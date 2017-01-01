Криминальные таланты по Знаку Зодиака

Знаете ли вы, кем бы вы были и чем занимались, если бы жили в криминальном мире? Узнайте в нашем шуточном гороскопе, какими криминальными способностями обладает ваш Знак Зодиака.

Овен

Овен слишком открыт и прямолинеен, чтобы быть вором, а вот к хулиганству и езде в пьяном виде он предрасположен. Также представители этого Знака имеют пристрастие к оружию, поэтому вполне могли бы быть оружейными торговцами.

Телец

Тельцу по нраву провернуть одно большое дело, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Однако украв что-то ценное, он рискует так залюбоваться своим трофеем, что решит оставить его на память. А вообще, Телец — это главный мозг и стратег любой банды. Ему бы сидеть в удобном кожаном кресле и руководить всеми преступными процессами.

Близнецы

Близнецы — прекрасные шулеры и аферюги. Они промышляют по-мелочи — угон машины, спекуляция, контрабанда, лохотроны и азартные игры. На одном и том же месте долго промышлять не могут, поэтому имеют склонность гастролировать по миру.

Рак

Рак одаренный криминальными талантами Знак Зодиака. Согласно шуточному гороскопу, его всегда тянет к большим деньгам. Рак сначала добивается высоких постов и уже потом, злоупотребляя своей властью и положением, мутит дела. Двойная бухгалтерия, уход от налогов — это еще малая часть того, на что он может пойти.