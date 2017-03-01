Как запустить в своём организме процессы омоложения?

Я открою Вам один страшный секрет: как выяснилось, первыми старятся те, кто активно борется с «признаками старения».

Стоп! Стоп! Стоп! Я не призываю Вас выбросить кремы, и перестать ходить на привычные процедуры к косметологу! Тем более я не призываю Вас бросить бассейн и спортзал. Делайте всё это, но делайте это с… любовью к себе, а не с обречённым поскуливанием.

Люди, которые сражаются с признаками старения, стареют раньше вовсе не потому, что они ДЕЛАЮТ. Они стареют от того, что они ДУМАЮТ при этом.

Поясню. Существует такая болезнь — органическая нелюбовь к своему ТЕЛУ. В крайней форме она выражается в следующем. Люди не принимают себя на физическом, физиологическом плане. Это связано с тем, как родители отнеслись к своему ребёнку в первые 5 лет его жизни. Кстати говоря, науке уже давно известно: токсикоз у беременных связан с неприятием, отторжением плода на подсознательном уровне. Таких родителей от их детей всю жизнь тошнит. Но они не могут себе в этом признаться открыто — и это самое печальное для любого психотерапевта… ведь честное осознание этого снимает все последующие проблемы, и человек обретает гармонию… Но чаще всего, никто не выясняет свои бессознательные травмы и поэтому растит травмированных детей.

Позже таким детям не нравится в себе: свой биологический пол и его физиологические особенности, форма ушей, нос, ноги, руки, подбородок, волосы, цвет глаз, форма пальцев…

А на самом деле, этим людям просто не нравятся они сами, целиком. Точнее, собственное ТЕЛО. Своё тело для таких людей — это вечный враг №1. Они считают его грязным, греховным, несовершенным, выделяющим миазмы сосудом мерзости. И всё это оттого, что их родители НЕ ПРИНЯЛИ своё дитя при рождении. Не справились с послеродовой депрессией и инфантильными иллюзиями о материнстве. Они думали, что ребёнок — это хорошо пахнущая дорогая игрушка. А эта «игрушка» оказалась довольно грязной и обременительной живой плотью, требующей Любви…

Раненные таким отношением к себе, эти дети вырастают очень умными и грустными. Их всё время мучает вопрос: «Как же так получилось? Что в этом мире не так?» Нелюбовь к себе они переносят на всё ЖИВОЕ; не любя себя, они начинают не любить весь биологический мир.

Но такие мысли — странны и не приняты в обществе, и люди их успешно маскируют, или, как сказал бы Фрейд — вытесняют в бессознательное.

Если они хорошо учатся, то чаще всего их искренне тянет в медицину или биологию. Такая вот шутка природы… Поступив в мединститут или на биологический факультет, и получив в руки скальпель, такие люди окунаются в родную стихию морга — наконец-то они смогут отомстить этому Живому Миру! Наконец-то они прочитают правду про все болезни и докажут: этот мир любить не за что — вон он какой!

Если же у этих людей по разным причинам не складывается «роман» с медициной как с профессией, они находят путь в анатомический театр через другую дверь. Вторая категория таких людей относится к завсегдатаям клиник, в том числе и косметологических.

Они очень брезгливы. Их везде окружают вирусы и микробы, токсины и шлаки, морщины и пигментные пятна. Самое главное во всём этом месседже — они желают смерти своему телу. Они не верят в то, что тело может быть— прекрасным, здоровым, счастливым и молодым — и так всю жизнь! Только начните с ними спорить об этом, и они оскорбятся! Ведь Вы покуситесь на их мирок, в котором они с таким комфортом устроились! Вот попробуйте объяснить своей соседке, что во всём виноваты не сионисты… «А кто же?» — недоуменно спросит соседка. И её Вселенная, где всё было так понятно и просто, рухнет в одночасье…

Именно от таких людей-биороботов мы слышим истории о том, что процесс старения начинается в 25 лет (!). Именно такие люди рассказывают страшные истории про «не вынашивание плода». В историях, расказываемых этими людьми, все — болеют, все — оперируются, все — умирают, все — какие-то недоделанные, а мир — это вообще «юдоль скорби и отчаяния»… Такое ощущение, что у этих людей на руках часы, показывающие не время, а — сколько минут осталось до конца света… Спросите-спросите у них, они Вам с радостью скажут, сколько.

А что же мы с Вами? А мы с Вами каждый день подвергаемся массированной информационной атаке, осуществляемой этими людьми, дослужившимися до начальства.

Если им дать волю, они поменяют себе и Вам форму носа, ушей, бёдер, ягодиц, заменят зубы, удалят лишние рёбра, аппендикс и жёлчный пузырь. В общем, убей сибя ап стену…

Если им дать волю, то все женщины у них будут рожать детей только путём кесарева сечения, ведь «Роды — это тяжёлая болезнь, исход которой неизвестен» (афоризм из их копилки).

Если им дать волю, то детей они прикажут зачинать в пробирке, в условиях стационара, под надзором ведущего акушера клиники. Вот ещё что выдумали — ночью, в палатке, на нестерильном спальном мешке! Там же вокруг одни микробы!

Если им дать волю, они заменят все «несовершенные» части тела на железные, хромированные детали, а вместо сердца поставят — пламенный мотор!

Ну а когда эти люди начинают рассуждать о красоте и «возрастных изменениях», тут-то мы и попались… Ведь мы сами ищем этой информации, не правда ли?

Однако знайте: Первыми стареют те, кто активно борется с признаками старения — соблюдают режим и диету, не спят лицом в подушку и стараются не улыбаться, чтобы не заработать мимические морщины.

Что же происходит? Люди, на первый взгляд, озабоченные здоровьем, красотой и молодостью, на поверку озабочены лишь — болезнями, уродством и старостью. А чёрные мысли их активизируют в организме процессы старения.

О чём они думают, смазывая кожу дорогими кремами? «Только бы не подурнеть! Только бы не состариться!». Когда в мыслях одна сплошная старость, тело повинуется командам разума.

Учёные (из тех, кого привела в науку не ненависть ко всему живому, а такие, слава Богу, есть!) выяснили: возраст старения — это сознательный выбор каждого человека. Если Ваша собственная мама состарилась (например) в 45 лет, то это произошло лишь потому, что она приняла на веру — её старость должна прийти в 45 лет! Так ей сказали бабушки во дворе, где она вешала бельё.

А те, кому «объяснили», что старость наступает в 28, именно так и выглядели в свои юные 28 лет!

К сожалению, большинство из тех, кто рекламирует нам услуги индустрии здоровья и красоты, это те самые больные люди, тихо ненавидящие всё живое. Ну, так получилось.

Давайте сломаем этот стереотип!

Заботьтесь о себе, интересуйтесь инновациями, но делайте это из любви к себе, а не из страха помереть в 25 лет от необратимых возрастных изменений!