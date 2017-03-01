Как ваше тело формирует судьбу

Знаете ли вы, что в вашем теле запечатлена вся история вашей жизни? И эта же история Прошлого является тем кодом, на базе которого формируется ваше Будущее.

Т.е. все ваши ментальные переживания, которые вы испытывали в течение жизни с момента зачатия, и которые были пропитаны теми или иными эмоциями, при выполнении ряда условий имеют чисто физиологическое отображение в мышцах и клетках вашего тела, в том числе, и в нейронах. И этот факт уже доказан экспериментально.

Следовательно, для того, чтобы иметь возможность формировать Будущее в своей жизни, необходимо освободиться от отрицательных эмоций, заблокированных в теле – т.е. тех «триггеров», которые по каналам обратной связи с мозгом, снова и снова приводят в действие ментальные механизмы, порождающие стереотипы поведения, а, следовательно, и судьбу.

А поскольку это так, вопрос изменения судьбы, помимо решения с помощью сознания и подсознания, имеет и еще одно решение: с помощью собственного тела.

Давайте попробуем разобраться с самим нейрофизиологическим механизмом формирования тех «следов», которые оставляют в теле пережитые эмоции. Это позволит нам понять не только то, как изменить жизнь, но и то, как освободиться от множества физических недугов.

И поскольку человек представляет собой функциональное единство сознания, подсознания и физического тела, нас будет интересовать алгоритм связи между этими тремя его «ипостасями».

Что является каналами связи между эмоциями и телом?

Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть, как функционирует наша нервная система. Но, поскольку полное описание этого процесса достаточно сложно и выходит за рамки данной статьи, ограничимся определенными схематическими данными, которые позволят нам понять главное – механизм воздействия эмоций на тело.

Итак, структуру нервной системы можно представить следующим образом.

Рис.1 Структура нервной системы человека

Центральная нервная система включает в себя нейроны, из которых состоит головной и спинной мозг.

Головной мозг, в свою очередь, имеет следующую структуру:

Ствол Головного мозга,

Средний мозг,

Промежуточный мозг (состоит из двух мозговых структур: таламуса и гипоталамуса; таламус обрабатывает информацию, поступающую в кору головного мозга от остальных частей нервной системы; гипоталамус регулирует работу вегетативной и эндокринной систем, а также функции внутренних органов),

Большие полушария головного мозга (состоят из коры головного мозга и трёх структур: подкорковых узлов, гиппокампа и миндалевидных ядер, входящих в состав лимбической системы (Рис.2). Подкорковые узлы принимают участие в регуляции двигательной функции; гиппокамп отвечает за сохранение памяти; миндалевидные ядра координируют вегетативную и эндокринную реакции в связи с эмоциональными состояниями).

Рис.2 Структура мозга человека

Спинной мозг принимает и обрабатывает сенсорную информацию, получаемую от кожи, суставов, мышц конечностей и туловища и обеспечивает передачу соответствующих нервных сигналов к мозгу.

Там она обрабатывается, сравнивается с заданной в генах, и в результате выдается реакция в виде результата этого сравнения, которая проходит обратно в спинной мозг и дальше по всему телу.

При этом Спинной мозг, контролируя движение конечностей и туловища, проводит двигательные сигналы от головного мозга к различным нервным окончаниям нашего тела: скелетным мышцам, сердечным мышцам, гладким мышцам внутренних органов и железам эндокринной системы.

На результат этого сравнения, а, соответственно, на выданную в результате команду телу, в громадной степени влияют эмоции, испытываемые человеком, поскольку, как сказано выше, миндалевидные ядра осуществляют управление двумя каналами связи между мозгом и телом: вегетативной и эндокринной системами, о которых мы поговорим ниже.

Также эмоции самым непосредственным образом влияют и на соматическую систему, контролирующую все мышцы тела.

