Как узнать Земного Ангела?

Существуют черты, характерные для всех Ангелов Земли, а также более специфические отличия, встречающиеся лишь у представителей отдельных царств.

В различных главах этой книги вы найдете описания как индивидуальных особенностей, так и объединяющих характеристик. Вот примеры некоторых из них:

— Ощущение непохожести на других, какой-то чужеродности.

Практически все Земные Ангелы, признавались, что с детских лет «чувствуют себя не такими, как другие».

Многие Земные Ангелы в разные периоды своей жизни становились объектами злых шуток и издевок просто потому, что их внешность, увлечения или поведение не «вписывались» в общепринятые стандарты.

Повышенная чувствительность к другим людям, химическим веществам и насилию в любой форме. Земные Ангелы чувствуют себя очень неуютно, находясь в большой толпе людей и подвергаясь при этом воздействию слишком сильных эмоциональных и физических излучений, которые исходят от окружающих. Большинство Земных Ангелов научились выбирать продукты, чистящие и моющие средства, а также парфюмерию и косметику с низким содержанием химических добавок, поскольку нередко бывают склонны к аллергии. Насилие в любом виде действует на них подавляюще, будь то семейные ссоры, негативная информация в выпусках новостей или фильмы со сценами жестокости. Это порой раздражает окружающих: «Ты слишком чувствителен!» Да, чувствительность — это священный дар, который Земные Ангелы приносят с собой на нашу планету. Дар этот помогает им интуитивно выбирать те виды деятельности, где их вклад может быть особенно ценным. И даже если бы Земные Ангелы очень захотели каким-то образом избавиться от этой черты, у них все равно ничего бы не получилось!

— Ощущение собственной миссии.

Даже если Земной Ангел пока точно не знает, в чем заключается его миссия, он чувствует, что признание его связано с обучением или исцелением людей. Вот как определяет это Воплощенный Ангел: «Я всегда знал, что мое жизненное предназначение состоит в том, чтобы просвещать, исцелять, служить, то есть выполнять ту работу, что способна помочь нашему неспокойному миру. Хотя я не знаю, в чем именно состоит моя задача, я готов делать все от меня зависящее».

— История непростых личных отношений.

Нередко Земные Ангелы растут в семьях эмоционально нестабильных родителей, подвергаясь оскорблениям с их стороны. Став взрослыми, сталкиваются с предательством и обидами со стороны друзей и любимых. Их партнерами по браку или близким отношениям часто бывают неверные, бесчестные, грубые люди. Многих Земных Ангелов «посылают» в распадающиеся семьи для того, чтобы в образе ребенка они выступили целительным катализатором. Такие малыши чувствуют себя так, будто они являются приемными детьми в этой семье, поскольку у них нет настоящей близости с родителями, братьями и сестрами, нет поддержки со стороны родных. На самом деле так оно и есть: физические семьи не являются их духовными семьями. Некоторые Земные Ангелы специально выбирают для себя семьи со сложной внутренней ситуацией, чтобы грядущие трудности способствовали их скорейшему личностному росту. И только твердое стремление и готовность разобраться и исцелить эти паттерны позволит выпутаться из сетей подобных взаимоотношений.

— Совершенно незнакомые люди с готовностью рассказывают им о своих проблемах, делясь порой очень личной информацией. У Земных Ангелов есть немало историй о том, как к ним обращались за помощью абсолютно незнакомые люди и в беседе делились такими подробностями, о которых обычно никому не рассказывают. «Не знаю почему, но я вам очень доверяю», — говорят их собеседники.

— Выглядят моложе своего биологического возраста.

Возможно, это происходит потому. что они правильно питаются, занимаются спортом и лучше о себе заботятся, а может быть, это связано с уровнем их духовности. Во всяком случае, Земные Ангелы чаще всего кажутся моложе своих лет. Исключение могут составить лишь Мудрецы: они рано седеют, а из-за серьезного выражения лица кажутся иной раз даже старше своих лет.

— Нередко либо они сами, либо кто-то из членов их семей страдают от пагубных привычек.

Это может быть переедание, наркотики, алкоголь, сигареты, зависимость во взаимоотношениях или все вышеперечисленное вместе. Дело в том, что некоторые Земные Ангелы таким образом пытаются как бы «заглушить» свою непохожесть на других и внутреннюю потребность выполнить определенную жизненную миссию.

— Звенящие звуки. Большинство Земных Ангелов (хотя и не все) замечают, что периодически слышат высокочастотный звук. Это происходит в стрессовых ситуациях либо в минуты грусти. Многие воспринимают его как ненужный раздражитель, хотя на самом деле это поток закодированной информации, которая поступает от определителей Земных Ангелов, и способна помочь разрешить какие-то земные проблемы.

Кроме того, так могут передаваться инструкции по выполнению их миссии. К счастью, Земные Ангелы могут мысленно попросить Небо «убавить звук» или его высоту, чтобы звон в ухе не причинял им слишком больших неприятностей.

(по книге Дорин Верче «Земные Ангелы»)

Источник: http://albert2016.ru/