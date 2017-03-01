Когда ты что-то просишь у Бога, не забывай, что ты просишь у Него Путь к желаемому, а не сам результат.

Тебе придется найти самому все пазлы будущего проекта, чтобы объединить их в физическое проявление нашего мира.

Игра состоит в том, что реализуя раз за разом свои замыслы в реальности, ты тренируешь свою способность творить, приближаясь к уровню Творца.

Для творчества необходимо совершать процесс, обратный потреблению — соединять части в целое, а не разделять целое на части.