Как злятся Знаки Зодиака

Каждый из нас периодически испытывает чувство злости. Причина неважна — важны последствия и то, как каждый из Знаков Зодиака проявляет себя во время негативного нервного возбуждения.

Овен

Эти люди опасны в гневе. Когда они злятся, то громко кричат, топают ногами и могут броситься на вас с кулаками. Это невероятно увлекательное зрелище, если стоять километрах в пяти от эпицентра событий. Но Овны, кстати, еще и быстро остывают.

Телец

Тельцы не буйные, но если их серьезно достать, то злиться они будут долго. В процессе они раздают затрещины всем, кто попадется под руку. Остановить их почти невозможно. Просто наблюдайте и мотайте на ус.

Близнецы

Этот Знак Зодиака в злости может лишь сказать что-то очень обидное или пнуть что-нибудь, но не будет орать битый час и махать руками. Крикнет пару раз что-нибудь едкое и замолчит. А еще Близнецы весьма отходчивы.

Рак

Раки злятся в себе. Если причиной злости был не человек, то вы вообще не поймете, что Рак злится. Он покраснеет и надуется, а потом вернется в нормальное состояние. А вот если его разозлил человек, то Рак будет просто мстить. Никакой ругани и драк.

Лев

Иногда Львы злятся просто так. Они рычат и напоминают всем, что они короли. Злятся они, когда что-то идет не так, как они хотели, то есть довольно часто. Лучший способ успокоить Льва — признать свою неправоту и попросить прощения.

Дева

Девы ворчат в приступе злости. Если разозлить их сильно, то ваше тело могут найти прибитым у входа собственного жилища, чтобы другие в будущем думали, чего стоит разозлить Деву. Они не могут ничего делать — полностью погружаются в злость, ругаясь на все и всех вокруг, кроме себя.

Весы

Весы дипломатичны и испытывая злость, держат ее в себе. Они могут поделиться с родными и близкими, но только в крайних случаях. Эти люди, без всякого сомнения, умеют себя держать в руках.

Скорпион

Скорпионы злятся внутри себя, испытывая невероятную бурю эмоций. Виновника обычно ждут жуткое будущее и нескончаемая месть. Чтобы снять с себя это проклятье, просто нужно искренне попросить прощения у Скорпиона.

Стрелец

Стрельцы в момент злости говорят то, что думают. В ссоре они не будут драться — просто скажут все в лицо своему оппоненту. Стоит отметить также, что Стрельцы вообще не очень-то контролируют свои эмоции.

Козерог

Когда злятся эти люди, они начинают истерику и выяснение отношений. Это достаточно увлекательно, однако не пытайтесь им этого показать, иначе тут же получите в лицо или по спине. Есть и другая разновидность Козерогов, злящихся флегматично и с достоинством.

Водолей

Водолеи злятся очень… по-умному. Их злость полезна поскольку она провоцирует их на самоанализ и глубокие раздумья. Они уходят в себя и возвращаются лишь через долгий промежуток времени.

Рыбы

Рыбы производят огромный шквал эмоций, когда злятся. Сначала они подогреваются, потом бурлят, а потом происходит настоящий взрыв. Выражено это может быть очень по-разному, потому что истинно эмоциональная натура Рыб не поддается логике.’

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