КОШКИ НА РУСИ

Домашние кошки появились на территории Руси раньше, чем наши предки стали христианами. Самые первые сведения о домашних кошках дают археологические находки на территории бывшего СССР. Вот некоторые данные, приведенные В. Карповым в его работе «Трактат не только о кошке» (Ежегодник «На суше и на море», 1987).

Продвижение домашней кошки от берегов Чёрного моря на суровый север происходило медленно. Так, найденные археологами останки на территории Кировоградской, Одесской и Черкасской областей относятся ко II-V векам новой эры. Но опять-таки только по одному экземпляру в трёх поселениях. Однако уже в раскопках, относящихся к VI-VII векам, археологи фиксируют появление кошки в Пскове, городах Прибалтики и вблизи Ярославля. В VII-IX веках этот зверь попадает в район Старой Ладоги и в Среднее Поволжье.

Кошка играет также важную роль и у Богини Макоши. В данной статье — нет речи, что Велес в образе кошки, кошка скорее его спутник, т.к. относиться к навьему миру духов.

Велес — одно из центральных божеств в славянской мифологии. Одним из священных животных Велеса, считается мохнатый кот. Считается, что кошка — Зверь Велесов. В мифологии Древней Руси кошка выступала и в роли созидателя, и в роли разрушителя. Одно из главных направлений её деятельности — сохранение домашнего очага. Но и это не всё — кошка у русских является ещё и проводником в потусторонний мир.

В русских сказках, во многом вышедших из старославянских, кошка — один из основных персонажей, причём едва ли не самый умный зверь. Всем известный Кот Баюн сам слагал сказки, обладал уникальным голосом (слышным за семь вёрст), мог своими песнями как зачаровывать до смерти, так и излечивать от болезней. Хотя у Пушкина Кот Ученый ходит вправо-влево, в русской мифологии он ходит вверх-вниз. И не по дереву, а по железному столбу.

Кот Баюн заговаривает и усыпляет своими сказками подошедших путников и тех из них, у кого недостаточно сил противостоять его волшбе и кто не подготовился к бою с ним, кот-колдун безжалостно убивает. Но тот, кто сможет добыть кота, найдёт спасение от всех болезней и недугов — сказки Баюна целебны. Само по себе слово баюн означает «говорун, рассказчик, краснобай», от глагола баять — «рассказывать, говорить». В сказках говорится о том, что Баюн сидит на высоком, обычно железном столбе. Обитает кот за тридевять земель в тридесятом царстве или в безжизненном мёртвом лесу, где нет ни птиц, ни зверей. В одной из сказок о Василисе Прекрасной Кот Баюн проживал у Бабы-Яги.

Существует большое количество сказок, где главному действующему персонажу дают задание изловить кота; как правило, такие задания давали с целью сгубить доброго молодца. Встреча с этим сказочным чудовищем грозила неминуемой смертью. Чтобы захватить волшебного кота, Иван-царевич надевает железный колпак и железные рукавицы. Поборов и поймав животное, Иван-царевич доставляет его во дворец к своему отцу. Там побеждённый кот начинает служить царю — сказки сказывать и исцелять царя убаюкивающими словами.

В славянской мифологии Земляная Кошка (или Подземная Кошка) охраняет клады. В сказах Бажова рассказывается о поверьях уральских золотодобытчиков, в которых Земляная Кошка охраняет подземные богатства — руды и минералы. Кошка живет под землей, иногда лишь можно заметить её уши…

Согласно широко распространенной версии, европейское слово «кошка» произошло от африканского — «кадис». Считается, что первые домашние кошки родом из Египта, откуда их привезли в Древний Рим. Тут-то и начинается загадочная история кошачьего имени.

Во-первых, во многих индоевропейских языках слово «кошка» звучит очень похоже: кот, кошка — у славян, кэт — у англичан (cat), катер — у германцев (kater), ша — у французов, но пишется — chat, катто — у прусов (catto), кате — у литовцев (kate), каке — у латышей (kake), котка — у болгар. По латыни дикую кошку называют катус (cattus).

Неужели на все эти названия повлияли североафриканские заимствования? Вряд ли. Основа слова «кот» у европейцев древняя, поэтому столь одинаково она звучит на многих языках.

Слово «кот» теснейшим образом связано с очень важным глаголом, обозначающим рождение, — котиться, оно также является составной частью слова, обозначающего звериного детёныша — catulus (по латыни).

Действительно, это мы сейчас говорим, что «звери рожают». Для наших предков такое выражение было неприемлемо. Рожать могла лишь женщина. Дело в том, что слово «родить» — священное и магическое. У славян оно связано с древнейшим Богом умножения рода человеческого — Родом (или Рудрой у древних индо-ариев). Кошка, как и всякий скот, в том числе мелкий, может только котиться. Котятся, кроме кошки, козы, овцы, зайчихи, крольчихи, коровы и другие животные.

Беременная кошка называлась по древнерусски «сукотная». Между словами кот, скот, окот (размножение домашних животных) есть некая связь, может быть, восходящая к началу распространения скотоводства в Европе, примерно, к 6-4 тысячелетию до нашей эры. В это же время, кстати, складывались и древние индоевропейские языки. Слова «кошка» или «кот» в переводе с древнеевропейских языков должны были подразумевать «рожающий или рожающая». Оно указывало на прямую связь древних «мурок и васек» с культом плодородия.

