Кинезиологический тест Омура: как выбрать то, что подходит именно вам

Этот метод был предложен японским исследователем, профессором Шиаки Омурой. Полное название метода: «Двупальцевый О-кольцевой тест метода молекулярной идентификации и локализации».

Тест Омура

Методами прикладной кинезиологии может пользоваться каждый человек самостоятельно для правильного индивидуального выбора любых составляющих его быта (продукты, определение аллергии на лекарства, вид спорта, благоприятен ли цвет одежды, стоит ли завязывать знакомство, подбор косметических средств, вредна ли для ребенка информация из книги или телепередачи и т.д.).

То есть, с нами всегда рядом свой собственных «детектор лжи», позволяющий получить полезную точную информацию.

Чтобы помочь человеку самостоятельно выбрать только полезное и необходимое для себя, кинезиологи предлагают такую методику (так называемый тест Омура):

соедините кольцом первый и второй палец левой руки и попробуйте указательным пальцем правой руки разомкнуть это кольцо. Произнесите вслух «Покажи мне ответ «да» и запомните силу сжатия пальцев левой руки. Теперь запомните силу сжатия пальцев на «Покажи мне ответ «нет».

Если нужно узнать, подходит ли вам продукт, положите кусочек на язык или держите на ладони и проверьте силу сжатия пальцев. Косметику можно нанести на кожу. И тело ответит, годится ли вам эта продукция. Каково воздействие музыки, полезно ли общение с человеком, нужно ли ехать в турпоездку – на все могут ответить ваши мышцы силой сжатия. Также работает и кинезиолог, используя различные группы мышц и задавая наводящие вопросы. Тело само подсказывает ход терапии, источники эмоциональных и физических проблем и способы коррекции их. опубликовано econet.ru