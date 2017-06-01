Дaнный мeтoд нayчит вac, кaк зaкoдиpoвaть cвoй мoзг нa aвтoмaтичecкoe иcцeлeниe

бoлeзнeй и тpaвм и т.п.

Суть данного упражнения: Кода вы дышите или когда ваше сердце объестся, вы не утруждаете себя внимание или действиями — эти процессы проходят автоматически потому что ваше тело с рождения закодировано на их выполнения.

Есть упражнения помогающие понять суть кодирования и перекодирование — о них ниже.

Если вам сложно читать или вы не понимаете суть упражнения- не расстраиваетесь значит ваше время для понимания информации такого порядка еще не пришло, но обязательно придет.

Шаг 1. Решите для себя, что вы хотите автоматически излечить: болезнь или травму (правильно поставьте цель)!

Шаг 2. Определите, какими должны быть ваши ощущения, чтобы вы поняли, что процесс исцеления начался или завершен. Какие изменения в ощущениях произойдут, когда болезнь или травма пройдет или проходят? (определите «образ» — картинки, ощущения, запах, настроение и т.п.).

Шаг 3. Определите индивидуальное для вас ощущение автоматического исцеления. Вспомните то, что напоминало бы вашу болезнь или травму, осознавая, что это в любом случаи исцелится автоматически то, что просто не может не произойти. Выберите именно то, что может пройти само собой (синяки, порезы, простуда). НА что вы не обращаете внимания то что проходит само собой. (определите «образ» — картинки, ощущения, запах, настроение и т.п.)

Шаг 4. Вспомните о случае, когда все прошло самом собой, и представьте, что это происходит в НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ. Обратите внимание, КАК вы представите, что порезались прямо сейчас, зная при этом, что все пройдет само собой. Вспомните кодирование, который вы ощутили ШАГ 3. А теперь ощутите все целиком здесь и сейчас и (определите «образ» — картинки, ощущения, запах, настроение и т.п.)

Шаг 5. Теперь вы должны ощутить «образ»– самой болезни/травмы которая не прошла и не может пройти сама — ШАГ 1. Что вы при этом испытываете? Не скупитесь на деталях.

Следом ощутите «образ» для ШАГА 4. То есть там, где вы знаете, что все проходит/пройдет само собой и очень быстро.

Отлично теперь определите для себя разницу «образов» для болезни ШАГ 1 и исцеления ШАГ 2. Найдите все отличия, они могут быть любыми болезнь вы видели в виде картинки с право перед самой и ощущали холод, а самоисцеление вы видели в виде картинке внутри и ощущали тепло и т.п.

Шаг 6. Теперь вам нужно перекодировать свою болезнь или травму так же, как ваш мозг закодировал болезни, подлежащие caмoиcцeлeнию. С этого момента вы начнете воспринимать свою болезнь, используя тот код, который ваш мозг автоматически воспринимает как код caмoиcцeлeния (используйте информацию Шага 5). Спроецируйте ваш неизлечимый опыт в то пространство, где у вас находится опыт caмoиcцeлeния. Необходимо, чтобы образ исцеления болезни полностью совпадал с опытом caмoиcцeлeния.

То есть вам нужно: взять (картинку — болезни) -которая имеет свои признаки, и наложить на нее (картинку- исцеления):

— в болезни картинка была слева и маленькая

— в исцелении картинка была вокруг вас (значит первая картинка должна быть тоже вокруг вас)

— в болезни вы ощущали холод

— в исцелении тепло (значит первая картинка должна стать теплой)

далее в таком же порядке (признаков должно быть как можно больше не менее 15-ти).

Шаг 7. Еще раз Убедитесь, что травма или болезнь действительно закодирована на caмoиcцeлeниe. Снова сравните ощущение caмoиcцeлeния с тем, как вы видите свою болезнь. Есть различия? Тогда приведите два образа в полное соответствие. Если caмoиcцeлeние сопровождается словами или звуками, спроецируйте их на исцеление бoлeзни.

Шаг 8. Сформируйте еще один пример автоматического caмoиcцeлeния и разместите его в прошлом (любой пример когда болезнь не проходила но теперь вы накладываете на нее кодирование(картинку) исцеления. Новое воспоминание не должно отличаться от прошлых воспоминаний.

Шаг 9. Задайте себе вопрос: «He возражает ли часть меня автоматическому исцелению?». При ответе «нет» переходите к следующему шагу. При ответе «да», спросите себя: «Чтo плохого случится со мной, если я вылечусь?».

Шаг 10. Спросите себя: «что я могу сделать, чтобы поддержать автоматическое caмoиcцeлeние?». Отметьте, какие изменения вам нужно внести в стиль жизни или отношению к конкретным примерам, чтобы способствовать исцелению. Если у вас серьезное заболевание, повторите упражнение ежедневно до полного исцеления». (меняя ощущения старой кодировки на новую).

Знаете почему дети реже болеют ? У них с рождения кодировка на самоисцеление как и у каждого из нас кто появился на этой планете — это работает на автомате пока социум с годами не перекодирует нас.

Верните то, что ваше по природе!