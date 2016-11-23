Карма Речи

Словом можно убить, словом можно спасти… Большинство из нас выговаривает слова совершенно бездумно. Мы позволяем мыслям, мнениям, суждениям слетать с языка, не заботясь о том, какой эффект — положительный или отрицательный — они произведут.

Вести чистые речи — значит говорить от души, от самой своей высокой сути. То есть осмысленно и искренне. Иначе говоря, ваши слова должны точно соответствовать тому, что вы хотите выразить, — вашим представлениям и мечтам. Когда ваши речи чисты, слова оказывают воздействие не только на вас, но и на окружающих. Вести чистые речи — это произносить только те слова, которые верны, которые поднимают дух и самосознание ближнего и его ценность в собственных глазах и глазах

других людей. Поняв, что значит — чистые речи, вы обнаружите, что в основе всех отношений лежит именно слово.

Поэтому всегда спрашивайте себя: послужит ли то, что я намерен сказать, во благо моих взглядов, призвания и целей? Поднимет ли настроение собеседнику? Воодушевит, даст мотивацию или толчок? Рассеет страхи и создаст ощущение безопасности и доверия? Поднимет самооценку, уверенность в себе и готовность рисковать и действовать?

Когда вы плохо отзываетесь о ком-то, между вами и этим человеком возникает кратковременная энергетическая связь, которая оставляет по себе продолжительное впечатление, что вы вечно распускаете слухи и сплетни. И окружающие будут всегда настороже — пусть и подсознательно – и в ожидании, когда вы свое злословие повернете против них. И совершенно

перестанут вам доверять.

Чтобы, обращаясь к другому, вести как можно более чистые речи:

■ Возьмите за привычку сначала думать, а потом говорить.

■ Старайтесь в каждом, с кем общаетесь, отыскать что-то хорошее и оценить это по достоинству.

■ С кем бы и при каких бы обстоятельствах вам ни приходилось иметь дело, старайтесь всегда говорить правду. Сперва ведите себя так в течение одного дня, потом в течение двух подряд, затем- целую неделю. Сбившись – начинайте сначала. Придерживайтесь этого, и постепенно выработается привычка.

■ Общаясь с другими, старайтесь намеренно поднимать им настроение хоть немного. Обратите внимание, какое настроение и ощущение будет после этого у вас самого.

Часто мы причиняем своими словами боль вовсе не потому, что мы такие плохие, а просто потому, что не задумываемся над ними. Никто не объяснил нам могущества слов.

Хочу дать несколько практических советов, как в конкретном разговоре самому не оказаться втянутым в сплетничанье и собеседника отвлечь:

1. Сменить тему разговора.

2. Сказать о другом (объекте сплетен) что-нибудь хорошее.

3. Уклониться от разговора.

4. Промолчать.

5. Недвусмысленно дать понять, что вы больше не намерены ни о ком

сплетничать.

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