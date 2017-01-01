Кармическая и эгрегорная связь партнеров

Как правая и левая рука —

Твоя душа моей душе близка

Мы смежены блаженно и тепло

Как правое и левое крыло.

Но вихрь встает — и бездна пролегла

От правого до левого крыла.

М. ЦВЕТАЕВА

Очень часто приходится слышать от женщин, да и от мужчин тоже, что мир устроен несправедливо, что я хорошая или хороший, достойна лучшей участи, а меня не понимает человек, с которым я связала или связал свою судьбу. Почему так происходит? Можно ли что-то изменить?

Действительно, если рассматривать небольшой промежуток времени, в течение которого две человеческие судьбы связаны друг с другом, то мир может показаться несправедливым. Слишком мал промежуток времени, чтобы ожидать справедливости, симметрии, примитивного равенства между партнерами.

Индийская философия рассматривает мир глобально: у каждого из нас было прошлое, есть настоящее и будет будущее. Все, что мы имеем сейчас, является результатом наших действий и поступков в прошлых перерождениях. Каждый раз рождаясь, мы отрабатываем свою Карму.

Поэтому к вопросу о совместимости партнеров по гороскопам, их подбору и другим услугам, которые предлагают астрологические фирмы, желательно относиться с большой осторожностью. Обычно при рассмотрении совместимости партнеров учитывается взаимное положение Солнца, Луны, Венеры и Марса в гороскопах мужчины и женщины. При этом анализсовместимости производится по гармоничным и напряженным аспектам между этими планетами, выделяется несколько уровней совместимости.

Напряженные аспекты рассматриваются как неблагоприятные для совместимости, для брака. Не рекомендуя брак, человека лишают даваемого ему шанса продвинуться дальше по пути эволюции. Получается уход от проработки напряженных аспектов, а это по сути дела ипредлагают. Предполагается выбор другого партнера, что останавливает духовное продвижение человека. Считается, что человеку помогли, но в следующем перерождении это не избавляет его от отработки, и может дать более тяжелые ситуации для отработки, напряженные аспекты с отягченной проработкой.

Поэтому любая встреча мужчины и женщины может рассматриваться каккармическая. К каждому встреченному в своей жизни человеку желательно относиться с максимальным вниманием, рассматривать его как, пусть кратковременного, но полноценного партнера, через которого мы в любую минуту можем получить откровение, указание, отработать карму прошлого.

Женщина и мужчина встречаются, чтобы выполнить вместе общие задачи, которые каждый из них в одиночку сделать не сможет. Только вместе они смогут выполнить эту общую программу. Космос дает им шанс выполнить эту программу, встретившись друг с другом. Но выполнят они ее или нет и как выполнят — это уже их проблемы. Шанс они получили! Когда мужчина и женщина встречаются друг с другом, между ними возникают очень важные для них обоих отношения. Эти отношения сопровождаются одиночными и парными медитациями: каждый из пары медитирует на другого: мысленно его представляет, советуется с ним,общается.

Каждая пара в зависимости от степени осознанности себя может находиться на трех уровнях.

Первый уровень характеризуется полной неосознанностью отношений. Мужчину и женщину свели вместе кармическиесилы, но они не понимают этого. Они не осознают причинно-следственные связи. В такой паре может наблюдаться два типа отношений.

Самый низкий вариант, когда каждый из пары воспринимает только себя, дает своим действиям и желаниям полную волю и свободу. Обычно такие отношения не бывают равноправными. Один из партнеров является жестким лидером, а другой всегда или очень часто ему подчиняется. При этом внутренний смысл отношений может быть противоположным, то есть видимый раб является хозяином, а господин — марионеткой. Иногда партнеры делят сферы влияния, над каждым из пары формируется Эгрегор желаний его партнера, направленный на него. Этот Эгрегор заставляетпартнера действовать в соответствии с желаниями другого. Если эти желания не совпадают, то это приводит к депрессиям, заболеваниям обоих. Часто один из партнеров энергетически сидит на другом. Некоторой разновидностью первого уровня является ситуация, когда мужчина и женщина, встретившие друг друга, по-прежнему не видят кармических связей, но ближе друг к другу, чем в первом случае. Их сближают общие желания, общая цель. Они могут прямо говорить о ней или подразумевать ее. Цель может быть разная: построить дом, вырастить ипристроить детей, разбогатеть, купить машину. Ради этой цели пара готова на любые жертвы: они начинают согласовывать свои действия, приспосабливаются друг к другу. Процесс преодоления трудностей и достижения цели сближает их, смягчает их противоречия. В данном случае из энергетики своих желаний достичь определенной цели пара создает некий парный Эгрегор. Эгрегор, в свою очередь дает им эти же энергетики на укрепление их желаний. Это в свою очередь опять усиливает парный Эгрегор. Такой парный Эгрегор может быть инегативным. Например, людей объединяет ненависть друг к другу. Люди не переносят друг друга, и Эгрегор подпитывает их негативными энергетиками. Такой Эгрегор может стать кармическим и даже родовым, если он стал очень большим, а люди были не способны выполнить свои желания при жизни. В следующем перерождении он будет толкать их и ихпотомков на реализацию этих желаний. На этом уровне Эгрегор является паразитирующим образованием и мешает каждому и них двигаться духовно.

