Комплексы мужчин согласно их знаку Зодиака

Страхи и сомнения есть у каждого человека.
И мужчины не исключение! Разобраться же в тонкостях помогут звезды, ведь в правильном общении и кроется секрет взаимопонимания.
Какие комплексы есть у мужчин разных знаков зодиака — читай в нашем материале.
Овен
Комплекс: Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?
Вся жизнь типичного Овна — это движение и борьба, за первое место, разумеется. Причем не важно, в какой области. Главная задача — быть впереди планеты всей. И всем активно доказывать: я самый-самый. Ужас заключается в том, что нельзя быть мастером-на-все-руки во всех областях жизни. И это понятно всем, всем, кроме Овна. Уж он то точно самый умный, красивый, честныйи т. д. И, самый любимый, разумеется. Хотите выбить из-под него стул, задайте вопрос: «Ты уверен, что тебя любит твоя жена?» Или: «Ты уверен, что у тебя получится?» И все. Вы обретаете себе злейшего врага. К счастью, ярость Овна спонтанна и он отходчив, так что вряд ли он вас забодает рогами до смерти. Так, покалечит немножко.
Выход из ситуации: грубая лесть. Конечно, ты самый умный, красивый, талантливый, гениальный, sексуальный — нужное подчеркнуть. Лести должно быть очень много. Не бойтесь перехвалить. Овну никогда не надоест слушать о том, как он прекрасен. Это тоже из разряда комплексов. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, но все не в прок. Зато после похвалы он за «спасибо» сделает гораздо больше, чем другие знаки зодиака за деньги.
Телец
Комплекс: Чтоб ты жил во времена перемен.
Вся жизнь типичного Тельца размеренна и подчинена одному ключевому желанию — заработать много-много денег. Просто, чтобы были. Не думайте, что он собрался проматывать их, тратя на удовольствия, как какой-нибудь Стрелец или Лев. Стабильность, надежность и заначка на «черный день» — вот основа мировоззрения этого знака, здесь же источник и всех психологических проблем. «Вдруг случится что-то неожиданное?» При слове«сюрприз» Телец скорее рванет за валидолом, чем захлопает в ладоши. Хотите испортить себе жизнь? Купите путевку на юг на 3 дня и преподнесите ее Тельцу с воплями: срочно собирай чемодан. Грандиозный скандал обеспечен. Ну боится Телец внезапных сюрпризов, которых он не контролирует.
Выход из ситуации: накормить вкусным, погладить, почесать спинку. Кстати, Ленин был Тельцом, а знаете почему? Мы так боимся перемен, что лучше сами их устроим и проведем. Именно поэтому среди Тельцов так много революционеров. Если Тельца содержать в тепле, уюте и комфорте, то он будет вашим домашним любимцем на долгие годы.
Близнецы
Комплекс: Ты меня уважаешь?
Типичному Близнецу не нужно ваших рукоплесканий по поводу его интеллекта и эрудиции. Ему и так понятно, что он самый умный, чего уж греха таить. Другое дело — почет и уважение. Не дай Бог прервать его речевой поток неуважительным заявлением«Это не свежая информация»(вариант лайт). Или: «Слушать тошно». Или:»Хватит молоть языком»(тяжелая версия). Близнец утонченно и изыскано, оперируя сложносочиненными предложениями, докажет Вам, что Вы — пыль с его ботинок. Вспомнить хотя бы А. С. Пушкина с его Эпиграммами. Понятно, что такое количество слов в минуту сложно выдержать даже самым нордическим и стойким, но если хотите сохранить контакт с Близнецом — терпите, слушайте, смотрите восхищенно и со всем соглашайтесь. Молча.
Выход из ситуации: громко и во всеуслышание заявить, что только он один поддержка и опора, оплот и спасение, и «папа, помогите, пропадаем без вас». Близнец сразу надувается, как рыба-шар, от чувства собственной важности и уникальности. И даже действительно готов помочь, по крайней мере советом. Что уже неплохо, ведь у него в багаже всегда 1001 история на любой случай жизни. И по крайней мере, с ним не скучно.
