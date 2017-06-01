Кому помешали дирижабли?

Я всегда, с самого детства недоумевал, почему исчезли дирижабли??? В начале прошлого века мир стоял перед двумя путями развития : самолетами и дирижаблями. Причем дирижабли были и есть более перспективной ветвью. Почему?

1) Комфорт. Первое и самое приятное для пассажира, они обеспечивают комфорт, ваша каюта может быть минимум, как на круизном лайнере и все удобства соответствующего уровня.

2) Грузоподъемность и дальность полета. Дирижабль может взять на борт больше пассажиров чем самолет. Либо колоссальное количество грузов. Опять же представьте себе круизный лайнер в воздухе 3-4 тысячи пассажиров на борту!

3) Высочайшая надежность и безопасность! Если используется гелий. ( Вариант теплового дирижабля, либо комбинированный имеют свои преимущества.) Безопасность значительно выше, чем у самолетов и вертолетов на порядок! ( Даже в самых крупных катастрофах дирижабли показали высокую выживаемость людей.)

4) Экономичность. Значительно меньший расход топлива, как следствие ниже стоимость полета из расчета пассажиро — километр, либо на единицу массы перевозимого груза.

5) Неограниченное время нахождения в воздухе!