Кокос из Феодосии

Самый богатый купец древней Феодосии, он крутился, как мог: московскому царю помогал удерживать хлипкий мир с Крымом, крымскому хану – удерживать свой престол. При обоих дворах высоко ценили Хозю Кокоса: крымский хан помогал в торговле хлебом и солью, московский царь разрешал писать письма на иврите и не бить челом пол при встречах.

Лев Бердников писал, что в царствование Ивана III – Ивана Васильевича – иудеи на Руси жили вольготно. Они не только торговали, но и спокойно перемещались по её территории. На улицах Новгорода, Пскова, Москвы и других городов их узнавали по повозкам, обтянутым парусиной, которые, грохоча железяками, проезжали по улицам, запряжённые высокими худыми лошадьми. Среди евреев были суконщики, толмачи, извозчики, разных калибров торговцы и послы. В своём добром отношении к евреям Иван Великий был не одинок, евреи в те времена состояли при многих дворах в Азии и Европе. В Испании, например, был известен врач Йосеф Ха-Наси Фарузиель, вышедший в дипломаты от кастильского короля, был также член королевского совета Кастилии Йосеф де Исиха. В Арагоне при дворе утверждалось семейство де ла Кабальерия, в Португалии с XI века была известна семья Ибн Яхья, её восхождение началось с астролога и философа, который пользовался чрезвычайным положением при короле Альфонсе I. Русские цари где-то в то же время стали прибегать к помощи иудеев в торговых и посольских делах. В переговорах между Иваном III и крымским ханом Менгли-Гиреем роль посредника отдали купцу из Каффы (Феодосии) Хозе Кокосу.

В самой Каффе в 909 году была построена уже третья по счёту синагога. Тут соседствовали две иудейские общины: раввинистов и караимов. Первых крымские татары называли «зюлюфлю чуфутлар», то есть евреи с пейсами, вторых – «зюлюфлюз чуфутлар», то есть евреи без пейсов. У крымских караимов была не только своя религия, сочетающая в себе элементы язычества, иудаизма и ислама, но и язык тюркского происхождения. Родословная этого народа до сих пор остаётся не вполне прояснённой, а главной их национальной святыней считается крепость Чуфут-Кале (Еврейская скала). При великом князе Литовском Витовте отсюда началось их расселение по городам Литвы, Волыни и Подолии. Каффа в то время считалась вторым по значению в европейской части Боспорского царства городом, тут пышно процветала торговля. Через её порт пролегал путь из Италии на Кавказ, который торговал с Каффой хлебом и солью.