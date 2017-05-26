Коды Света. Как пережить их загрузку

Что такое Коды Света

Коды Света – это зашифрованные информационно-энергетические послания Вселенной.

Коды Света траслируются Великим Центральным Солнцем, проходя через Солнца галактических и планетарных систем (которые обычно работают в качестве понижающих трансформаторов — подробнее в видео).

Они включают в себя все виды вибраций – знания, эмоции, звук, свет и многие другие частоты, недоступные для нашего прямого восприятия.

Коды Света многомерны и универсальны. Они передаются сразу всей Земле и существам, ее населяющим.

И, конечно, они приходят всем людям без исключения.