Доказательством подобной версии служат мифологические представления о кошке у древних германцев. В образе кошки у них выступала богиня любви, материнства и плодородия Фрея, супруга солнечного Бога Фрейра. Ничего удивительного здесь нет. Высокая воспроизводимость потомства у кошки хорошо известна.

На Руси самыми распространенными именами наших любимцев были Мурка и Васька. Почему Мурка — понятно, мурлычит много. Но отчего же тогда кота не называют Муром (ведь он урчит не хуже), Иваном или Петром, а именно Василием? Вот здесь заключено второе таинство кошачьего имени для нас, русских. Но оно связано уже чисто со славянской мифологией.

До введения христианства на Руси наши предки почитали всемогущего бога подземного царства, скота, богатства и всех лесных животных — Велеса. Велес мог принимать образы разных зверей, главное, чтобы тот зверь был мохнат — медведь, например. Кот являлся спутником Бога Велеса, священным животным, и с ним было связано немало обычаев и обрядов.

После введения христианства на Руси язычество долго сохранялось. Но имя Велеса было запрещено, и древний Бог стал принимать в сознании русичей образ Святого Власия или Святого Николы. Святой Власий был покровителем скота, как и Велес. Вот в честь святого Власия в деревнях и стали называть котов Васьками — в память о Велесе. Потом первопричина, конечно, забылась. Поэтому при обращении к Их Мяукающим Высочествам будем помнить, что в каждом из них есть дух великого Велеса.

На Руси образ мохнатого кота — спутника Велеса — ассоциировался с домовым. Домовые, по вере предков, были разного звания, и каждый отвечал за свой участок: кто за дом или баню, кто за конюшню, за хлев. Ко всей этой домовой братии славяне относились с трепетным уважением и страхом. Главного домового называли порой хранильником. Домовой следил за порядком, был доброжелателен, но мог и смертный конец ускорить.

Особая мистика окружало строительство нового жилья. Здесь непременно были нужны жертвы духу новостройки. Без обрядового подношения новоселов и их родственников ожидала смерть. Кто первый порог — магическую черту — пересечет, рискует с таинством судьбы столкнуться. Поэтому родился обычай впускать в дом первым кота, как зверя, связанного с могучим Велесом, повелителем душ людей и животных. Впускали кота, приговаривали: «Вот тебе, хозяин, мохнатый зверь на богатый двор». И шёл кот Васька через порог, защищая людей от всех превратностей судьбы, на себя все беды брал.

За овин в хозяйстве отвечал другой домовой — овинник. Страшен он был, так как имел власть над огненной стихией. В овине хлеб, солома сушится, и печка есть. Чуть что не так, взвоет в диком танце пламя, погибнет урожай. Свой-то домовой вреда не причинит, но, по легендам, пожары случались по вине чужого овинника, который по наветам беду хозяевам приносит. Задача своего овинника-домового было чужаку помешать и не как-нибудь, а при помощи огненных головешек. В образе овинника-защитника выступал всегда чёрный кот.

За причастность к магии подземного мира много бед на голову кота падало. По славянским поверьям, если грянет мор или эпидемия, надо хутор или деревню опахать — охранительную черту провести. Потом для крепости колдовства живого кота в борозду закопать. Выручай, Вася, — замолви Велесу словечко, чтобы чуму или холеру стороной провел.

С чародейством и магией была связана и окраска кошки. Белая масть означала связь с зарею, чёрная — с ночью. Вообще черной кошке крепко не повезло. Это масть дыма, нечистой силы. Однако такая напасть на кошку обрушилась, видимо, после распространения христианства, для которого всё, что мохнатое, языческое, — ассоциируется с чертом. У славян-язычников такого рокового отношения к чёрной кошке не было.

Если ночью на грудь навалилась серая кошка — это домовой давит. Надо его сразу спросить: «К добру или к худу?» — и выслушать ответ. (Народная примета).

До сих пор сохранилась на Руси вера, что в несчастном доме коты не ведутся, а кто убьёт кота, тому семь лет ни в чём удачи не видать. Кто любит и бережёт кошек, того этот хитрый зверь охраняет от всякой «напрасной беды».

Много других поверий связано с этим зверем, множество примет и пословиц. Без кошки не изба. На мышку и кошка зверь! Кошки дерутся — мышкам приволье! Кто кошек любит — будет жену любить! Напала на кошку спесь, не хочет и с печки слезть! Любит кошка молоко, да рыльце коротко!

Есть много поговорок, связанных с нравом, повадками кошек, применённых к всевозможным явлениям человеческой жизни: У них лады — что у кошки с собакой! — говорят о сварливой супружеской чете. Захотел от кошки лепёшки! — намекают на чью-либо сомнительную щедрость. Поклонишься и кошке в ножки! — предупреждают гордеца, которому на роду написано переломить свою спесь-гордыню.

По простонародной примете: кошка свертывается клубком — к морозу, крепко спит брюхом кверху — к теплу, скребёт лапами стену — к ветру непогожему, пол — к вьюге, умывается — к ведру, лижет хвост — к дождю, на человека тянется — обновку (корысть) сулит.

Как с огнём очага, так и с кошкою соединяются приметы о приезде гостей: если умывается кошка или загребает лапами, то ожидай гостей; если при этом лапы у неё холодные — то гости будут чужие и нежеланные, а если лапы теплые — то приедут друзья и родичи.

Бытует старинное поверье, что кошка так живуча, что только девятая смерть и может её уморить до смерти.

Много загадок загадывается про этого живучего зверька: Четыре четырки, две растопырки, один вертун, да два яхонта.

Источник