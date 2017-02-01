Компьютер нашел зашифрованные коды в Библии

Сама Библия прячет в себе удивительные секреты. Лет десять назад было обнаружено, что Библия содержит коды – КОДЫ БОГА.
Когда текст Библии на иврите был заложен в компьютер, с помощью простейшей программы удалось распечатать коды Библии. Через одинаковые промежутки (одинаковое количество букв) компьютер прочитал имена Садама Хусейна и Ясера Арафата, слова: «Тора”,»Америка” ,«Россия”, »французская революция” и мн. другие.
Имя — Адольф Гитлер было найдено во Втор. 10:17-22, где оно было дано через промежуток в 22 буквы. Там же были зашифрованы имя Эйчман (нацистский преступник, руководитель Холокаста), слова «холокаст” и »фюрер”. Когда было найдено слово «крематорий”, при подсчёте тех же буквенных промежутков было прочитано продолжение: »для моих сыновей”.
Имя Иисуса (Яхшуа – на иврите) было найдено на протяжении всего Ветхого Завета более 100 раз. Так например, в Пс.22:17-19 имя Иисуса было зашифровано через каждые 26 букв, Пс.40:9-10 — через 2 буквы, Дан.9:25-26 — через 26 букв, Зах. 9:9 — через 1 букву. Иса.53:8-10 — через 20 букв и добавлено через тот же промежуток «шми”, что значит: »моё имя ” — «Яхшуа — моё имя”!
Вероятность того, что положение слов и кодировка случайны, абсолютно исключается. Сложность заключается только в том, что человек может узнать, есть ли то или иное имя в Библии, только если имя уже известно, т.е. имена и реалии прошлого времени. Узнать о будущем с помощью этих кодов невозможно. 19 марта 1996 г. известный израильский математик Роберт Ж.Ауманн в израильской Академии наук официально объявил, что коды Библии есть установленный факт.
Al Neal, американский исследователь кодов Библии («The Infinity Bible Code», 1998), потратил 30 лет на изучение этого невероятного феномена. Оказывается, что почти все буквы алфавита иврита имеют значение какого-то числа.
Нил обнаружил, что сумма букв какого-либо слова всегда указывает на то, в какой главе Библии это слово можно найти. Некоторые слова появляются в Библии только единожды, но и они находятся в Библии благодаря этому способу.
Наиболее интересный пример даёт слово ”сатана”. Сумма числовых значений букв этого слова на иврите составляет 359. Слово «сатана” впервые появляется в Библии в 359-ой главе* от начала (в 1Пар.21:1). Но это не всё.
Христиане Запада, зная, что рождество в действительности — сатанинский праздник и отмечает вовсе не рождение Иисуса, а рождение языческого бога солнца в день зимнего солнцестояния: 25 декабря, давно подозревали, что Санта Клаус – злая задумка сатаны, чтобы отвлечь людей от Иисуса к своему детищу**. Некоторые сравнивали имя «Santa Claus» с «Satan claws» (когти сатаны). Каково же было удивление, когда кто-то подсчитал, что 359-ый день (в году- 365 дней) приходится точно на 25 декабря — Рождество.
Кто-то заметил, что самая короткая глава в Библии –Пс.116, а самая длинная – Пс.118. По середине — Пс.117. До гл.117 Псалома – 594 гл., и после – 594. 594+594=1188, или 118:8 (в сокращённых переводах соответствует стиху 117:8). Этот стих говорит: «Лучше уповать на Господа, чем надеяться на человека» — а ведь это самое главное.
Кодировка в Библии является одним из многих доказательств того, что Библия — богодухновенна и писалась людьми не по их собственному разумению, но под диктовку Святого Духа (Гал.1:11).