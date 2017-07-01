Какие украшения лечат болезни? Сила меди, стали, золота

Металлы обладают не только материальной ценностью, но и исцеляющими и сильными энергетическими свойствами. Раньше металлические украшения применялись для лечения и профилактики заболеваний. Чем же они могут помочь нам сегодня?

Золотые украшения округлой формы наделяют человека большим количеством энергии. Если носить золотое кольцо на правой руке, то можно продлить себе жизнь на несколько лет. Кроме того, золото способно поднять настроение, взбодрить, активизировать силу духа и воли, оно защищает от депрессий, молодит тело и душу. Также его используют для профилактики заболеваний сердца. В этом случае золото носят в виде медальона на шее.

Серебро

Украшения из серебра являются сильными антибактериальными свойствами. Кроме того, этот металл благотворно действует на психо-эмоциональное состояние человека. Если золото побуждает своего обладателя к активности и деятельности, то серебро успокаивает, приводит внутреннее состояние к гармонии.

Тем, кто носит серебряные кольца, важно знать взаимосвязь данного металла с пальцами рук.

— Кольцо на безымянном пальце снижает артериальное давление и действует успокаивающее на человека.

— Кольцо на указательной пальце приводит в порядок работу желудка.

— Кольцо на мизинце левой руки благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, серебряные украшения могут служить индикатором вашего здоровья. Если серебро почернело, то часто причиной этому могут быть проблемы со здоровьем или же негативное воздействие со стороны недоброжелателя.

Сталь

Стальные украшения помогут справиться с болезнями позвоночника. Для того, чтобы спина не болела, рекомендуется носить на шее стальной медальон. Если же наступила внезапная боль в позвоночнике, то нужно провести над позвоночником стальным ножом на расстоянии 20 см. Боль утихнет.

Медь

Медные украшения обладают антибактериальными свойствами, улучают обмен веществ, погашает воспалительные процессы в организме. Кроме того, этот металл способен остановить кровотечение. Медь лучше всего носить в виде браслетов на запястье.