Если человек находится в негативном эмоциональном состоянии, либо испытывает достаточно сильное стрессовое воздействие, возникает разница между фактическими и заданными значениями, которые обрабатываются в мозге, и происходит рассогласование регулирования процессов, происходящих в теле. В таком случае гипоталамус рассчитывает регулирующие переменные и посредством нервных импульсов (через вегетативную нервную систему) или выделением гормонов (гипоталамо-гипофизарной и эндокринной системами) активирует исполнительные элементы тела — мышцы, которые сокращаются, и клетки, в которых происходят процессы синтеза белка и деления самих клеток до тех пор, пока оба значения – полученное и заданное снова не будут согласованы.

Но если возмущающие эмоциональные стрессоры настолько длительны по времени и велики по значению, что клетки и мышцы не успевают адекватно отреагировать на рассчитанные гипоталамусом регулирующие сигналы – т.е. не могут обеспечить нужных изменений в процессе обмена веществ и сокращения соответственно, то в системе управления телом происходит сбой и организм лишается своего естественного механизма самовосстановления. При этом влияние гипоталамуса постепенно снижается, обмен веществ и моторика уже не ориентируются на задающую величину, мышцы все более и более спазмируются, а органы тела начинают болеть – т.е. происходит разбалансировка равновесия внутри организма. В экстремальном случае может даже дойти до ошибок в переносе при транскрипции РНК, что ведет к неконтролируемому разрастанию клеток (рак), а также к прочим весьма неприятным заболеваниям: аллергии, ослаблению иммунитета и, в худшем случае, к острым повреждениям органов.

Справедливости ради следует сказать, что к таким возмущающим воздействиям относятся не только негативные эмоции, но и:

неоптимальное питание,

плохая экология,

травмы,

вирусы,

физические перегрузки.

Но если эти воздействия можно устранить волевым путем, то в вопросе об устранении эмоциональных стрессоров одной волей не обойдешься.

Вегетативная и эндокринная системы, как управляющие телом контуры

Наш мозг регулирует все физические процессы в теле с помощью вегетативной и эндокринной систем. При этом:

Вегетативная нервная система практически мгновенно переносит команды мозга в виде нервных импульсов к гладким мышцам внутренних органов.

практически мгновенно переносит команды мозга в виде нервных импульсов к гладким мышцам внутренних органов. Эндокринная система отвечает за регулирование процессов обмена веществ в клетках тела посредством гормонов – т.е. химических веществ, поступающих к ним с кровью, которые оказывают то или иное влияние на работу клеток, а, следовательно, и органов тела. И в данном случае скорость передачи значительно больше, но и эффект воздействия сохраняется намного дольше.

Вегетативная нервная система, в свою очередь, состоит из двух подсистем: симпатической и парасимпатической. Связь с телом посредством этих подсистем осуществляется следующим образом.

Симпатическая система работает на возбуждение и состоит из двухклеточных нейронных цепей, в которых один нейрон находится в стволе мозга или в спинном мозгу (т.е. входит в состав внутри центральной нервной системы) в грудном и поясничном отделе, а второй образует с другими нейронами нервный узел (ганглии) и соединяется с сердцем и гладкими мышцами конкретного органа.

Парасимпатическая система работает на расслабление. Имеет то же строение с той лишь разницей, что ее одиночные нейроны находятся в области головного мозга и крестцовом отделе спинного.

Непосредственным химическим веществом, которое переносится через синапсы (контакты между нейронами) по аксонам («веточкам», отходящим от нейронов) и симпатических, и парасимпатических нервных узлов являются нейро-трансмиттеры (см. Рис.3).

Это гормоны, которые передают информацию от одного нейрона другому. Их тип и концентрация, помимо других факторов, зависит опять же, от испытуемых эмоций. Т.е. фактически, нейротрансмиттер, как химическое вещество, зависит от биоэнергетического параметра – эмоции.

Рис.3 Структура нервных клеток

Например, нейротрансмиттером, который передает сигналы от мозга к мышцам внутренних органов, является ацетилхолин. Он выделяется также парасимпатическими аксонами нервных узлов непосредственно в волокна гладких мышц внутренних органов, осуществляя таким образом связь между ними и мозгом.

