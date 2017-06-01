Как выйти из тела?

Совершить астральное путешествие может любой. Даже если никогда этого не пробовал и не имеет никакого опыта выхода из тела. Достаточно воспользоваться методикой и придерживаться техники. Для успешного результата совершенно не надо иметь сверхспособности, нужно просто следовать советам.

Что же нужно, чтобы выйти в астрал?

Главное условие – это уметь войти в состояние транса, потому что если Вы не научитесь этому навыку, все Ваши попытки будут обречены на провал. Помните, что выход в астрал проводится в измененном состоянии сознания в полной релаксации и расслаблении.

Исследования показали, что у каждого человека в момент пробуждения после сна, волны мозга проводят работу именно в таком же режиме, который нужен, для астрального выхода. Тренируясь каждый день, Вы сможете легко и без особых усилий выходить из тела и двигаться по своей комнате в астральном теле.

Техника выхода из тела: