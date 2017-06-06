Кармические задержки

Свежее из Осознанного сна сегодняшнего.Был задан вопрос мною: почему иногда накатывается состояние, когда нет ядрёного стимула, когда депресс жмёт и всякие мелкие ухищрения типа обновки/музыки/приключения — не то что «не восстанавливают», а пригружают эмоциями и ещё большим прессом… Такие состояния у меня обычно возникали при потере Интереса, когда каналу не давать что-либо новое. Но странно, когда НОВОГО для заинтересованности много, но из этого не получается стимула к активности.

* стимул и настроение создают события, подошедшие ВОВРЕМЯ. Если что-то искусственно затянуто кем-либо, то иссякает поток энергии, предназначенный на исполнение конкретного действия и чем дольше тянется, тем слабее потоки.Позже потоки энергий, предназначенные на реализацию действия,- заканчиваются и для продолжения/окончания дела нужно вкладывать свои энергии, либо брать их из других «запасников», что создаёт депресс/хроническую усталость и прочие состояния «тяжести» ментальной или любой другой — смотря какой уровень затронут несвоевременностью…

* при задержке ПРАВИЛЬНОГО и СВОЕВРЕМЕННОГО действия происходит перекос на ПЯТОМ (!!!) СЛОЕ БЫТИЯ! А это уже совсем не шутки. Кармические потоки нельзя нарушать= это всегда чревато большими последствиями, для всех.

Но есть большая разница — кто явился зачинщиком причин задержек — это не всегда понятно и видно сходу!

Это не значит, что нужно без разбору торопиться сделать всё по-быстрому, никак нет. Для всего есть своё время.

И его нужно почувствовать, понять сроки и сделать так, как чётко чувствуется. То есть оградить себя от отработок за задержку с 5го уровня Бытия. А раньше срока 5й уровень НЕ ДАСТ сделать того, что не нужно.

Для 5го все события это как для людей пространство и нарушая ТЕ ПОТОКИ, люди нарушают более глобальные планы всех со всех уровней! Это кармический уровень. Его нельзя сминать какими-то мелкими человеческими интересами.

* вмешиваться люди могут как действием, так и бездействием. Причины обычно меркантильные или «выгодны» кому-то человекоподобному или эгрегору… но в любом из случаев — не предусмотрено Кармическими планами. Для определения — за что прилетело и как — нужно внимательно отслеживать причины и следствия. Интересно по следствиям узнавать — где и кто/как влетел в отработку или ещё хуже- в кармический узел.