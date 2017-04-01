Классификация людей по отношению к реинкарнации

1. Архаты.

Многорожденные по воле богов.

Количество рождений, в принципе, не ограничено. Могут в ходе жизней, накапливать

опыт и навыки, позволяющие частично или полностью выходить из под контроля

богов и совершать автономные, управляемые перерождения.

Управляемость перерождений — есть способность архата, по собственной воле

рождаться в нужном ему месте и времени.

Из всех людей наиболее сильно нуждаются в Шакти.

2. Свати.

Многорожденные магирани, чья основная роль — снабжать Шакти одного конкретного архата.

При этом они имеют свой собственный Путь, независимый от путей архата и следуют

за своим архатом добровольно. Могут так же обретать полную автономность, как

от богов так и от своего архата.

Свати, потерявшая архата, превращается в ведьму,

и иногда обретает свойства дайкини — Уничтожительницы Шакти.

Может, как и архат, порождать геббетов и крит (см. ниже по тексту)

3. Геббеты.

Люди, которые родились по во воле архатов (или (и) свати), не всегда полностью осознанной.

Обычно в геббете концентрируются те физические или (и) умственные качества,

которые в самом архате представлены слабо или же затруднена их психофизическая реализация.

Так, например, сам архат не обладает способностью к социальной власти, тогда

он создаёт геббета — человека, который станет начальником, чиновником, вождём, учителем,

внедряющим Уму (бессловное знание) архата в социальные структуры. Т.е.

реализующим это Знание в рамках социальных механизмов и через их посредство.

Кроме того, в геббета может закладываться часть Умы архата, которую архат

уже вербализировал (произнёс) в прошлой жизни и теперь хочет получить

в готовом виде (не тратя время и силы на повторную вербализацию).

В этом случае, геббет обычно, является человеком страдающим психическим заболеванием

(в типичных случаях, это шизофрения)

и он произносит для архата Уму этого архата, высказывая её в форме бреда.

Иногда такой геббет может играть роль гуру-инициатора, который даёт ахрату

начальную «запускающую» информацию (метафизический намёк или несколько намёков)

для «запуска» Умы архата.

Геббет обладает Дживой (обычной, «одноразовой» душой), но в Дживе геббета

всегда есть структуры, являющиеся копиями некоторых структур Атмана (бессмертной души)

породившего его архата. Поэтому Джива геббета НИКОГДА не может стать Атманом, т.е

геббет не может обрести способность к реинкарнациям. Однако, архат, рождаясь, может раз за разом

воспроизводить одного и того же геббета, если «модель» этого геббета хорошо себя зарекомендовала.

Всё равно, что раз за разом собирать одного и того же робота.

Архаты могут генерировать геббетов как перед своим собственным рождением

(предшествующий геббет, «подготовляющий путь», геббет-предтеча),

так и во время очередной своей жизни и после неё.

Геббетами так же становятся некоторые предметы, которые были одушевлены любовью и привязанностью

архата в течении его очередной жизни. Так геббетом может стать любимый плюшевый мишка, например.

Или радиоприёмник. Да хоть мобильник.

4. Криты.

Крита — это обычный, «одноразовый» человек, по какой-то причине запомнившийся архату

во время очередной жизни архата. Причём, запоминание может быть неосознано самим архатом,

неведомо ему самому. Очень часто, критами становятся те, кто слышал и сам запомнил отдельные

фрагменты из Умы данного архата.

Криты архата рождаются на протяжении всей жизни архата, частично, повторяя очерёдность с которой он

запоминал этих людей в предыдущей жизни.

Критами становятся и те живые существа (не люди. обычно-домашние животные) к которым

архат питал привязанность на протяжении очередной жизни.

Криты женского пола могут становится магирани, но это не обязательно случается с каждой критой

женского пола.

Криты обладают обычной одноразовой душой (Дживой), но при этом, полноценной,

без каких либо особенностей в структуре. Т.е. при такая «одноразовая» душа (Джива) может

стать бессмертным Атманом при выполнении метафизических условий необходимых для такой метаморфозы.

И, соответственно, тогда, такой человек превращается в архата или свати.

Наиболее важные (самые запоминающиеся) для архата, криты могут «следовать»

за архатом на протяжении нескольких его жизней.

Причём сам архат может ничего не знать об этих своих «спутниках», но

он всякий раз так или иначе, встречается с ними и запоминает «по новой».

Криты, контактировавшие между собой «в прошлой жизни», могут, встречая

друг друга в «новой жизни» испытывать кармические воспоминания и привязанности (или ненависть).

5. Дживы.

Обычные люди. Живут однократно.