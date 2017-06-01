Как влияет луна на ваш знак зодиака?

Зная, как влияет Луна на нас, проходя зодиак, вы можете быть готовы к изменениям в энергетическом балансе. Это объяснит вам многие вещи.

Люди имеют определенные представления о том, как Луна влияет на поведение, и психологи Университета Нового Орлеана по результатам проведенных исследований утверждают, что 43% людей замечали изменения в своем поведении со сменой фазы Луны. Более того, исследователи кафедры экспериментальной терапии, Институт иммунологии и экспериментальной терапии и Польской академии наук пришли к выводу, что лунный цикл оказывает влияние на репродуктивную функцию человека, рождаемость, склонность к заболеваниям, количество дорожно-транспортных происшествий, преступлений и самоубийств.

В дни прохождения Луной знаков Зодиака особенно сильно сказывается ее как положительное, так и отрицательное влияние. Когда Луна находится в знаке, под которым вы родились, резервы вашего здоровья снижены.

ЛУНА В ОВНЕ

Период повышенной умственной и физической активности, целеустремленности, оптимизма. Но появляются раздражительность, вспыльчивость, нетерпеливость, а также агрессивность. Плохо контролируемые эмоции приводят к конфликтам. Могут возникать или обостряться заболевания головы, глаз, зубов, органов слуха в случае их значительного перенапряжения. Переутомление вызовет бессонницу, тошноту и вялость.Будьте осторожны с огнем, избегайте стрессовых ситуаций, возбуждающих средств, яркого света. От курения, кофе, шоколада и сахара лучше отказаться. Пейте больше чистой воды. Дайте глазам отдых, не перенапрягайте их. Благоприятны оздоровительные мероприятия, умеренные физические упражнения. Неудачное время для бракосочетаний, оформления и подписания завещаний, заключения договоров.

ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ

Дает приток жизненной силы, проявляются природная выносливость, рассудительность и осторожность, упорство и терпение. Повышаются работоспособность, умение видеть и использовать благоприятные обстоятельства, объективно и трезво смотреть на жизнь. В то же время усиливает упрямство. Во всем царствует реализм. Уязвимы шея, горло, зубы, уши и эндокринная система (щитовидная железа). Возможны также болезни носоглотки, гортани, легких и бронхов, грудной клетки, крови и нервной системы.Планы, задуманные в это время, отличаются реалистичностью и выверенностью. Хорошее время для учебы, общественной деятельности, устройства на работу, финансовых сделок, для обстоятельных переговоров, заключения договоров, оформления завещаний, дружеских встреч. Третья декада знака неблагоприятна для бракосочетаний.

ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ

Увеличивается жизненная сила. Повышается быстрота соображения, активность. Но часто появляется эмоциональная неуравновешенность. Возникает повышенная опасность дорожно-транспортных происшествий. Зависимость здоровья от состояния нервной системы усиливается.Хорошее время для интеллектуальных занятий, учебы, переговоров, финансовых операций, деловой переписки и деловых телефонных разговоров, оформления и подписания завещаний, заключения договоров, коротких поездок. Неблагоприятное время (вторая половина знака) для помолвок, бракосочетаний, интимных отношений. Неподходящее время для поступления на работу.

ЛУНА В РАКЕ

Лунная активность усилена. Повышается интуиция, эмоциональность и обидчивость. Люди становятся впечатлительными и легковозбудимыми. Особенно сильно влияет Луна на женщин.Не рекомендуются активные водные процедуры. Благоприятное время для поддержания дома обстановки мира, покоя и уюта, для задушевных разговоров наедине, а также для туризма и отдыха. Для заключения браков, организации шумных семейных торжеств, начала строительства лучше выбрать другие дни.

ЛУНА В ЛЬВЕ

Возрастает жизнеспособность. Луна вселяет чувство собственной значимости, усиливает организаторские способности, делает людей активными. Обостряет самолюбие, стремление повелевать и привлечь к себе внимание. Не скупитесь на комплименты, похвалы — это будет для всех благотворно. Помолвку, бракосочетание и семейные торжества лучше отложить. Неудачное время для оформления завещания, финансовых сделок, переезда на новое место жительства. Начало нового строительства, спортивные мероприятия, устройство на работу будут успешными.