Пример кармического Эгрегора — это мощный парный Эгрегор любви. Мужчина и женщина не хотели расстаться друг с другом и в следующей жизни они снова встречаются. Интересно отметить, что как только у пар начинается сытая и спокойная жизнь, между ними исчезаетвзаимопонимание, отношения их портятся. Другими словами, таким парам желательно не переходить на более низкий уровень отношений, когда формируется перекрестный Эгрегор. Таким образом, главные характеристики отношений на первом уровне включают в себя: внешнее согласование действий между партнерами; решение проблем в паре осуществляется за счет четкого распределения ролей и ответственности; слаженные реакции при взаимодействии с внешним миром. Что можно сказать о духовном продвижении каждого из пары на данном этапе? Перекрестный Эгрегор предусматривает потребительское отношение каждого из пары друг к другу. Поэтому желательно хотя бы иногда для каждого из пары осознавать своего партнера, желательны совместные осознанные действия, так как на этом этапе все делается неосознанно. Надо увидеть в своем партнере личность, у которой могут быть свои потребности, желания. Обычно на этом уровне каждый из пары действует неосознанно, не прорабатывает ситуации.

На втором уровне отношений каждый из пары начинает осознавать наличие кармических и энергетических связей, понимает, что с данным человеком он встретился не случайно. Осознает, что у каждой причины есть следствие, что мысли, желания, словом, все, что с ним происходит, является следствием его собственной Кармы. На этом этапе только начинают формироваться парные отношения. Еще резко проявляются негативные качества в партнерстве, такие как зависть, ревность, самолюбование, полная готовность принять любыежертвы со стороны внешнего мира и партнера. Любовь может стать эгоистичной.

На втором уровне отношений очень большую пользу можно получить, работая со своим гороскопом. Дело в том, что парные взаимоотношения — лучший способ проработать свои качества и недостатки. Ведь только в личном общении с другими людьми ярко проявляются свойства планет вашего гороскопа. Наиболее правильная позиция отношения к партнеру: «Мой партнер так, как я его вижу, — это я сам, точнее некоторая моя часть, которая до сих пор от меня была скрыта, но сейчас она повернута ко мне так, чтобы я лучше ее видел и сделал выводы. Мои отношения с партнером есть проявление во внешнем мире отношений между моими собственными программами подсознания. И таким образом, отношения с партнером — один из путей самопознания.» Здесь очень важно проанализировать пути раскрытия своей личности. Анализ обычно начинают с наблюдения за собой, когда вы находитесь в контакте с партнером, чье Солнце попадает в ваш первый дом. Стоит отметить, что если одна из планет партнера попала в ваш первый дом, вы обязательно обратите на него внимание, и он для вас в чем-то будет учителем.

Итак:

— если вас интересуют пути углубления вашей личности, желательно обратить внимание на партнера, чей Сатурн находится в вашем первом доме, возможно, он поможет вам.

— Если вы хотите расширить свою личность, ищите партнера, чей Юпитер находится в вашем первом доме, он научит вас благородству, широте взглядов.

— Луна партнера в вашем первом доме научит вас мягкости и заботливости.

— Венера — ощущению красоты, элегантности, светскости, тактичности.

— Марс — энергии, отваге.

На третьем уровне отношений начинается сознательное формирование парного Эгрегора, который способствует духовному развитию каждого из пары. Этот Эгрегор может использоваться как резервуар чистой энергетики, который понадобится для эволюции. Мужчина и женщина начинают чувствовать высший смысл их союза, понимают, что смысл этого союза не в достижении конкретных целей. Здесь важно глубокое понимание каждым из партнеров образа мыслей и чувств другого. И мужчина и женщина пытаются учитывать состояния друг друга, оказывают взаимную психологическую помощь друг другу. Внешне действия такой пары так согласованы, что окружающим кажется, что у них нет и не может быть никаких разногласий.

К чему же может сводиться работа пары с Эгрегором в данном случае?

Во-первых, это очищение Эгрегора от грязных энергетик. Одной из причин загрязнения Эгрегора могут быть нереализованные желания, которые остались на подсознании. Нереализованные желания могут висеть над нами в виде мыслеформ, мешая двигаться. Они могут появляться в самый неподходящий момент, когда их трудно проконтролировать. Простопрочистить Эгрегор нельзя, надо его чистить изнутри. Поэтому желательно, не развивая эти желания дальше, спокойно попытаться их реализовать.

Это позволит насыщать Эгрегор светлыми энергетиками за счет проработки различных ситуаций.

Во-вторых, культивировать в себе и партнере чистые энергетики. Эти качества можно развивать в соответствии с планетарными энергетиками. И здесь можно воспользоваться общими принципами, рассмотрев их подробнее.

Какие качества мы больше всего ценим в мужчинах?

— Инициативу — энергетики Солнца.

— Силу, энергию — энергетики Марса.

— Ум — энергетики Меркурия.

— Верность, надежность, преданность, мудрость — энергетики

Сатурна.

— Нестандартность — энергетики Хирон.

— Изобретательность — энергетики Урана.

— Благородство, щедрость — энергетики Юпитера.

Что мы больше всего ценим в женщине?

— Красоту, обаяние, доброту — энергетики Венеры, Нептуна.

— Инициативу — энергетики Солнца.

— Способность к сопереживанию, нежность — энергетики Луны,

Венеры.

— Ум — энергетики Меркурия.

— Верность, надежность — энергетики Сатурна.

— Чувство юмора — энергетики Хирона.

— Изобретательность — энергетики Урана.

Таким образом, работать приходится со всеми планетными энергетиками. В третьих, работа с Эгрегором на этом уровне включает в себя и насыщение Эгрегора энергетиками парных отношений: любви, сотрудничества, взаимопонимания, взаимной честности. Это те энергетики, которые сам человек в себе вызвать не может. Для их реализации обязательно нужна реализация парной программы, сотрудничество.

На третьем уровне пара может заняться проработкой своего синастического (парного) гороскопа. Это позволит ей найти аспекты с отягченной проработкой, то есть то, что не проработано с прошлых жизней, сочетать энергетики планет в своем гороскопе с энергетикамипарного.

ДЖАНАНТИ

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