В обычном режиме работа внутренних органов управляется автономно субкортикальными областями нашей центральной нервной системы. Но под влиянием сильных эмоций (мы сейчас говорим об отрицательных эмоциях) управляющие импульсы, генерируемые корой головного мозга, искажаются, что вызывает повышение концентрации ацетилхонина. А это, в свою очередь, приводит к увеличению силы мышечных сокращений, могут развиться непроизвольные подергивания отдельных мышечных волокон, в тяжелых случаях – даже судороги, а иногда и спазмы гладкой мускулатуры внутренних органов.

Но в любом случае, при постоянном воздействии ацетилхонина в повышенной концентрации в течение длительного времени гладкая мускулатура внутренних органов «привыкает» к спазмированному состоянию, что приводит к серьезным органическим повреждениям.

Таким образом и осуществляется чисто физическое воздействие, которое посредством нервных импульсов оказывается на конкретный орган. Именно поэтому под влиянием стресса, например, у людей «сжимается сердце» (реагирует сердечная мышца), повышается давление (сужаются сосуды), происходит учащение и углубление дыхания, вплоть до одышки (происходит стимуляция дыхательного центра).

Теперь давайте посмотрим, каков механизм воздействия на организм эндокринной системы.

Эндокринная система

«Рабочим инструменом» эндокринной системы являются химические продукты, называемые гормонами. Они продуцируются клетками, объединенными в специальные органы – железы эндокринной системы.

Также некоторые гормоны могут вырабатываться отдельными клетками, предназначенными для других функций. Их называют тканевыми гормонами.

Выработанные гормоны поступают в кровь и распределяются затем по всему телу. Ну, а достигнув клеток тела, эти гормоны вызывают специфические воздействия: т.е. стимулируют процессы деления и замену отмирающих клеток, а также преобразование вдыхаемого кислорода и съеденной пищи в энергию и белковые соединения.

Таким образом, гормоны напрямую связаны с работой и состоянием клеток, а, следовательно, самым непосредственным образом влияют на состояние здоровья.

К эндокринным железам относятся следующие (Рис.4):

Гипофиз: получает команды от гипоталамуса и выделяет в кровь гормоны, регулирующие функции остальных желез эндокринной системы. В связи с этим является самой главной железой.

Шишковидная железа, эпифиз: регулирует обмен веществ и управляет температурой тела, «биологическими часами» организма.

Околощитовидные железы: управляют обменом кальция.

Поджелудочная железа: отвечает за выработку инсулина, т.е. за уровень сахара в крови.

Надпочечники: кора надпочечников выделяет три группы гормонов, которые влияют на обмен углеводов, солевой и водный баланс организма и половые функции. Сами надпочечники вырабатывают адреналин и норадреналин, которые воздействуют на симпатическую нервную систему.

Половые железы (яичники у женщин и яички у мужчин): отвечают за образование вторичных половых признаков (например, женские грудь и бедра, борода у мужчин) и деятельность половых органов.

Функциональная активность конкретной эндокринной железы регулируется определенным «субстратом», на который направлено действие гормона. И каждой периферической эндокринной железе соответствует в гипофизе специальный гормон – регулятор. Это создает ряд отдельных систем, между которыми осуществляется взаимодействие.

Железы получают команду на выделение гормонов от тех гормонов, которые продуцирует гипофиз. А работу последнего, в свою очередь, стимулируют гормоны, которые выделяет гипоталамус.

Гипоталамус связан через таламус с лимбической системой (она, помимо других функций, отвечает за формирование мотиваций, эмоций, поведенческих реакций), а через лобный кортекс — с большим мозгом.

Обе мозговые области передают постоянно ему сведения об эмоциональном фоне человека, а также о состоянии окружающего мира и тела (фактическое значение), которые он сравнивает с существующими у него «нормативными» значениями. Если он устанавливает какое-либо отклонение, то приводит в действие нервные (посредством вегетативной системы) и гормональные (посредством эндокринной системы) ответные реакции, цель которых – привести организм в состояние равновесия.

Таким образом, в числе факторов, влияющих на работу гипоталамуса, а, следовательно, и всей эндокринной системы, которая с помощью гормонов управляет работой клеток, одним из основных являются эмоции.

