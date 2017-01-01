Как вычислить личные циклы удачи

На протяжении всей жизни каждый человек проходит через 7 жизненных циклов, которые повторяются из года в год. Зная эти циклы, мы можем рассчитать благоприятные и максимально удачные дни в этом году, а также облегчить себе жизнь и избежать множества проблем!

Личные циклы легко вычислить. Начало первого периода — день рождения. Длительность каждого — 52 дня.

К примеру, вы родились 6 июля. Прибавив 52 дня, получаем конец первого цикла — 27 августа. Второй начнется с 28 августа и закончится 17 октября и т.д. Год рождения значения не имеет.

Последний период закончится перед следующим днем рождения.

Разумеется, в високосный год один из циклов окажется на день больше. И пусть себе!

Любому человеку интересно вспомнить события, которые происходили в его жизни в один и тот же период. Разумеется, если вы не вели ежегодные записи, сделать это не так-то просто. Но ведь у каждого есть знаменательные дни, которые помнятся всегда, так что можно попытаться сориентироваться по ним.

А теперь давайте разберемся, что означают эти циклы и как пользоваться полученными знаниями?

Первый цикл: период возможностей

Это лучшее время, чтобы осуществить задуманное с помощью влиятельных людей. Удастся найти покровителей, давно желаемую работу, получить денежные ссуды и создать собственное дело. Удачный период для поисков надежных партнеров, а также для вложения капиталов в прибыльный бизнес.

Именно в этом цикле надо заявить о себе публично и создать хорошую репутацию.

Второй цикл: время малых и больших перемен

В этот период отправляйтесь в короткие или длительные поездки: они непременно будут успешными — как деловые командировки, так и отдых. Цикл благоприятен для всего, что связано с передвижением: перемещение грузов, покупка и продажа автомобилей, организация перевозок и т.п. К тому же, это хорошее время для публичных выступлений.

Представятся многообещающие возможности для тех, кто производит или продает любые жидкости, будь то вода, пиво, молоко или бензин.

Запомните: во втором цикле не стоит затевать новый бизнес, менять место работы, подписывать долгосрочные контракты, занимать или давать взаймы, приобретать ценные бумаги и играть в азартные игры.

Третий цикл: энергетический

Вы в хорошей форме. Небывалый приток энергии позволит совершить важные шаги. Состояние здоровья значительно улучшится. Отличное время, чтобы сразиться с конкурентами.

Если вы хотите что-то продать: квартиру, машину или просто надоевшую вещь, то делайте это незамедлительно — успех и выгода гарантированы.

Однако не все так безоблачно. Мужчинам не следует завязывать новые романы. Женщинам же, напротив, нужно обратить взгляды на влиятельных покровителей, которые смогут помочь в делах или оказать поддержку в жизни. Избегайте конфликтов, если не хотите нажить врагов.

Четвертый цикл: духовный

Особенно удачен для творческих людей. Займитесь образованием, напишите давно задуманную статью, книгу, пьесу или картину. Вас будут переполнять идеи, которые в этот период найдут воплощение. Смело осуществляйте задуманное — Фортуна на вашей стороне!

Вы будете оптимистичны, хотя и несколько возбуждены. Как, впрочем, каждый, на кого снисходит творческое озарение.