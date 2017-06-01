Как выйти из тела?

Совершить астральное путешествие может любой. Даже если никогда этого не пробовал и не имеет никакого опыта выхода из тела. Достаточно воспользоваться методикой и придерживаться техники. Для успешного результата совершенно не надо иметь сверхспособности, нужно просто следовать советам.

Что же нужно, чтобы выйти в астрал?

Главное условие – это уметь войти в состояние транса, потому что если Вы не научитесь этому навыку, все Ваши попытки будут обречены на провал. Помните, что выход в астрал проводится в измененном состоянии сознания в полной релаксации и расслаблении.

Исследования показали, что у каждого человека в момент пробуждения после сна, волны мозга проводят работу именно в таком же режиме, который нужен, для астрального выхода. Тренируясь каждый день, Вы сможете легко и без особых усилий выходить из тела и двигаться по своей комнате в астральном теле.

Техника выхода из тела:

  • Проснувшись, не спешите открывать глаза и не двигайтесь!
  • Затем пробуйте пошевелить разными конечностями, но при  этом не шевеля ими. Воображайте что шевелите – таким способом Вы сможете развить астральное тело, а также научитесь им управлять.
  • Попытайтесь в своем сознании взлететь и из него.
  • Подумайте, о каком-то месте и попробуйте там оказаться.
  • Пробуйте вращаться, раскачиваться в воображении.
  • Старайтесь прислушиваться к своим внутренним звукам, вглядываться в образы, которые появляются перед Вами.
Начинайте практиковаться по 10-15 минут и со временем Вы обязательно поймете как всё делать и что чувствовать. Нужно стараться работать каждый день над активизацией астрального тела, чтобы достичь максимального эффекта, практикуйтесь сразу же после пробуждения. Для того, чтобы вернуться обратно в тело, необходимо приказать себе «Вернись!».

Главное – быть уверенным в себе. Если не получается, то засните опять и при пробуждении повторите снова и так каждый день. Если практиковаться каждый день, то успех придет в течении 16 дней, но обычно получается после 2-3 дней практики.

Источник: Ezoterica

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