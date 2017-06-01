Самая странная вещь, которую стоит понять, это то, что кармынет. Не существует никаких хороших и плохих поступков. Не существует никакого наказания и наград. Этого нет. Есть только адекватная необходимость в каких-либо действиях в соответствии с отклонением от баланса системы. От гармонии, если вам так будет угодно. Баланс — это основа. А дальше уже в ткань мироздания вплетаются наши уроки, задачи, стремления.

И если на каком-то участке этой ткани возникает излишнее натяжение в виде напряжения, которое мы создаем своим присутствием, то это естественно, что его надо ослабить, чтобы ткань не порвалась. Мы просто учимся работать с системой мироздания. И у нас у каждого разный уровень развития. Это как в школе – в первом классе мы пользуемся счетными палочками, чтобы считать, а в университете мы те же цифры уже обрабатываем интегральными уравнениями и с помощью компьютеров. Разные уровни работы с одним и тем же материалом. И разный уровень объяснения происходящего. У многих уровень объяснения сейчас лежит в плоскости терминов законов кармы. Но появляются те, кто готов уже идти дальше подобных объяснений.

Или вы действительно думаете, что вы настолько могучие, что вам будет позволено кому-то навредить, если это не соответствует общему плану развития? Тогда, если вы в это верите, то почему не поверите, что вам позволены и другие вольности, только уже себе во благо? Почему такой однобокий подход? Задумайтесь. Задумайтесь, что есть вред для вас, когда вы объясняете это языком законов кармы. И вы поймете, что эти объяснения будут крутиться вокруг вашего эго и вокруг вашего физического тела. И не будет никакого отношения иметь к вашей Душе и к вашему Духу.

Просто то, во что вы верите – это одна из систем, по которой вы объясняете себе этот мир, и которой вы искренне подчиняетесь. Уровень объяснения мира через законы кармы – это уровень начальной школы. И конечно этот уровень очень реальный и рабочий. Более того, есть даже те, кто зовется Хранители Кармы. В свое время я проходила даже через опытобщения с ними. Но всему свое время. Вы же не хотите вечно считать на счетных палочках? А значит стоит допустить мысль, что законы кармы не конечны и не основополагающие. Что взаимосвязь системы всегда двухсторонняя. И что вы не такое великое зло или добро. И стоит посмотреть на ситуацию в целом. Я понимаю, что к этому надо как-то подойти. Но вдруг у вас получится, и вы начнете понимать уже другие законы этого мира. Которые тоже не будут конечными, как и все в этом мире.

Попробуйте смотреть на ситуацию не как на систему кармических взаимозачетов, а как на наработку определенных навыков вашей Души. Мы здесь в школе и у нас есть программа нашего развития. И есть список уроков и навыков, которые мы решили получить. Как, например, хочу прочувствовать и впитать в себя, что значит быть дворником или директором средней фирмы, или когда меня все любят, или не любят и презирают. Вы думаете, что не может быть запросов на угнетающие состояния? Почему? Наш мир дуальный, но система-то целостная. И вашему Духу нужен для развития и правый и левый опыт. Так что думаю не стоит так сильно убиваться из-за неудач. А стоит просто сместить фокус на прочувствование того качества, в котором вы сейчас находитесь. И часто бывает, что как только вы усвоите эти вибрации осознанно, то необходимость в них отпадет сама собой.

P.s.: любой способ объяснения, как работает наш мир, это только способ. Это инструмент. Он пригоден и удобен на определенном уровне развития. Он будет вам помогать и давать вам устойчивость, пока вы осваиваетесь и развиваетесь на этом уровне. Но когда вы уже окрепли – он вас будет сдерживать от дальнейшего развития и разрушать. Так что будьтебдительны. И всегда понимайте – вы управляете инструментом, или он вами. И все сразу встанет на свои места. И помните, что мы находимся на бесконечном пути. Конца нет. Всегда будут появляться новые инструменты и новые законы миропонимания. И лично меня это вдохновляет))).

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