Рак
Комплекс: Трусишка зайка серенький…
Известный российский полководец, герой войны с Наполеоном М. И. Кутузов имел много планет в Раке — и никак не мог толком вступить в бой. И отступал вглубь страны до тех пор, пока войска французского Императора не доконала Российская зима и дороги. Осталось только добить остатки славной армии… В этом суть Раков: шаг вперед, два назад. Вот только обвинять их в трусости — самое неумное, что можно сделать, с точки зрения их расположения к себе, конечно. Ведь обиженный и оскорбленный Рак будет мстить вам до конца своих дней, причем полномасштабно и стратегично. Даже Скорпион покажется«душкой» на его фоне.
Выход из ситуации: только один, к сожалению. Уж если вы наступили Раку на больную мозоль, то валитесь в ноги, заламывайте руки и плачьте навзрыд… Громко причитая и посыпая голову пеплом для пущей убедительности. К счастью, Рак эмоционален и его всегда можно разжалобить. На чувствах-то он и покупается, и попадается на крючок. Кстати, если сами станете для него плакательной жилеткой(Рак обожает страдать и жаловаться) — прибьете его к себе гвоздями навсегда. Вот только терпеть бесконечные рачьи перепады настроения — занятие не для слабонервных.
Лев
Комплекс: Здравствуйте, Царь… Просто Царь.
В отличие от Овна, Лев не будет бесконечно«выпрыгивать из штанов», чтобы доказать всем, кто самый лучший на свете — он для таких подвигов слишком ленив. Да и зачем доказывать-то, собственно? Очевидные же вещи. Царь Зверей, собственной персоной, снизошел вот до простых смертных и т. д. А все потому, что самое главное держать в своих лапах власть и контроль. И именно поэтому транслировать Льву его недостатки — дело рискованное. Может забыть о Львином великодушии и разорвать на сотню маленьких медвежат. Любители экстрима могут совершить и вовсе отчаянный поступок — усомниться в львиной харизме и sексуальной привлекательности.
Выход из ситуации: тут надо действовать тонко, Лев и так уверен в своей неотразимости и не потерпит прямой лести. Вариант«Смилуйся, Царь-Батюшка, над холопами нерадивыми» будет оптимальным. Дальше, как обычно при Царских особах: падать ниц, бить челом, отвешивать поклоны поясные и земные, опускать очи долу, как минимум. Кстати, отлично подойдет симуляция сердечного приступа. Лев сам панически боится болезней и никогда не станет связываться со слабыми и тщедушными.
Дева
Комплекс: мнимый больной
Когда все детишки, как водится, читали сказки, Дева читала Большую Медицинскую Энциклопедию. И с упоением обнаруживала у себя признаки всех известных науке заболеваний. Потому что лечиться самой и лечить других — это наше все. Не дай Бог сказать Деве«да на тебе пахать надо!» и усомниться, что она самый больной на свете человек. Физически, конечно. Ясность мысли не подлежит сомнению и является для Девы предметом особой гордости. Чтобы Дева в выискивании симптомов и постановке себе диагнозов не сошла с ума, задача — перенаправить страсть к лечению на других. Тогда можно получить прекрасного специалиста по микробам, бактериям и вирусам. И еще хотите добить Деву? Скажите ей: «Сегодня ты хорошо выглядишь!» Это будет означать для нее, что вчера все было очень-очень плохо.
Выход из ситуации: начать сочувствовать и жалеть всеми силами. Всячески проявить заботу: «Выпей таблеточку: от головы, от желудка, от болей в суставах и еще парочку от всяких болей, для печени, для иммунитета и жизненного тонуса» … Тогда в глазах Девы вы сразу станете самым родным и понимающим человеком, заботиться о котором Дева будет долгие-долгие годы со всей скрупулёзностью, присущей этому знаку.
