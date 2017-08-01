Кому в СССР жилось хорошо?

При наличии множества популистских лозунгов вроде «все люди — братья», «от каждого по возможностям — каждому по труду», реальный СССР был страной сильнейшего неравенства и расслоения общества.

Причём расслоение на бедных и богатых было не меньше, чем в России до 1917 года. 5-10% граждан в СССР жили действительно очень хорошо. В отличие от остального народа, у этой небольшой группы были и просторные квартиры, и питание из спецмагазинов, и дачи (часто напоминающие виллы), и возможность поехать за границу.

Ниже рассказ о тех, кому хорошо жилось в советское время.

01. Советская партийная номенклатура.

По сути, «сословные разделения», с которыми якобы боролись большевики, после Октябрьского переворота никуда не исчезли — просто на место «старого дворянства» пришли другие люди. Они всё так же пользовались всеми благами цивилизации, с презрением смотря на остальной народ, который считали «чернью».

Рассказы о шикарной и сытой жизни в СССР — все сплошь происходят из номенклатурной среды. Советская номенклатура действительно жила как при коммунизме — им была назначена высокая зарплата, давались просторные квартиры (часто с прислугой) в хороших районах городов, им был доступен практически беспрепятственный выезд за границу, были доступны спецмагазины с широким ассортиментом импортных товаров — в таких магазинах номенклатурщики отоваривались по так называемым «чекам внешпосылторга», которые обычным советским гражданам не были доступны.

02. Люди, имеющие доступ к распределению ресурсов.

Эта часть населения не принадлежала к партийной номенклатуре (часто они вообще могли не состоять в компартии), но при этом имели доступ к советской системе распределения — они могли работать в системе распределения «бесплатных» квартир, быть начальниками каких-нибудь складов или просто работать завмагами. Этим просто несли взятки за решение тех или иных вопросов — чтобы что-то поскорее отгрузили/выдали/продали дефицит и так далее.