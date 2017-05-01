Коды Света. Как пережить их загрузку

Коды Света – это зашифрованные информационно-энергетические послания Вселенной.

Коды Света траслируются Великим Центральным Солнцем, проходя через Солнца галактических и планетарных систем (которые обычно работают в качестве понижающих трансформаторов — подробнее в видео).

Они включают в себя все виды вибраций – знания, эмоции, звук, свет и многие другие частоты, недоступные для нашего прямого восприятия.

Коды Света многомерны и универсальны. Они передаются сразу всей Земле и существам, ее населяющим.

И, конечно, они приходят всем людям без исключения.

Вы получаете из них ту часть энергии, которая соответствует уровню вашего сознания и готовности.

Особенно мощные послания происходят во время значимых астрологических дат. Это может быть равноденствие, солнцестояние, затмение и т.д.

В марте 2015 г. Коды Света ощущаются особенно мощно в связи с полным солнечным затмением.

Также загрузки идут в ключевые даты, когда число и месяц совпадают («4:4», «5:5», «12:12»).

Признаки загрузки и активации

Кодов Света

1. Сонливость «не по графику»

Лучше всего информация Кодов Света загружается, когда вы спите, чтобы мельтешение ваших мыслей и активность мозга не мешали процессу.

Поэтому вас может ненадолго «вырубать» почти в любое время дня.

Если у вас есть возможность, прислушайтесь к телу и прилягте.

Если нужно сохранять работоспособность и спать никак нельзя – ограничьте количество еды (подробнее об этом смотрите в видео в конце страницы).

В этом случае, меньше энергии будет тратиться на ее переваривание и больше пойдет на комфортную для вас интеграцию полученной информации.

2. Глубокие трансовые состояния

Вы можете впадать в глубокий релакс или транс (как бы «отключаться от реальности») внезапно в течение дня.

Собственные медитации также становятся гораздо мощнее и глубже.

Порой случается обратный процесс — вы словно не можете в это время «высоко подняться» в своих практиках.

Не волнуйтесь, вы не утратили навык погружения внутрь себя, просто это срабатывает защита от перегрузки.

3. Недомогания и странные ощущения тела

Такие высокие вибрации телу непросто принять и разместить.

У вас могут появляться ощущения потоков в теле, «взрывов» или давления в голове, ломоты в мышцах и суставах, внутреннего расширения, жара и др. (так называемый «духовный грипп»).

См. также Чем вам «грозят» духовные практики

Проявления «духовного» гриппа похожи на высокую температуру. Но, с точки зрения медицины, вы полностью здоровы — ваша духовная трансформация преобразует клеточную структуру, чтобы ваши клетки вмещали больше света и энергии.

4. Путаница в мыслях, потеря фокусировки

Во время загрузки Кодов Света, в прямом смысле слова, происходит информационный перегруз.

Если, ко всему прочему, у вас напряженная работа или высокая социальная активность, требующая повышенного внимания (большая семья, учеба, творческий проект) – будьте готовы к «сбоям».

Вы можете что-то забывать, путать слова, терять предыдущие «точки отсчета» (в видео Алена делится своим опытом «потери памяти»).

Складывается впечатление, что архив вашей памяти разбит на сектора и папочки, которые между собой НИКАК не связаны.

5. Озарения и кристальная ясность сознания

В какой-то момент часть информации светового пакета начинает распаковываться и интегрироваться с вашим сознанием.

Это выглядит как озарение. У вас словно «складывается паззл» в голове, которому не хватало кусочков, но теперь все стало ясно.

У вас возникает новое четкое понимание, которое может касаться работы, быта, хобби, самоощущения и т.д.

6. Высокая активность и работоспособность

Распакованные Коды Света работают, как огромный резервуар энергии. Вас словно что-то «подбрасывает» изнутри.

Вы можете просыпаться посреди ночи или рано утром, успевать кучу дел, реализовывать новые идеи.

Главное здесь – все же помнить о здоровье, и стараться нормально питаться и отдыхать.

Подробнее о световых пакетах, процессе их загрузки и рекомендациях, как принять ее БЕЗ УЩЕРБА для вашего здоровья, смотрите в новом видео Алены Старовойтовой:

А вы уже прочувствовали на себе загрузку Кодов Света? Поделитесь симптомами!

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