Весы
Комплекс: Девочки, не ссорьтесь
Как же это свойственно Весам: потратить кучу сил, нервов и средств, чтобы все были довольны, счастливы, удовлетворены и никто не обижался, короче соблюсти интересы всех сторон, чтобы все как положено, как у людей… и сесть между двух стульев. Причем с размаху. А все потому, что нельзя одной и той же попой сидеть во встречных поездах. А Весам так бы этого хотелось. Потому что великий миротворец. И настоящий дипломат. И слово«нет» не существует в лексиконе. Да потому что гораздо спокойнее избегать конфликта, нежели честно и открыто отстаивать свою позицию. Вообще«избегание» любых неприятных ситуаций очень характерно для этого знака. Ну, а что? По‑детски, зато эффективно. Вот только почему-то на близких это не распространяется. Весы -типичный домашний тиран.
Выход из ситуации: если скандал все-таки разразился, то задобрить Весы лучше всего новым свитером(желательно очень модным) или, на худой конец, футболкой-поло, только ультрамодной расцветки. Эстет и пижон(Весы) не сможет устоять перед красивыми вещами. А вот вазочки-статуэтки домой нести не нужно. Мы слишком влюблены в самого себя, чтобы обращать внимание еще на кого-то. Ну и, конечно, старинный прием«Ты самый лучший на свете!» как и в случае с Овном работает безотказно. Не зря эти два знака расположены в зодиакальном круге напротив, являясь зеркальным отражением друг друга.
Скорпион
Комплекс: меня никто не любит
Кто бы мог подумать. Чувствительность, сентиментальность и ранимость — вот наши болевые точки, только никто из окружающих об этом не узнает. Никогда! Скорпион еще с детства усвоил для себя правило«Никому нельзя доверять» и потому, как главная героиня фильма«Служебный роман» — ликвидировал всех друзей и близких. А чтоб никакой дурацкой любви не приключилось, лучше пуститься во все тяжкие и упасть на самое дно разврата. Тогда, в круговерти sексуальных партнеров никому и в голову не придет, что в 6 классе средней школы Машка из соседнего подъезда ушла гулять с Коляном, нанеся таким вероломством незаживающую сердечную рану. А Скорпион то любит глубже, сильнее и круче всех, по крайней мере, он искренне так считает. Это настоящий Базаров из романа«Отцы и дети». Он так яростно отрицает человеческие эмоции и тепло, что в конечном итоге становится их жертвой.
Выход из ситуации: а нет его. Если Вам невероятными усилиями удалось войти в доверие к этому знаку, а потом по‑неосторожности его потерять… то лучше сматывать удочки и менять дислокацию. Дабы избежать любых возможных точек соприкосновения с обиженным. Это самое правильное, что вы можете сделать. Потому что прощения нет и не будет. Никогда.
Стрелец
Комплекс: полноценности
Если вы плотно общаетесь со Стрельцом, рекомендую обратить свой взор к образу главного Греческого Бога Зевса — Громовержца, повелителя молний, проживающего на Олимпе. Характер описан весьма точно. Стрелец — всегда главный, знаток, эксперт, профессионал и авторитет. И, конечно, всегда прав. И непоколебим в своей уверенности в собственном превосходстве. Конечно, с точки зрения современной психологии — самый здоровый знак. Живет с лозунгом«Я себя одобряю!». Это прекрасный политик: будем жить лучше, веселее. Непонятно только, как к этому прийти. Есть только один маленький нюанс. От собственного самодурства(и от масштабов самодурства) бывает плохо не только окружающим, но и ему самому. Однако у Стрельца всегда виноваты все, кроме него.
Выход из ситуации: а бросьте вы его на амбразуру. Пусть направит свою энергию и неистощимый оптимизм на решение самых сложных задач. Не обязательно справится, зато уж точно не расстроится. И вам не придется его успокаивать.
