Как звуки исцеляют организм — уникальные знания

Мы это чувствуем, когда включаем радио, а из него доносится наша любимая песня или когда спокойно сидим и слушаем шум дождя.

Существует осязаемый мир, в котором мы поглощены тишиной или когда прислушиваемся к шуму ветра в листве деревьев…. Нет сомнений в том, что звук тонко и глубоко воздействует на наше тело, разум и дух. Но как именно он работает, каким образом звук нас исцеляет?

Вы когда-нибудь слышали, как настраивают оркестр перед игрой? Какофония из хаотических звуков от духовых и струнных, валторн и литавр воспринимается как довольно сильный шум. Но музыка, которая затем хлынет из инструментов, может принести мало с чем сравнимую умиротворённость, радость или восторг.

«Звук – это не беспорядочный хаос. Это динамический, но упорядоченный паттерн». Доктор Ганс Дженни

По большому счёту, тело работает таким же образом. Если один инструмент (орган или система органов) играет собственную мелодию и не гармонирует с остальным телом, то с большой вероятностью возникнет болезнь.

Звукотерапевт из Северной Дакоты Джон Больё объясняет:

«Основополагающий принцип энергетической медицины заключается в том, что основное энергетическое поле создаёт физическое, эмоциональные и ментальное поведение или симптомы. Если мы изменяем энергетическое поле, то изменения происходят в физическом, эмоциональном и психическом поведении».

Киматика

Киматика – вот один из наиболее эффективных способов изменить энергетическое поле.

Швейцарский доктор медицины Ганс Дженни из Базеля, хотя и не был первооткрывателем целительных свойств звука, собрал увлекательные эксперименты, в которых мы можем буквально «видеть» как работает звук.

Дженни стал основоположником «киматики», проведя серию опытов. Он насыпал песок, жидкость или какой-либо порошок на металлическую пластину, которую прикреплял к осциллятору. По сути, осциллятор это вибратор, но в данном случае прибор контролировался генератором, способным производить многие тысячи видов частот. Некоторые из них можно встретить в природе, а другие создаются человеком.

Дженни изменял частоту осциллятора и обнаружил, что песок, вода или другие вещества, которые он использовал для создания видимой среды звука, превращались в очень интересные формы. Они имитировали свойства божественной геометрии. Причём чем выше была частота, тем более сложными представлялись формы.

Он писал:

«Поскольку различные аспекты этих явлений обусловлены вибрацией, мы имеем дело со спектром, который показывает узорчатые, фигуративные образования на одном полюсе и кинетико-динамические процессы на другом, в целом образованные и поддерживаемые необходимой периодичностью».

Эксперименты Дженни представляли собой простой способ наблюдения за тем, как оживает материя. Теперь, благодаря развивающейся области квантовой физики, мы понимаем, что паттерны образуются через волны энергии. Аналогичное явление показывали учёному пластины.

Этот факт был хорошо известен в древнем Шумере. Именно поэтому популярностью пользовались такие практики, как мантры. Например, семенной слог «ОМ» вызывает определённые частоты, отпечатывающиеся на окружающей его «материи» и изменяет энергетическое поле.

И тибетцы знали о науке звуков. Они практиковали пение пяти «семенных слогов», чтобы очистить разум.

Монахи, поющие в григорианском стиле, также осведомлены об этой целительной силе.

«Этот вид пения успокаивает дух, помогает нам жить в мире с собой и друг с другом», – говорит игумен Филипп Лоуренс, знаток песнопения и настоятель монастыря Христа в пустыне американского ордена монахов-бенедиктинцев из Абикиу, штат Нью-Мексико.

«По данным различных исследований, пение удивительно влияет на мозговые волны. Но, конечно, не этот эффект преследуют монахи как и григорианский хор. Мы всегда надеемся, что наше пение принесёт людям мир, внутреннее спокойствие и понимание красоты. Эти ценности способны помочь в создании такого мира, в котором будут преобладать умиротворение и спокойствие», – поясняет игумен Филипп.

Поскольку всякая материя это просто волны разной частоты или квантовое поле, то с помощью звука мы можем создавать другую реальность.

