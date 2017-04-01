Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Многих крестили еще младенцами, поэтому люди знают о Таинстве по фотографиям или воспоминаниям родителей. И вот теперь нам самим предстоит крестить своего кроху. А кому-то — принять предложение стать крестными родителями для малыша наших родных или знакомых.

Так или иначе – тема выбора крестных оказывается очень актуальным для христиан. Кому нельзя быть восприемниками для малыша?

Посоветовавшись о выборе крестных с церковными служителями и родителями, уже организовавшими крещение для своих деток, можно сделать вывод.

Итак, нельзя приглашать в крестные для ребенка:

1. Девушку младше 13 лет, юношу — моложе 15. По церковным канонам, после 14 и 15 лет можно становиться ответственными за православное воспитание будущего крестника;

2. Монаха и монахиню;

3. Психически нездоровых людей;

4. В будущие кумовья нельзя звать мужчину и женщину, которые состоят между собой в браке (к слову, кумовьям жениться между собой тоже запрещено);

5. Женщине в «критические дни» непозволительно заходить в церковь и принимать участие в Таинстве крещения;

6. Следуя народным поверьям, нельзя приглашать в крестные для девочки незамужнюю девушку, в крестные мальчику – неженатого парня. Однако церковные служители считают это утверждение вымыслом, так как оно не имеет под собой никаких христианских корней;

7. Считается, что крестной не может быть беременная женщина, поскольку это может навредить как крестнику, так и еще не родившемуся ребенку. И в этом случае священники говорят, что эта причина – миф, и церковные уставы не препятствуют беременной женщине быть крестной матерью. Другое дело, насколько у будущей кумы в «положении» хватит сил выдержать длительный обряд;

8. Не могут быть крестными и сами родители ребенка.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ?

Некоторые родители, которые считают, что ошиблись в выборе крестных для своего малыша, хотят его перекрестить – то есть, провести второй обряд крещения. Возможно ли это?

Служители церкви единогласно утверждают: ребенка перекрещивать нельзя, ибо Таинство Крещения совершается только один раз, и никакие грехи ни крестных, ни родных родителей не отменяют главных даров приобщения ребенка к церкви, которые он получил во время первого обряда.

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