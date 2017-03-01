Космическая пыль на крышах ваших домов

Мелкие частицы космической пыли постоянно попадают на Землю, но найти их там крайне сложно. Недавно ученые справились с этой задачей, обнаружив микрометеориты на крышах различных зданий.

Частицы внеземного происхождения размером от 50 мкм до 2 мм называются микрометеоритами. Они на высокой скорости пересекают атмосферу Земли, оседая затем на поверхности планеты. Лучшим местом для поиска космической пыли считается Антарктида: там меньше всего загрязнен воздух, а на чистом снегу легче рассмотреть темное пылевое вещество. Находят космическую пыль и на морском дне, и в других экологически чистых местах. В городах же она смешивается с бытовыми и техногенными загрязнителями, поэтому серьезных поисков там никто не предпринимал.

Найти космическую пыль в мегаполисах удалось шведскому ученому-любителю Йону Ларсену (Jon Larsen). Он основал проект Stardust и на протяжении многих лет собирал пыль с крыш домов в Осло, Париже и Берлине. Затем Ларсен отсылал фотографии и образцы специалистам Имперского колледжа в Лондоне. Год за годом они получали эти данные, и однажды были вынуждены согласиться с выводами энтузиаста из Швеции.

К работе были привлечены ученые из нескольких стран. Они изучили 300 кг различного материала, присланного Ларсеном, и выделили из этого массива 500 частиц, чье происхождение связано с кометами и астероидами. Все они имели субсферическую форму и достигали 0,3 миллиметра в поперечнике.

Результаты исследования опубликованы в журнале Geology. Отделять космическую пыль от городской грязи оказалось не так сложно, как ученые думали ранее: микрометеориты содержат минералы, обладающие магнитными свойствами. Таким образом, вести их поиски можно даже с помощью простого магнита.

Все частицы упали на Землю в течение последних шести лет, и это — самые свежие образцы микрометеоритов на сегодняшний день. Их изучение позволит больше узнать об истории Солнечной системы.

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