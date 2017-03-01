Когда ты что-то просишь у Бога…

Когда ты что-то просишь у Бога, не забывай, что ты просишь у Него Путь к желаемому, а не сам результат.

Тебе придется найти самому все пазлы будущего проекта, чтобы объединить их в физическое проявление нашего мира.

Игра состоит в том, что реализуя раз за разом свои замыслы в реальности, ты тренируешь свою способность творить, приближаясь к уровню Творца.

Для творчества необходимо совершать процесс, обратный потреблению — соединять части в целое, а не разделять целое на части.

Всякий раз, когда создается новое, начинающий творец соединяет кубики старого в другой узор. Здесь, на планете Земля, все играют в конструктор.

Богу же нужен не твой проект, а твоя способность воплощать, отдавать вовне свою потенциальность. Тренируйся — говорит Он, — пока есть время.

И тот, кто просто желает что-то получить, не создавая сам, находится на самом низком уровне развития, демонстрируя незрелость Души и эгоистичность Ума.

Поднимаясь в развитии, ты поймешь, чего от тебя хотят. Желай пропускать через себя поток входящих данных и окрашивать их собственными эмоциональными состояниями — тогда у тебя получится жить с так называемыми атрибутами успешности. опубликовано econet.ru

 

©Марк Ифраимов

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