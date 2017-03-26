Конвергенция. Разрушение прошлого и будущего

Мы быстро приближаемся к кульминационной точке, основному моменту слияния и полного разделения трех и пятимерных программ реальности (временных линий), который инициирует заключительную стадию воплощения для тех, кто готов, желает и способен.

Это должно проявиться в единой спрессованной силе. В сезон перемен.

Последние 4 недели мы в основном потратили на плавание в пустоте нашего потенциала, хотя «под поверхностью» в то же время происходило немыслимо много. В конце концов, Солнце перешло в знак Овна, что знаменует собой начало нового астрологического года, и вновь активированные потенциалы начнут прокладывать себе путь в физический мир.

Пока мы готовим сеять эти семена новой, следующей фазы, мы может также наблюдать и проявление в своей жизни новых шаблонов. Мы открывались, углубляли и готовили себя к полной активации этого шаблона со времени последней Пасхи/ Равноденствия, завершая кармические контракты и объединяя, унифицируя всю оставшуюся внутри дуальность.

Те, кто прошел через этот очень скрупулезный 12-месячный подготовительный период, начинают сейчас «рождать» новый опыт и творения, основанные на паттернах совершенства, присущих нашему Божественному плану, содержащих в себе истинную идентичность нашей Души вместе с нашим личным вкладом в развитие этого мира в качестве ЛЮБВИ.

Шаблон Адама Кадмона является одновременно и необходимостью, и картой, и поддержкой этой финальной фазы воплощения, следующей за завершение фазы воскресения, и способствует клеточному выравниванию и со-настройке со своей Душой и Христосознанием.

Он также содержит в себе вибрационные шаблоны плана Едема, который является неотъемлемой интегральной частью нашей новой операционной системы. Это означает, среди множества прочих вещей, начало нового более высоко уровневого служения в качестве Божественно-Человеческого прототипа. Означает реализацию высшей цели нашей души.

По мере того, как мы будем углубляться в этот новый сезон, мы будем углублять и союз со своим новым «Я». Это несет с собой множество новых начал и возможностей исследования собственных новых аспектов, по мере «отсечения» навсегда своего прошлого и выхода за его границы.

Энергии сейчас без сомнения просто «колют» и оглушают, и каждый уровень нашего существа почти «взрывается» экстремально высокочастотными их вибрациями. Но мы готовы к этому новому началу как никто другой. Галактические существа ясно говорят, что на Земле еще никогда не было такого момента, равно как и никогда больше не будет снова.

То, что ожидает нас впереди, на данный момент, просто уникально и несет в себе невероятные возможности, и все же, это только малая часть того, что нас ожидает.

Будьте открыты удивительному!

Лорен ThinkWithYourHEART.com

Перевод: Ян Лысаков

Редакция: Валерия Лысакова.

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