Когда ты что-то просишь у Бога, не забывай, что ты просишь у Него Путь к желаемому, а не сам результат.
Тебе придется найти самому все пазлы будущего проекта, чтобы объединить их в физическое проявление нашего мира.
Для творчества необходимо совершать процесс, обратный потреблению — соединять части в целое, а не разделять целое на части.
Всякий раз, когда создается новое, начинающий творец соединяет кубики старого в другой узор. Здесь, на планете Земля, все играют в конструктор.
Богу же нужен не твой проект, а твоя способность воплощать, отдавать вовне свою потенциальность. Тренируйся — говорит Он, — пока есть время.
И тот, кто просто желает что-то получить, не создавая сам, находится на самом низком уровне развития, демонстрируя незрелость Души и эгоистичность Ума.
Поднимаясь в развитии, ты поймешь, чего от тебя хотят. Желай пропускать через себя поток входящих данных и окрашивать их собственными эмоциональными состояниями — тогда у тебя получится жить с так называемыми атрибутами успешности. опубликовано econet.ru