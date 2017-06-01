Какие вещие сны снятся различным знакам зодиака?

Сегодня ученые не сомневаются, что вещие сны действительно существуют Более того, их видят практически все: примерно один сон из ста содержит важную информацию. Что же касается людей с экстрасенсорными способностями, им такие сны снятся в 75-80% случаев!

Наш современник, остроумнейший французский литератор Бернар Бербер, как-то написал: «Сон — как раз единственный отрезок времени, когда мы свободны. Во сне мы позволяем нашим мыслям делать что им хочется». И он, безусловно, прав. Вот только кому нужна такая правда? Большинство предпочитают не вспоминать о том, что увидели во сне, сознательно или нет, не позволяют сновидениям вторгаться в свою привычную обыденную жизнь. И очень зря. Доказано, что сновидения способны многое рассказать если не о будущем, то как минимум о прошлом и настоящем — о самом человеке, о его трудностях и желаниях, надеждах и опасениях. А главное, во сне можно обнаружить ключ к решению множества проблем.

Но чтобы сны стали вашими помощниками и консультантами, прежде всего, надо их запоминать. Это не так уж сложно. Хочу предложить вам несколько правил, которые помогут построить мост между снами и явью, наладить контакт с собственным подсознанием и со временем научиться расшифровывать его подсказки. Итак, приступим.

• Прежде чем ложиться в постель, скажите себе, что намерены запомнить сон после пробуждения. Если хотите увидеть сон о чем-то конкретном, сконцентрируйтесь на интересующем вас объекте или событии.

• Держите рядом с кроватью ручку (карандаш) и бумагу.

• Как только проснетесь, прежде чем открыть глаза, постарайтесь вспомнить, что вам снилось. Если не удается, попробуйте сконцентрироваться на своих мыслях и ощущениях, и, как только что-нибудь придет в голову, сразу берите ручку и бумагу.

• Если еще темно, включите мягкий свет и зарисуйте свой сон или кратко набросайте его план, включая все детали, которые запомнились. Старайтесь записать как можно больше конкретной информации, но не пытайтесь ее интерпретировать: это вы сделаете позже.

• Спустя некоторое время перечитайте записи и сопоставьте их с событиями, которые произошли в реальной жизни. Быть может, существуют какие-то параллели? А то и вовсе — прямые указания на тот или иной случай из жизни?

Будьте внимательны к своим снам — и постепенно они станут вашими самыми надежными советчиками.

Кстати! Сны, которые могут оказаться вещими, чаще всего бывают необычными, яркими, цветными, эмоционально насыщенными. Они поражают, пугают или, напротив, очень радуют. Нередко в течение одной ночи такие сновидения повторяются в двухтрех вариантах. Вещие сны обычно драматургически завершены. При этом в них часто присутствуют какие-то шарообразные или круглые предметы (мяч, тарелка, лампочка, часы).

Очень часто у человека, который видит вещий сон, возникает чувство полной уверенности в том, что все увиденное — чистая правда, и эти впечатления остаются в памяти на долгие годы.

Сны по Зодиаку Зодиака

Астрологи заметили, что у людей, родившихся под знаком Рыб, вещими чаще всего оказываются сны, в которых главной темой являются любовь, дети или же лотерея, пари, игра на бирже.

Ракам следует обращать особое внимание на сны, связанные с путешествиями в далекие экзотические страны, особенно если вы знаете об этих краях лишь понаслышке. В большинстве случаев вещие сны сопутствуют карьерному росту Раков или предупреждают о каких-то событиях на работе.

Вещие сны Скорпионов обычно связаны с учебой в школе, вузе, на курсах повышения квалификации, а также с экзаменами, защитой дипломаили диссертации. Даже если вы давно уже покинули парту, к таким снам следует прислушиваться: они могут подсказать, как вести себя в сложной ситуации, а так же напомнить, что для вас вопросы образования и самосовершенствования всегда должны быть на первом плане — иначе велика вероятность потерпеть фиаско.

Тем, кто появился на свет под воздушными знаками Весов, Водолеев и Близнецов, во сне нередко приходится решать сложнейшие задачи — как жизненные, так и научные. Истории известны случаи, когда именно во сне были сделаны открытия мирового масштаба. Так, Водолею Дмитрию Ивановичу Менделееву приснилась его Периодическая система химических элементов.

Знаменитый датский физик Нильс Бор, родившийся под знаком Весов, увидел во сне структуру строения атома. Описан также случай, который произошел с великим русским поэтом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым (Весы). Помимо литературы, он всерьез увлекался математикой, в том числе любил показывать в высшем обществе математические фокусы, пытался постичь логику и магию цифр. Однажды к нему, долго бившемуся над очередной сложной задачей, явился во сне незнакомец и подсказал ее решение.

Интересно, что Лермонтов в тот же день зарисовал по памяти портрет незнакомца. Но самое удивительное, что исследователи жизни и творчества поэта спустя многие годы узнали в этом рисунке… Джона Непера, шотландского барона и математика, создавшего в начале 17 века таблицу логарифмов! И, кстати, тут нельзя не вспомнить о том, что у Лермонтова были шотландские корни: его предок, шотландский наемник Георг Лермонт, во время Русско-польской войны сражался за наших противников, но в 1613 году перешел на сторону русских войск и, приняв российское подданство, взял себе имя Юрий.

Но вернемся к астрологии сновидений. Представители огненных знаков — Овны, Львы и Стрельцы — даже во сне бывают весьма амбициозны. Им часто снится, как они сотрудничают с великими людьми всех времен и народов, решают судьбы государств, а то и сами становятся известными личностями. К сожалению, не все такие сны сбываются. Но если во сне вы видите огонь или какой-то другой источник света, вполне возможно, увиденное окажется правдой — уже в ближайшем будущем или много лет спустя.

Ну а земным знакам—Тельцам, Девам и Козерогам — редко снятся непонятные сны. Обычно эти люди видят в сновидениях примерно то же, что и наяву: дом, работу, повседневные занятия, коллег, друзей и родственников. Но не нужно полагать, будто такие сны ничего не значат—совсем наоборот! Именно в них можно найти множество подсказок, которые помогут избежать ошибок в обыденной жизни, научат, как вести себя в той или иной ситуации, намекнут, кому из ваших знакомых стоит доверять, а с кем лучше держать дистанцию. Сны земных знаков довольно прозрачны, их несложно трактовать — а значит, легко использовать себе во благо.