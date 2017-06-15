Комплексы мужчин согласно их знаку Зодиака

Страхи и сомнения есть у каждого человека.

И мужчины не исключение! Разобраться же в тонкостях помогут звезды, ведь в правильном общении и кроется секрет взаимопонимания.

Какие комплексы есть у мужчин разных знаков зодиака — читай в нашем материале.

Овен

Комплекс: Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?

Вся жизнь типичного Овна — это движение и борьба, за первое место, разумеется. Причем не важно, в какой области. Главная задача — быть впереди планеты всей. И всем активно доказывать: я самый-самый. Ужас заключается в том, что нельзя быть мастером-на-все-руки во всех областях жизни. И это понятно всем, всем, кроме Овна. Уж он то точно самый умный, красивый, честныйи т. д. И, самый любимый, разумеется. Хотите выбить из-под него стул, задайте вопрос: «Ты уверен, что тебя любит твоя жена?» Или: «Ты уверен, что у тебя получится?» И все. Вы обретаете себе злейшего врага. К счастью, ярость Овна спонтанна и он отходчив, так что вряд ли он вас забодает рогами до смерти. Так, покалечит немножко.

Выход из ситуации: грубая лесть. Конечно, ты самый умный, красивый, талантливый, гениальный, sексуальный — нужное подчеркнуть. Лести должно быть очень много. Не бойтесь перехвалить. Овну никогда не надоест слушать о том, как он прекрасен. Это тоже из разряда комплексов. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, но все не в прок. Зато после похвалы он за «спасибо» сделает гораздо больше, чем другие знаки зодиака за деньги.

Телец

Комплекс: Чтоб ты жил во времена перемен.

Вся жизнь типичного Тельца размеренна и подчинена одному ключевому желанию — заработать много-много денег. Просто, чтобы были. Не думайте, что он собрался проматывать их, тратя на удовольствия, как какой-нибудь Стрелец или Лев. Стабильность, надежность и заначка на «черный день» — вот основа мировоззрения этого знака, здесь же источник и всех психологических проблем. «Вдруг случится что-то неожиданное?» При слове«сюрприз» Телец скорее рванет за валидолом, чем захлопает в ладоши. Хотите испортить себе жизнь? Купите путевку на юг на 3 дня и преподнесите ее Тельцу с воплями: срочно собирай чемодан. Грандиозный скандал обеспечен. Ну боится Телец внезапных сюрпризов, которых он не контролирует.

Выход из ситуации: накормить вкусным, погладить, почесать спинку. Кстати, Ленин был Тельцом, а знаете почему? Мы так боимся перемен, что лучше сами их устроим и проведем. Именно поэтому среди Тельцов так много революционеров. Если Тельца содержать в тепле, уюте и комфорте, то он будет вашим домашним любимцем на долгие годы.

Близнецы

Комплекс: Ты меня уважаешь?

Типичному Близнецу не нужно ваших рукоплесканий по поводу его интеллекта и эрудиции. Ему и так понятно, что он самый умный, чего уж греха таить. Другое дело — почет и уважение. Не дай Бог прервать его речевой поток неуважительным заявлением«Это не свежая информация»(вариант лайт). Или: «Слушать тошно». Или:»Хватит молоть языком»(тяжелая версия). Близнец утонченно и изыскано, оперируя сложносочиненными предложениями, докажет Вам, что Вы — пыль с его ботинок. Вспомнить хотя бы А. С. Пушкина с его Эпиграммами. Понятно, что такое количество слов в минуту сложно выдержать даже самым нордическим и стойким, но если хотите сохранить контакт с Близнецом — терпите, слушайте, смотрите восхищенно и со всем соглашайтесь. Молча.

Выход из ситуации: громко и во всеуслышание заявить, что только он один поддержка и опора, оплот и спасение, и «папа, помогите, пропадаем без вас». Близнец сразу надувается, как рыба-шар, от чувства собственной важности и уникальности. И даже действительно готов помочь, по крайней мере советом. Что уже неплохо, ведь у него в багаже всегда 1001 история на любой случай жизни. И по крайней мере, с ним не скучно.

Рак

Комплекс: Трусишка зайка серенький…

Известный российский полководец, герой войны с Наполеоном М. И. Кутузов имел много планет в Раке — и никак не мог толком вступить в бой. И отступал вглубь страны до тех пор, пока войска французского Императора не доконала Российская зима и дороги. Осталось только добить остатки славной армии… В этом суть Раков: шаг вперед, два назад. Вот только обвинять их в трусости — самое неумное, что можно сделать, с точки зрения их расположения к себе, конечно. Ведь обиженный и оскорбленный Рак будет мстить вам до конца своих дней, причем полномасштабно и стратегично. Даже Скорпион покажется«душкой» на его фоне.