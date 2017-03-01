Как ваше духовное развитие влияет на связь с высшими силами

В процессе вашего духовного развития меняетесь вы, ваша жизнь и окружение.

Связь с духовными наставниками тоже имеет свои особенности на каждом этапе духовного роста.

Этот материал поможет понять, на каком этапе вы находитесь, и как обрести/сохранить глубокую связь с духом.

Для начала давайте определимся какие этапы вы проходите в процессе духовного роста.

Термины приблизительные, этапы духовного развития называют по-разному. Я выбрала такие:

“Спящий режим”. Духовное пробуждение. Осознанное творение.

Какой глубины связь с духовными наставниками, с вашим Высшим Я, с духовными сущностями и вознесенными мастерами зависит от того, на каком этапе духовного роста вы находитесь.

Давайте рассмотрим как эта связь меняется на каждом из трех этапов.

1. Связь с высшими силами при “спящем режиме”

Пока вы живете неосознанной жизнью, пребываете в состоянии жертвы, вы не способны воспринимать сообщения от высших сил. Вы не можете наладить контакт с Высшим Я, потому что находитесь на горизонтали.

У каждого человека есть ангел-хранитель, а то и не один. К каждой душе приставлены духовные наставники.

Но единственные сообщения, которые вы получаете от них, будучи погруженными в мир 3Д, — это неприятности, болезни.

В такие моменты вы особенно уязвимы и открыты для получения сообщений. Только так можно достучаться до вас.

Именно негативные события в жизни чаще всего становятся толчком к духовному пробуждению.

На этом этапе духовные сущности более высокого ранга вас не замечают. Но не потому, что вы неразвиты или не достойны их внимания. Они просто вас не видят. Между вами слишком большая разница в вибрациях.

Если сравнить людей и животных, то человеческие глаз и ухо улавливают намного меньшие диапазоны света и звука, чем животные. Восприятие работает на разных каналах.

Световые сущности и духовные мастера обитают в высоких измерениях, не ниже 7-го. А мы с вами находимся в 3-м.

Когда вы начинаете пробуждаться, вы будто у них на радаре появляетесь.

Когда вы полностью погружены вмире 3Д, вы верите, что кто-то или что-то свыше вам поможет. Именно поэтому многие ищут связи с неведомым. Ходят к гадалкам или сами занимаются магией.

Но это только вводит их в еще большее заблуждение, потому что они отдают свою силу и отдаляются от связи с истинным Я.

Ответы, которые вы таким образом получаете, чаще всего приходят из 4-го измерения, где обитают астральные сущности, которым лишь бы поиздеваться.

Поэтому существует опасность получить не помощь свыше, а попасть в беду.

На этом уровне вы воспринимаете общение с высшими силами как волшебство, а все потому, что у вас еще нет ощущения единства всего.

Вы чувствуете себя отделенными, одинокими в своих трудностях и ищете волшебную пилюлю от своих проблем.

2. Связь с духом на этапе духовного пробуждения

На этапе духовного пробуждения вы обретаете связь со своими наставниками. Вы начинаете осознавать, что сами сотворили тот мир, в котором живете.

Вас активно ведут высшие силы на этом этапе. Вы везде видите подсказки, начинаете чувствовать присутствие чего-то большего, чем вы сами.

Но это происходит до того момента, пока вы не взяли свою силу и ответственность на себя.

На этом этапе важно не забывать просить о помощи и поддержке у Высшего Я и наставников. Не попросите — не получите

Сделайте это своей привычкой. Это так же, как обратиться к мужу, друзьям, родителям за советом, вниманием, помощью.

Когда вы привыкнете общаться с ними регулярно, вы уже будете чувствовать, когда они присоединяются. Ваше внутреннее ощущение будет меняться.

3. Связь между человеком и духовным миром на этапе осознанного творения

После духовного пробуждения наступает следующий уровень игры — осознанное творение.

Вы трансформировались, работали над собой, во многом изменились. Теперь вы способны взять свою силу.

Если вы чувствуете, что больше нет ни помощи, ни поддержки свыше, что все как будто стоит на месте, ощущаете себя в вакууме, значит вы перешли на следующий этап духовного развития.

Теперь вы – Творец. Дальше зависит от вас – что вы сотворите в своей жизни.

Вы взяли эту силу, заявили, что вы можете, что готовы, признали, что ответственность за все происходящее в вашей жизни лежит на вас. После этого наступает процесс творения. ВАШЕГО творения.

Теперь пришло ВАШЕ время! Вы словно были ребенком, а теперь выросли, закончили школу, институт.

Пора отправляться в свободное плавание.

Если вы не будете ничего делать, ничего и не произойдет. Можно скатиться обратно в матрицу.

На этом этапе вас тоже поддерживают ваши незримые помощники, но при условии, что вы делаете шаги вперед.

На тонком плане в этот момент происходит смена духовных наставников. Те, что были с вами раньше, выполнили свою функцию и ушли, а новые еще не приступили к своим обязанностям.

Этот период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, а в отдельных случаях даже лет.

Помощь вы получите в том случае, если примете вызов и ответственность двигаться дальше и транслировать свой свет.

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