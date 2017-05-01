Как выключить Центральный Рубильник старения?

Дорогой друг, здравствуй!

Приготовься: сейчас ты узнаешь про один интересный эксперимент, который наделал много шума как в широкой общественности, так и в научной среде.

Дело было в 2007 году.

Пластический хирург из Миссисипи Джим Джонсон и специалист из Американского Национального Института по проблемам старения Марк Маттсон написали объявление в газету, где обратились к больным астмой принять участие в экспериментальной программе лечения специфического хронического воспаления, которое и привело их к астме.

На объявление откликнулись 204 добровольца с разной степенью тяжести астмы, и такое приличное количество участников эксперимента, да еще вкупе с тем, что все они имели избыточный вес — впоследствии оказалось значимым фактором в безоговорочном признании высокой эффективности означенной экспериментальной программы.

Так в чем же состоял эксперимент?

Ничего сверхъестественного. Просто всем добровольцам был прописан хитрый режим питания:

*· через день они ели как обычно (как привыкли),

*· а в промежуточные дни получали только питательный коктейль (рецепт см. ниже), обеспечивающий 25% от обычной нормы калорий.

И знаешь…

Результат не удивил экспериментаторов – ведь он был уверенно спрогнозирован на основе бесчисленных экспериментов, проведенных на лабораторных животных (самых разных). А вот широкую общественность (включая врачей-практиков) результаты эксперимента в буквальном смысле ошеломили.

Да это и понятно – ведь всего через месяц после начала эксперимента:

1. Симптомы астмы совсем перестали проявляться у 177

человек (из 204) – и что примечательно, это целительное событие начали регистрировать довольно быстро: уже в конце 2-й недели эксперимента

2. К тому же все (поголовно) участники снизили свой вес, и средняя величина потери составила 22, 4% (!!) от массы тела

3. У 24-х человек симптомы астмы в своем проявлении

стали заметно слабее

4. Уменьшение биологического возраста продемонстрировало подавляющее число добровольцев: 192 человека – и средняя величина биологического омоложения составила 7,6 лет (и это всего за месяц!)

5. И только 3 человека не продемонстировали улучшений. И это тоже не стало неожиданностью — ведь именно эти 3 человека (только они) не выдержали рекомендованный режим питания.

Но это еще не всё. Точнее, совсем НЕ ЭТО главное – и не это ошеломило широкую общественность, практикующих врачей и научный мир.

Джим Джонсон и Марк Маттсон стремились продемонстрировать – и у них это получилось – вот этот значимый факт:

Предложенный план питания обязательно, всегда, переводит организм в тот самым метаболический режим, который отличает медленно стареющих людей от быстро стареющих.

И да, так и оказалось: 192 из 204 добровольцев продемонстрировали этот феномен: их биосистемы в результате применения переменного плана питания перешли в идеальный метаболический режим . Именно это обстоятельство исцелило их от астмы, обеспечило освобождение от лишнего веса и сделало их биологически моложе на несколько лет.

(И это далеко не все, на что способен режим идеального метаболизма. Ведь астма была выбрана наугад – методом «научного тыка», для того лишь, чтобы обеспечить однородный состав добровольцев.

Впоследствии набирали группы людей с другими (самыми разными) заболеваниями – исцеление, благодаря режиму идеального метаболизма, наступало в большинстве случаев).

А что это такое: «режим идеального метаболизма»?

И как он соотносится с явным замедлением процессов старения?

Дело в том, что на клеточном уровне метаболизм и продолжительность жизни связаны между собой настолько тесно, что фактически неразделимы – это уже давно доказано.

А все метаболические процессы завязаны на одном важном клеточном белке под названием ТОR, который функционирует как главный рубильник на фабрике – ведь именно TOR в ответ на прием пищи подает специфический сигнал, который и запускает в клетке метаболические процессы.

Так вот. Когда рубильник включен, то фабрика (т.е. клетка) постоянно работает: аминокислоты активно перерабатываются в белки, которые служат строительными элементами, посредниками, катализаторами и т.д. Работа кипит, и она не останавливается до тех пор, пока есть что метаболизировать – пока есть хоть грамм непереработанной пищи.

А вот когда непереработанные запасы пищи заканчиваются, то рубильник (клеточный белок TOR) — выключается.

И тогда клетка… нет, она не отдыхает, ей это не надо.

Клетка при выключенном «рубильнике» переходит в режим техобслуживания самой себя — в ней запускается процесс аутофагии : старые и поврежденные белки перерабатываются, и клетка освобождается от мусора, который накапливается в ней в процессе жизнедеятельности.

Именно это явление – полноценная аутофагия — так явно отразилось в результате эксперимента Джонсона-Маттсона.

И да — именно поэтому подавляющее большинство добровольцев:

1. Исцелились от астмы

2. Комфортно избавились от лишнего веса

3. Стали выглядеть заметно моложе.

Вот так всё просто оказалось на поверку:

—обеспечь себе идеальный режим метаболизма:

-дай своим клеткам возможность проводить полноценное техобслуживание самих себя – и твоя биосистема станет постоянно и полноценно обновляться, блокируя процессы старения.