ЛУНА В ДЕВЕ

Увеличивает возможности организма восстанавливать силы. Повышены аналитические способности и критичность, усиливается брезгливость. Вероятны недомогания, бессонница.Удачное время для деловой активности, профилактических осмотров, начала серьезного лечения. Интимная жизнь, свадьба, семейное торжество, покупка недвижимости большой радости не доставят. Учеба, любая интеллектуальная работа, деловая активность, финансовые сделки, а также оформление и подписание завещаний будут успешны.

ЛУНА В ВЕСАХ

Луна приносит хорошее настроение и радость, способность быстро восстанавливать силы. Приятные и спокойные дни. Повышается общительность, интерес к противоположному полу, эмоциональность, обостряется чувство справедливости и в то же время может проявляться нерешительность. В организме равновесие нарушено.Самое время избавляться от лишнего веса, но голодание вредно так же, как и переедание.Будьте особенно осторожны в обращении с горючими и ядовитыми жидкостями. Как никогда здоровье будет зависеть от гармоничности окружающей среды. Хорошее время для общественной работы, завязывания новых знакомств, примирения и возобновления старых дружеских контактов, общения с близкими, а также активного отдыха, оформления завещаний и помолвки, переговоров (на растущей Луне), для покупок. Но строить планы и принимать решения в это время надо осторожно.

ЛУНА В СКОРПИОНЕ

Период усиленного энергообмена, некоторой эмоциональной взвинченности. Появляются бескомпромиссность раздражительность и агрессивность. Некоторых людей охватывает страх, они не могут контролировать свои действия.Воздержитесь от активных водных процедур и энергетического лечения. Дни неблагоприятны для начала новых дел, принятия законов, подписания договоров, любых поездок, а также для бракосочетаний, семейных торжеств, эмоциональных перегрузок. Дни удачны для учебы, любой интеллектуальной работы, физического труда.

ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ

Луна увеличивает жизненную силу, прибавляет оптимизма, улучшает самочувствие, обостряет чувство справедливости. Возрастает риск несчастных случаев. Хорошее время для начала новых дел, учебы, научной работы, перемены места работы, для занятий спортом. Постарайтесь не спорить ни с кем в эти дни и больше бывать на свежем воздухе.

ЛУНА В КОЗЕРОГЕ

Жизненные силы ослаблены, эмоциональный тонус снижен. Луна вызывает чувство одиночества, увеличивает потребность в общении со старшими по возрасту людьми, заставляет обостренно воспринимать неприятности на работе, а также обостряет чувство чести, долга и ответственности. Особенно полезны закаливание, уход за кожей, все процедуры по оздоровлению. Ограничьте прием пищи животного происхождения. Нежелательны тяжелые и интенсивные физические упражнения, любые нагрузки на костно-суставную систему, колени, переохлаждение. Берегите позвоночник. В эти дни энергия Козерога способствует упорной и серьезной работе, хорошо намечать долгосрочные планы. Они благоприятны для заключения брака, всевозможных контрактов, купли-продажи недвижимости, начала строительства. Однако это неподходящее время для поступления на работу.

ЛУНА В ВОДОЛЕЕ

Повышается рассеянность и вероятность попасть в неприятное положение. Поступки могут оказаться для вас неожиданными. Появляются нервозность и раздражительность. Обостряется интуиция. Избегайте стрессов.

Луна пробуждает творческую активность, появляются новые идеи, интересные замыслы и решения приносят хорошие результаты. В это время полезно ориентироваться на будущее. Благоприятное время для учебы и интеллектуальной деятельности, устройства на работу, отдыха, восстановления сил, физических упражнений.

ЛУНА В РЫБАХ

Ощущение избытка жизненных сил. Луна стимулирует эмоциональность, чувство сострадания. Возрастает потребность заботиться об окружающих, но ослабляет ощущение реальности. Могут обостряться психические недуги. Благоприятное время для заключения брака, возобновления отношений, перемены работы, для благотворительности, творческой деятельности. Это время для завершения добрых дел. Принимать важные и ответственные решения в это время не рекомендуется.