Когда не стоит есть

Несомненно, от режима дня зависит практически вся наша жизнь: количество и качество проделанной работы, самочувствие, качество отношений, качество образования, уровень здоровья и уровень дохода. И это далеко не полный перечень вещей, напрямую зависящих от режима дня.

В этой статье мне хотелось бы привести советы касательно режима дня из Аюрведы.

Что нравится в этих советах, так это разумность, мудрость, и некоторая экзотичность. Многие из этих советов Вы, безусловно, уже слышали. Но кто из нас не пренебрегает простыми истинами? Многие из советов Аюрведы преисполнены обычного здравого смысла.

1. Размеренность

Каждому человеку рекомендуется вести очень размеренный и урегулированный образ жизни. Под размеренностью понимается налаженность и ритмичность жизни без резких перемен и стрессов, без спешки и суеты, когда всему отводится своё время.

Особое внимание надо уделять своим позитивным привычкам, следует быть весьма стойким в них. Следует настойчиво их культивировать. Так уж устроена реальность, что вредные привычки появляются как бы сами собой, а полезные приходится нарабатывать. И это естественное проявление ЗАКОНА ВОЗРАСТАНИЯ ЭНТРОПИИ.

Многим людям размеренность кажется скучной и однообразной. Тем не менее, именно размеренность жизни является ключевым фактором здоровья.

2. Сон и бодрствование

Прежде чем дать рекомендации по режиму дня, позвольте сделать небольшое отступление. Сутки, согласно Аюрведе, разбиваются на шесть периодов по четыре часа каждый. В каждый период суток в человеческом теле доминирует своя доша (фундаментальная жизненная сила).

В Аюрведе выделяют три доши: «вата», «питта», и «капха». Для полного здоровья доши в теле должны находиться в равновесии. То есть ни одна из них не должна преобладать. Более того, в своей деятельности следует учитывать влияние той или иной доши. Тогда и работа будет идти легче.

Итак, начиная с двух часов ночи и до шести утра, главенствует «вата» доша, приносящая легкость, в том числе легкость мысли. Именно в эти часы (между 2 и 6 часами) лучше всего вставать. Считается, что в эти часы легче всего выполнять любую умственную работу или заниматься духовной практикой.

Далее, с шести и до десяти утра берет бразды правления «капха» доша. В это время начинает тянуть в сон, но спать в эти часы не стоит. Большинство людей встаёт именно в эти часы. И многие жалуются на то, что трудно встают и недосыпают. Кстати говоря, во время службы в армии, я заметил, что энергичный подъём в это время (в районе 6-7 часов) и бодрая зарядка сохраняют бодрость на целый день. Возможно, Вы найдёте полезным для себя проводить несложные спортивные занятия именно в эти часы.

Аюрведа не рекомендует бег людям с преобладанием доши «вата».

После десяти и до двух дня царствует «питта» доша. В это время в организме наиболее сильны пищеварительные процессы. Именно это время благоприятно для обеда.

Далее все повторяется. С 14 часов до 18 – благоприятное время для умственной деятельности под покровительством «вата» доши.

С 18 часов до 22 часов в теле вступает в силу «капха» доша, и именно в этот период необходимо лечь спать.

После десяти вечера начнет действовать «питта», и человек опять почувствует свежесть. Многие люди предпочитают есть ночью, когда все спят, именно по этой причине.

Автор этой заметки и сам порой не прочь перекусить после 22 часов, когда засидится перед монитором.

3. В каком положении спать?

Аюрведа рекомендует спать головой на Восток. Причём лежать следует именно на боку. Причём не важно на каком. При этом подушка должна быть достаточно высокой, чтобы она удобно лежала под головой и шеей.

Считается, что сон на спине или на животе не позволяет отдохнуть в полной мере.

Однако, моя практика дневного 15-20 минутного сна показала, что на спине отдых наиболее глубокий. Особенно на жёсткой поверхности.

4. Подъем

Как вы уже знаете из предыдущих пунктов, вставать лучше всего за несколько часов до восхода солнца, часа в три-четыре, ложась часов в девять вечера. Вставая в это время, можно выполнять в 2-3 раза больший объем работы, чем обычно. На Востоке считается, что в это время вся атмосфера насыщается особой энергией, позволяющей человеку настроиться на целый день. На Руси, кстати говоря, испокон веков вставали до восхода солнца.

5. Умывание

Аюрведа рекомендует умываться холодной водой. При умывании рекомендуется промывать и глаза. Для этого их нужно держать открытыми и несколько раз аккуратно побрызгать на них водой. Особенно можно порекомендовать эту процедуру всем, у кого ослабленное зрение, а также, если работа требует высокого напряжения глаз (например, за компьютером).