А теперь практика.

Сейчас ты увидишь, что перевести свой организм в идеальный режим метаболизма – а значит, в достаточно короткий срок обновить себя с клеточного уровня – это вообще ничего сложного .

…Нет, никаких диет не жди. Это не ко мне. Я психолог, и отлично понимаю, что для большинства людей идея добровольно лишать себя пищи (или хотя бы сократить ее количество) звучит как призыв к мученичеству, на которое способны разве что клинические фанатики – именно поэтому проваливается большинство начинаний, связанных с разного рода диетами.

И совсем по-другому обстоят дела, когда речь идет о переменном режиме питания – его совершенно спокойно может выдержать подавляющее большинство людей. И это понятно. В отличие от диеты с ограничением калорий, у краткосрочного сокращения пищи есть четкая финишная черта — привычная еда (и в привычном объеме) маячит на горизонте на расстоянии одного дня.

И это не допускает того мучительного напряжения, которое свойственно всем диетам (включая перманентный подсчет калорий).

А вот это – посмотри — самый мощный аргумент в пользу переменного питания: как установили Маттсон-Джонсон и другие исследователи, периодическое сокращение дневного рациона во многих отношениях приносит заметно больше пользы , чем даже перманентное ограничение калорийности (не говоря уже о всяких кракосрочных диетах).

И эта польза – ВНИМАНИЕ! — вообще не зависит от количества потребляемых калорий. Другими словами, можно есть СТОЛЬКО ЖЕ, сколько привык есть, только делать это с краткосрочными перерывами – и это обеспечивает качественное обновление организма, которое наглядно проявляется как во внешнем виде, так и в самочувствии.

И заметь: здесь не идет речи о похудании (нормализация веса происходит сама собой) – речь идет о способе, который убедительно доказал: Питание с переменным объемом потребляемой пищи гарантированно переводит биосистему в режим идеального метаболизма – и это надежно обеспечивает явное, наглядное (по всем измеряемым маркерам) замедление старения.

Как это на деле? Да, как перевести свое тело в режим идеального метаболизма?

Еще одним результатом исследований Маттсона-Джонсона является вывод о том, что не существует одного-единственного «правильного способа» переменного питания.

Ученые протестировали разные графики:

* сокращение объема пищи через день (это, как выяснилось, кажется суровым испытанием для многих людей),

* сокращение объема пищи два раза в неделю (по статистике, его свободно выдерживают уже больше 40% людей);

* и даже простой пропуск ужина (ужин могут без особого геройства пропускать не менее 60% людей)

И все эти способы обеспечивали как потерю веса, так, конечно, и весь остальной набор благотворных эффектов,

обеспечивающих наглядное оздоровление и омоложение.

Но самым надежным признан Этот Способ:

· Понедельник: ешь как обычно (и сколько влезет)

· Вторник : в течение всего дня питательный коктейль (см.ниже)

· Среда: ешь как обычно

· Четверг: в течение всего дня тот же питательный коктейль

· Пятница, суббота –ешь как обычно

· Воскресенье — особый день:

** плотный, но поздний завтрак (не раньше 11),

** поздний обед (между 16 и 18) – и тоже без ограничений в количестве и составе пищи,

** а на ужин – прогулка на 30 минут + за 1 час до сна 200 мл теплой медовой воды (2 ст. ложки меда + теплая вода)

Компоненты для питательного коктейля ( в расчете на целый день):

§ Творог – 300 г (нежирный)

§ Нежирный кефир (или айран) – 300-400 мл

§ Зелень (любая, какая нравится) – 50-70 г

§ Овощи (любые, какие любишь) – 150-200 г

§ Чеснок – 1 зубок (не обязательно, но с ним еще вкуснее)

§ Соль, перец – по вкусу

Порежь овощи и зелень, добавь другие компоненты, взбей блендером – и коктейль готов.

Калорийность всей дневной порции всего 395 Ккал, но голодного напряжения коктейль — не вызывает.

Попробуй такой режим питания хотя бы неделю – чтобы убедиться, что ты запросто выдерживаешь этот режим.

И в этой связи я считаю своим долгом сообщить следующее: уже после 1го дня с питательным коктейлем отмечается значительная потеря веса (может достигать 600 г за этот день) – и это многих соблазняет и следующие дни провести с питательным коктейлем, чтобы продолжить сбрасывать вес (да еще таким комфортным способом).

И да – вес будет продолжать снижаться, и в быстром темпе.

НО! Пожалуйста, не надо этого делать – не стоит нарушать предложенный план питания, да еще в угоду лишь косметическому эффекту.

Повторю: переменное питание – это НЕ диета! И здесь целью является НЕ похудание, а достижение режима идеального метаболизма, при котором:

* не только обеспечивается освобождение от лишнего веса — это само собой, по умолчанию;

* но и происходит значительно более важное: освобождение от болячек и блокирование процессов биологического старения.

Чтобы в этом наглядно убедиться, тебе понадобится прожить в режиме переменного питания ровно месяц.

Дальше – как решишь. Тебе жить. Всех тебе Благ!

Марта Николаева-Гарина

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