Козерог
Комплекс: я самый душевный
Я столько всего для тебя делаю, а ты говоришь, что я бесчувственный! Сказать Козерогу, что он сухарь, все равно что сказать любому другому мужчине, что у него… ну вы знаете что. И ведь пойди догадайся, что его«козерожьей душе» сантименты нужны. Ведь он каждый день несет в эфир: «Я старый солдат и не знаю слов любви». Хотя, он-то на самом деле знает все слова и четко понимает, что от него нужно. Вообще, за внешней суровостью и закрытостью очень часто скрывается добрая и домашняя натура. Только нудная. И кстати, Козероги — одни из самых лучших мужей. Сделав выбор, они будут хранить верность, иногда даже из принципа. В такую принципиальность трудно поверить, но это правда.
Выход из ситуации: прикиньтесь жалким, больным и немощным. А еще сирым и убогим. Так будет легче растопить внешнюю каменную оболочку. Попросите помощи и поддержки. Просьбу следует излагать четко и конкретно, без лишней воды. На самом деле не зря Козерог комплексует — с чуткостью действительно у него«не очень»: он не почувствует, что вам нужно на самом деле, если ему не сообщить. Главное — если вы задели козерога, мириться надо максимально быстро. Пока он не поставил своей целью вас раздавить.
Водолей
Комплекс: что хочу, то и ворочу
Если среди вашего окружения кто-то постоянно сам себя хвалит — сомнений нет, это Водолей. Если кто-то пытается блеснуть своей оригинальностью, нестандартностью, открытостью и широтой взглядов — сомнений нет, это Водолей. А все потому, что большего оригинала вряд ли вы найдете среди прочих знаков зодиака. И в этом его проблема. Он абсолютно неуправляем. Эпатировать публику — вот что мы желаем. И делаем. И будем делать. Потому что важно не только чувствовать себя свободным, но и всем это свободно демонстрировать. И доказывать. Не понятно только одно, когда все нормальные женщины, устав от водолейских эскапад, действительно оставляют его в покое, он не знает, что ему теперь делать с этой дурацкой свободой. Но тем не менее давить на Водолея нельзя: бесполезно и даже опасно. Может сбежать.
Выход из ситуации: демонстративно его отпускать. Не контролировать никогда. Если он попытался спросить вас«Ты где?» или«Что делаешь?» — заявите, что это личное пространство. Если уже пытались его призывать к порядку, и он на «низком старте», немедленно отползайте сами. Тогда Водолею станет обидно, что на его свободу никто, собственно, не претендует. И она потеряет для него ценность. Как и все неоригинальное. Одно предостережение: только не вздумайте расслабиться, этот знак всегда найдет, чем еще вас можно удивить. К сожалению, не всегда приятно.
Рыбы
Комплекс: вы от меня что-то скрываете
Главная проблема Рыб — это безграничная любовь к тайнам, загадкам, интригам и вообще бесконечным шпионским играм. Самые мутные схемы удаются этому Знаку Зодиака. Недаром Рыбы — это символ спецразведки. Кручу-верчу, запутать хочу… И тут классическая схема: пасть жертвой собственного оружия. Очень боятся быть обманутыми. Хотите свети с ума Рыбу? На вопрос«Ты где?» ответьте: «Угадай!» Или: «Я не знаю, во сколько я приеду!» Нервное состояние обеспечено на долгое время. Рыбы чаще других ходят к гадалкам, магам, экстрасенсам. А все потому, что хотят все знать. Все и про всех. В мельчайших подробностях, которые, кстати, практически сразу не помнят. К счастью, память, а с ней и и злопамятность — не их конек. В отличие от других водных собратьев(Рака и Скорпиона) Рыбы не будут мстить. Только тихо плакать в углу. Пока вы не захлебнетесь от жалости и чувства вины.
Выход из ситуации: прост и сложен одновременно. Рыбы очень падки на теплые чувства по отношению к себе. Рыб надо любить. Все.
Источник: cosmo