Как выйти из тела?

Совершить астральное путешествие может любой. Даже если никогда этого не пробовал и не имеет никакого опыта выхода из тела. Достаточно воспользоваться методикой и придерживаться техники. Для успешного результата совершенно не надо иметь сверхспособности, нужно просто следовать советам.
Что же нужно, чтобы выйти в астрал?
Главное условие – это уметь войти в состояние транса, потому что если Вы не научитесь этому навыку, все Ваши попытки будут обречены на провал. Помните, что выход в астрал проводится в измененном состоянии сознания в полной релаксации и расслаблении.
Исследования показали, что у каждого человека в момент пробуждения после сна, волны мозга проводят работу именно в таком же режиме, который нужен, для астрального выхода. Тренируясь каждый день, Вы сможете легко и без особых усилий выходить из тела и двигаться по своей комнате в астральном теле.
Техника выхода из тела:
- Проснувшись, не спешите открывать глаза и не двигайтесь!
- Затем пробуйте пошевелить разными конечностями, но при этом не шевеля ими. Воображайте что шевелите – таким способом Вы сможете развить астральное тело, а также научитесь им управлять.
- Попытайтесь в своем сознании взлететь и из него.
- Подумайте, о каком-то месте и попробуйте там оказаться.
- Пробуйте вращаться, раскачиваться в воображении.
- Старайтесь прислушиваться к своим внутренним звукам, вглядываться в образы, которые появляются перед Вами.
Главное – быть уверенным в себе. Если не получается, то засните опять и при пробуждении повторите снова и так каждый день. Если практиковаться каждый день, то успех придет в течении 16 дней, но обычно получается после 2-3 дней практики.