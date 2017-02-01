Компьютер нашел зашифрованные коды в Библии

Сама Библия прячет в себе удивительные секреты. Лет десять назад было обнаружено, что Библия содержит коды – КОДЫ БОГА.

Когда текст Библии на иврите был заложен в компьютер, с помощью простейшей программы удалось распечатать коды Библии. Через одинаковые промежутки (одинаковое количество букв) компьютер прочитал имена Садама Хусейна и Ясера Арафата, слова: «Тора”,»Америка” ,«Россия”, »французская революция” и мн. другие.

Имя — Адольф Гитлер было найдено во Втор. 10:17-22, где оно было дано через промежуток в 22 буквы. Там же были зашифрованы имя Эйчман (нацистский преступник, руководитель Холокаста), слова «холокаст” и »фюрер”. Когда было найдено слово «крематорий”, при подсчёте тех же буквенных промежутков было прочитано продолжение: »для моих сыновей”.