Каким знакам зодиака не суждено быть вместе?

Первая пара: Овен — Телец

Причина этого лежит в полной дисгармонии энергетики, противоположности взглядов. Многие астрологи говорят, что таким людям даже нельзя быть рядом друг с другом, потому что каждый начинает насыщаться негативом.

Есть мнение о том, что Знаки Зодиака, которые расположены по соседству в календаре, не могут быть вместе. Отчасти это правда, но полностью под это правило подходит Овен и Телец. Овен — это человек, который упрям и которого почти невозможно сломать, а Телец — это человек чувства и эмоций. Это первое и самое главное отличие.

Второе отличие — отношение к деньгам и материальным ценностям. Овны ветрены, а Тельцы собраны. Это относится абсолютно ко всему. Тельцы в большинстве своем всегда верны тем, кого любят. Овны же не боятсяходить «налево» в случае появления проблем. Словом, эти люди абсолютно разные, полностью противоположные почти во всем. Иногда это может пойти на пользу, но лишь в случае на миллион.

Вторая пара: Близнецы — Козерог

Козероги — это собранные люди. Они строги, необщительны, замкнуты, угрюмы, а Близнецы же, наоборот, открыты, общительны, обожают внимание и не могут оставаться в тени долгое время. Они легкомысленны, ленивы, беспечны и ветрены. Козероги не прощают этого.

Единственное, что можно отметить положительного, так это непереносимость даже на первоначальных этапах знакомства. Близнецы и Козероги не смогут понравиться друг другу дольше, чем на пару минут. Из них могут выйти неплохие коллеги, которым плевать друг на друга, но любовным отношениям точно не бывать никогда.

Третья пара: Рак — Весы

Раки — это квинтэссенция собранности, серьезности, целеустремленности. Весы же просто болтают ни о чем, увлекаются искусством, строят планы, которым не суждено сбыться. Раки не воспринимают таких людей. Первоначально между ними может появиться искра, но это лишь с самого начала. Далее на любовном пути этих двух Знаков только проблемы.

Особенно плох этот союз, если Весы — мужчина, а Рак — женщина. Тут Весам надеяться на что-то вообще не стоит. Ракам в этом случае светит огромное разочарование, которое поставит крест на отношениях. Увлеченность может затянуться — если это случилось, во время расставания будет много негатива.

Четвертая пара: Лев — Дева

Львы живут по своим правилам и не терпят критики в свою сторону. Они идеальны, поэтому все должны соответствовать им, а не наоборот. Дева же любит делать замечания, назойливо напоминая Льву о его ошибках, что нереально бесит последних.

Разногласия также начаться могут, когда дела коснутся денег. Девы склонны к накоплению, осторожности, а Львы же постоянно всё тратят. Это два абсолютно разных человека, которые видят мир в разных цветах. В обычной ситуации они просто раздражают друг друга.

Пятая пара: Скорпион — Стрелец

Эти люди являются прямым доказательством того, что противоположности не притягиваются. Скорпион хочет семью, детей, домашнее тепло, а Стрелец всегда желает успеха, денег, власти, материального процветания. Еще Стрелец часто сомневается в отношениях, в любви. Скорпион же постоянно подвергает свою вторую половинку проверкам на прочность, что изматывает. Стрельцы таких людей не воспринимают на дух. Эти люди слишком далеки друг от друга, их любовная совместимость не минимальна, а равна нулю.

Шестая пара: Водолей — Рыбы

Водолеи — работяги, которые постоянно в движении. Они отдыхают, когда работают, и работают, когда отдыхают. Они обожают экстрим, спорт, для них нет ничего невозможного. Они терпеть не могут ленивых людей, которыми в большинстве своем являются Рыбы.

На этом проблемы не заканчиваются, а только начинаются. Рыбы — любители искусства, легких денег, халявы, поэтому Водолеи их просто презирают. Таланты Рыб могут понравиться Водолеям, но это будет лишь небольшое уважение. В любовь перерасти это сможет вряд ли, но если это и случиться, то отношения будут крайне нестабильными и недолгими.

Таким образом, эти шесть пар являются самыми нестабильными, неудачными и не подходящими под определение гармоничных. Гороскоп отношений предполагает любовную совместимость между любыми Знаками, кроме этих. Всегда есть шанс, всегда можно себя немного исправить, но не в этих шести случаях.