Нейрофизиологическая анатомия стресса

Ярким примером способа действия этих механизмов приспособления являются соматические реакции на стресс. На первой фазе подобного интенсивного нарушения внутреннего равновесия, называемого шоком, гипоталамус через лимбическую систему возбуждает центральную нервную систему, которая через свою вегетативную часть приводит в действие первые нервные реакции, такие, как повышение частоты ударов сердца и тонуса мышц (для углубления дыхания и сужения периферийных кровеносных сосудов).

Параллельно с этой серией импульсов вегетативной нервной системы гипоталамус вызывает и возбуждение эндокринной системы: через Fasciculus longitudinalis dorsalis (ФЛД) он направляет внутренним тканям надпочечников командный импульс на выделение гормонов адреналина и норадреналина. Адреналин усиливает превращение энергии, мобилизует запасы сахара и вызывает повышенную частоту ударов и силу ударов сердца. Норадреналин вызывает сужение поверхностных сосудов (таким образом кровь вытеснятся из периферии тела, что особенно важно при повреждениях, а жизненно важные органы — сердце, мозг и печень могут быть за счет этого лучше обеспечены).

В то время как шоковая фаза должна обеспечить сохранение жизни при обширных повреждениях, организм готовится к наступающей в след за ней «антишоковой» фазе к самозащите и восстановлению.

Для этого вегетативная регуляция приводит в действие процессы, обеспечивающие поступление энергии. В частности, гипоталамус побуждает (наряду с выделением адреналина и норадреналина) к производству «расковывающего» гормона СРН. Последний вызывает в гипофизе выделение гормона АСТН, который попадает в кровь и побуждает кору надпочечников произвести и выделить гормоны кортизол и Тз. Тз поддерживает ускоренный обмен веществ, а кортизол под воздействием адреналина производит из аминокислот сахар, поддерживает воздействие адреналина, направленное на усиление сердечной деятельности, и общее сосудосужающее воздействие норадреналина, усиливает выделение желудочного сока и оказывает антивоспалительное воздействие.

Кроме реакции гипоталамуса на стресс, что вызывает соответствующие реакции вегетативной и эндокринной систем, в лобных долях мозга (лобном кортексе) начинается аналитическая оценка ситуации. Это происходит с привлечением накопленных в памяти личностных знаний и опыта. Часть возникающих при этом возбуждений в клетках и мышцах переходит обратно в лобный кортекс, где они осознаются и вместе с навыками, накопленными в ассоциативном поле и поле памяти коры головного мозга дают возможность окончательно оценить ситуацию и отреагировать — словесно или двигательно.

Этот двойной способ переработки информации указывает нам оба «слабых места» нейронного регулирования, где могут быть искажены фактические значения:

— отсутствие нужного уровня знаний и опыта (читай, памяти) в кортикальной области могут очень легко привести к ошибочной оценке ситуации, что вызовет искаженную поведенческую реакцию;

— эта реакция, как правило, завершается отрицательной эмоцией, которая запускает процесс по следующему кругу, что, в свою очередь, опять вызывает ошибки в двигательных, эндокринных и вегетативных реакциях.

Таким образом, нарушения вегетативного и гормонального внутриорганического равновесия при повторяющемся или постоянном стрессе, как уже говорилось выше, могут вызвать разнообразные органические болезни или способствовать возникновению мышечного спазмирования, которое с годами накапливается и может превратить человека в калеку.

Вот почему в начале статьи было сказано, что вся прошлая история человека находится в его теле – в клетках и мышцах. Это – история пережитых эмоций, которые, не будучи вовремя высвобожденными, вызвали смещение управляющих команд гипоталамуса, и по системе обратной связи действуют на неокортикальные области мозга, формируя соответствующие мысли, убеждения и поведенческие реакции – т.е. формируя судьбу.

Следовательно, вопрос построения желаемого будущего должен начинаться с освобождения от подобных заблокированных эмоций и закладки в долговременную память тех элементов опыта, которые необходимы для построения этого самого желаемого будущего.

Но поскольку блокирование негативных эмоций, которое вызывает наибольшие возмущения в нервной системе, происходит в детстве, начиная с пренатального периода, следовательно, начинать устранять их необходимо именно оттуда, параллельно работая с отображениями этих блоков в мышцах и клетках тела.опубликовано econet.ru

Автор: Людмила Филипповец