Коллапс волновой функции

Звук и золотое число

В науке о звуке можно найти большой потенциал для исцеления. Йоги в глубокой медитации произносят звук «АУМ» (ОМ) и воображают изображение мандалы Шри-янтры, которая считается визуальным образом этого одного из самых древних звуков в мире. Некоторые называют это проявлением божественного звука.

Треугольники в Шри-Янтре прекрасно интегрированы на основе числа Пи, а также построены на базе гармоничных законов Золотого сечения, числа Фи.

Греческий философ Пифагор понял связь между звуком и священной геометрией, о чём написал Евклид в своём труде «Начала» примерно в 300 году до нашей эры.

Лука Пачоли, современник Леонардо да Винчи, написал об этом в книге «О Божественной пропорции» (De Divina Proportione) в 1509 году, а Иоганн Кеплер – примерно в 1600 году. Многие другие на протяжении веков знали о «космической» математике и её мощной исцеляющей силе.

Гармонические звуки создают порядок из хаоса. Можно сказать, болезнь – это разновидность хаоса в организме.

Как утверждает доктор Роберт Фридман, связь между золотым сечением и идеальным здоровьем была и ежу понятна.

Наблюдения доктора Фридмана в 1980-е годы позволили ему обнаружить проявление Золотого сечения (или божественных пропорций) по всему телу человека – на анатомическом, физиологическом и молекулярном уровне.

«Чем больше я углублялся, тем глубже открывал этот невероятный и вездесущий код в построении всех систем и функций организма… из этого следует, что чем больше человек гармонизируется в соответствии с этим грандиозным принципом, тем более эффективной и лёгкой может стать его жизнь», – заключил Фридман.

Исцеляющие частоты

Что такое болезнь?

«Нерешённые эмоциональные проблемы могут блокировать целительные вибрации или способствовать рецидивам болезни». Ричард Гордон

На протяжении тысячелетий те, кто изучал науку о звуке, стали понимать, что определённые частоты чрезвычайно целебны для человеческого организма.

«Когда две системы колеблются на разных частотах, возникает побуждающая сила под названием резонанс, что вызывает передачу энергии от одной системы к другой. Когда две одинаково настроенные системы вибрируют на разных частотах, возникает другой аспект передачи энергии – вовлечение, которое выравнивает эти две системы и заставляет их вибрировать с одной и той же частотой». Ричард Гордон

Когда мы «вовлекаемся» в целебные частоты, наше тело и разум вибрируют в гармонии. Они включают в себя:

285 Гц – сигналы клеткам и тканям к исцелению. Вызывает в теле ощущение обновления, приятной лёгкости.

396 Гц – освобождает от чувства вины и страха, чтобы расчистить путь для эмоций более высоких вибраций.

417 Гц – способствует «развязыванию» сложных ситуаций.

528 Гц – сигнал к исцелению ДНК, восстановлению клеток и пробуждению сознания.

639 Гц – это вибрация, связанная с сердцем. Она позволяет стереть различие между чувством любви к себе и к «другим». Слушайте эту частоту, чтобы сбалансировать отношения.

741 Гц – сигнал к очищению и исцелению клеток от воздействия электромагнитного излучения. Помогает расширить возможности для создания желаемой реальности.

852 Гц – пробуждает интуицию.

963 Гц – активизирует деятельность шишковидной железы и приводит тело к его совершенному изначальному состоянию.

Безусловно, существуют и другие частоты, многие из которых находятся за пределами диапазона человеческого слуха, но обладают исцеляющими свойствами.

Русский инженер Георгий Лаховский, разработавший устройство, которое назвал «многоволновым» генератором (МВГ), также понимал мощь звука. Он знал, что определённые частоты укрепляют живое существо.

«У истоков всякой силы и движения лежит музыка и ритм, игра повторяющихся частот на фоне матрицы времени. Мы знаем, что каждая частица в физической Вселенной берёт свои характеристики из высоты, узора и обертона определённой частоты, своего пения. До того как мы делаем музыку, музыка делает нас». Йоахим-Эрнст Берендт,

«Мир – это звук».опубликовано econet.ru