6. Утренний стакан воды

Независимо от Вашей конституции, с утра полезно выпить стакан тёплой кипяченой воды. Эта простая процедура помогает хорошо очистить тело, и, в частности, активизирует деятельность кишечника.

Кроме этого, Аюрведа советует в течение дня выпивать около двух литров чистой воды.

7. Стул

Трудно переоценить важность этой рекомендации: после того, как Вы выпили воду, нужно постараться, чтобы произошла эвакуация из кишечника. Кишечник более чем какой-либо другой орган нашего тела, работает на основании рефлексов, поэтому человек сам может выработать в себе такую привычку. За ночь отходы организма накапливаются в кишечнике и в мочевом пузыре. И если утром не избавиться от них, Вы весь день будете чувствовать слабость и сонливость. Поэтому нужно постараться выработать в себе эту хорошую привычку, а чтобы выработать ее, очень помогает стакан воды по утрам. Особенно это нужно людям с преобладанием доши «вата», потому что у них есть склонность к запорам.

8. Чистка зубов

Чистка зубов – дело важное и особенное. На Востоке рекомендуют чистить зубы специальной одноразовой палочкой, кончик которой перед этим тщательно разжёвывают, превращая его в мягкую кисточку. Уже сам процесс разжёвывания весьма полезен для зубов и дёсен. Палочки для чистки представляют собой обычно веточки хвойных деревьев: сосны, пихты, ели. Поэтому кроме механического происходит и полезное химическое воздействие на ткани дёсен и зубов. Затем полученной кисточкой тщательно чистят все поверхности зубов.

Но, если уж чистить зубы обычной щёткой с использованием пасты, тогда следует учитывать, что вкус зубной пасты должен быть горьким, вяжущим или солёным, но никак не сладким.

9. Чистка языка

Сразу после чистки зубов стоит почистить поверхность языка, особенно ближе к корню. Для этого подойдет обыкновенная чайная ложка. Такая процедура, проводимая в течение не более одной минуты, очень желательна для людей, имеющих плохой запах изо рта.

После чистки языка, следует помазать язык маслом. Лучше всего для этой цели подходит кунжутное или сезамовое масло. Однако можно пользоваться и другими растительными маслами.

10. Уход за ушами

С возрастом многие люди ощущают притупление слуха. Это может быть связано с пересыханием слуховой мембраны.

Всем, кто хочет надолго сохранить хороший слух, по утрам рекомендуется закапывать в уши пару капель кунжутного или любого другого растительного масла. Это поможет избежать глухоты, ослабления слуха, звона в ушах и других болезней, связанных со слухом.

11. Физические упражнения

Если Вы проводите тренировочные занятия утром, то они не должны быть слишком тяжёлыми.

Как уже упоминалось, людям с преобладанием в теле доши «вата» (склонным к худобе и сухости) не рекомендуется заниматься бегом.

Не следует проводить спортивные занятия, если Вы голодны, очень устали или ощущаете сильную жажду.

12. Душ

Следует принимать душ с комфортной температурой воды. Она не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной. Голову рекомендуется мыть прохладной водой. Но никак не горячей. Вечерний душ лучше всего принимать за два часа до сна.

13. Мыло

Согласно Аюрведе, мыло — очень вредная вещь. Особенно для людей, склонных к сухости (доша «вата»).

Этот рецепт заменит обычное мыло:

Взять одну чашку гороховой муки, (или пшеничной), пол чашки растительного масла, пол чайной ложки куркумы и добавить немного воды. Потом нужно сделать из этого пасту и мыться ею. Она помогает сохранить кожу упругой даже в старости. Даже в 60-70 лет, если человек регулярно будет мыться этим составом, то кожа у него будет как у ребенка.

14. Уход за ногами

Рекомендуется мыть ноги как можно чаще, по крайней мере 4-5 раз в день. Это дает человеку бодрость и избавляет от усталости. Особенно рекомендуется мыть ноги перед сном (вместо душа). И очень полезно если уж не делать массаж ног, то хотя бы намазать их маслом.

15. Когда не стоит есть

Аюрведа не рекомендует принимать пищу до восхода Солнца и после заката. Однако пить воду можно.

Что ж! На первый взгляд можно вздохнуть и сказать: «Как всё это сложно…» А можно и попробовать. Но, конечно же, с умом и не всё сразу. опубликовано econet.ru

Автор: Роман Помазанов