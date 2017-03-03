Круги близости: Диагностика происходящего в жизни

После знакомства с Мериллин Мюррей по ее книге «Узник иной войны» я попала на тренинг, который проводила ученица Мэриллин у нас в городе. Тренинг был о близости, о том, что мы живем со своими родными и близкими, на самом деле, очень на расстоянии. И что не дает нам сближаться, и как, все-таки, стать ближе к себе, к супругам, к детям, к родителям. И как удерживать при этом свои границы.

На этом тренинге я узнала о таком замечательном инструменте как: «Круги близости, ответственности и влияния», о котором сейчас расскажу.

Итак, возьмите вот такой шаблон:

и расположите в нем все, что Вам близко. Это могут быть люди, животные, дела, работа, хобби. Делайте это спонтанно, так, как приходит в голову.

А теперь вот то, что на самом деле должно происходить в Вашей жизни. Вот, как это выглядит:

1-ый круг, центральный- в нем только Ты и Бог. Ты — потому, что вся эта жизнь — твоя, ты — самый главный актер в пьесе твоей жизни, которая написана совместно с Богом. В данном контексте прошу не напрягаться атеистов. Поместите вместо «Бог» в первый круг «Совесть», «Реальность», то, что как Вы считаете руководит всем в этом мире. Бог должен присутствовать как опора и безоценочно любящий и принимающий — Родительская фигура.

2-ой а круг — для мужа/жены, для того, с кем делите постель. Поэтому родители и дети, попадающие в этот круг говорят о проблемах, связанных с психологическим инцестом. Если супруга нет — это место должно быть пустым и не занятым. Тогда рано или поздно в него может придти партнер.

2-ой б круг — здесь должны быть несовершеннолетние дети, которые живут с вами.

3-й круг — для взрослых детей и родителей. Проблемы сепарации решены.

4, 5, 6 круги — это круги для друзей, работы, хобби, домашних питомцев еще множества всяких вещей, которыми заполнена ваша жизнь.

Дальше приведу один опросник, который поможет в работе с моделью «Круги близости».

Как разобраться с теми, кто входит в круги 2 и 3.

1. Отношения с этим человеком безопасны?

2. Готов(а) ли я рядом с ним оставаться ранимым и уязвимым человеком?

3. Доверяю ли я этому человеку?

4. Честен ли со мною этот человек?

5. Носят ли отношения с этим человеком односторонний характер?

6. Рассказываем ли мы друг другу о своих чувствах?

7. Уважаем ли мы друг друга?

8. Заботимся ли друг о друге?

9. Идут ли эти отношения на пользу обоим?

10. Приятно ли мне находиться рядом с этим человеком?

11. Радуется ли этот человек возможности побыть со мной?

12. Показывает ли этот человек, что ему приятно меня видеть?

13. Могу ли я рядом с ним оставаться «Естественным ребенком»?

14. Этот человек меня подбадривает и побуждает меня к тому, чтобы при нем я был(а) «Естественным ребенком»?

15. Рядом с этим человеком я доволен(а)/расслаблен(а) или ощущаю напряжение/тревогу?

16. Интересны ли мы друг для друга?

17. Какова история наших отношений? Делили ли мы друг с другом в течение продолжительного времени радость/грусть/интересы?

18. Какие у нас есть общие интересы?

19. Есть ли у нас общие ценности?

20. Как часто мы общаемся?

А вот как это иногда бывает:

Что можно сказать об этой модели?

Самое первое — это созависимые отношения в семье, где жена не присутствует в своей собственной жизни. Зато ее много в жизни мужа.

Если дочь совершеннолетняя, то она занимает не свое место, а место мужа. Здесь возможен «психологический инцест», такие дочки могут навсегда остаться в родительской семье или сбежать из нее в замуж.

Работа находится на не предназначенном для нее месте, занимая позицию несовершеннолетнего ребенка. Иногда в такой ситуации детей нет вообще, ибо есть замена им — работа. Убиться и умереть на работе в таком случае очень просто. И ощущение несправедливости, что не признают и не продвигают может быть тоже очень сильным.

Мать занимает правильное место в жизни женщины.

Есть у этого инструмента особая функция — меры близости… Когда чувствуешь дисбаланс в том, что происходит в твоей жизни, можно сделать этот тест и посмотреть на наглядную картину твоего бытия. Сделать выводы и заняться переустройством жизни. Будучи психологом самому себе. Ну и конечно, я всем желаю, чтобы в вашей жизни все было на своих местах, особенно вы! опубликовано econet.ru

Автор: Людмила Колобовская