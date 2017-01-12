Как узнать свой чертог?

В культуре любого народа на любом этапе его исторического развития прослеживается один и тот же аспект: земная жизнь людей, их предвечный путь от рождения до перехода к другим планам бытия, во многом зависит от положения и взаимодействия небесных тел, включая космические объекты, расположенные за пределами солнечной системы. Сейчас наиболее известный осколок этого эзотерического знания называют Зодиак. Эта система является относительно молодой, она выведена искусственно и преследует целый ряд специфических целей, обусловленных необходимостью искоренения систем более древних и более точны. При этом Зодиак достаточно объективен, он действительно «работает», но выдает слишком большой процент неточности, особенно если это касается представителя белой расы, обладающего максимальным числом энергонов.
- 1-22 Рамхат (23 сентября – 14 октября 2013) – Чертог Вепря.
- 22 Рмахат — 4 Айлет (14 октября – 6 ноября 2013) – Чертог Щуки.
- 4-25 Айлет (6-27 ноября 2013) – Чертог Лебедя.
- 25 Айлет – 7 Бейлет (27 ноября – 19 декабря 2013) – Чертог Змия.
- 7-29 Бейлет (19 декабря 2013 – 10 января 2014) – Чертог Ворона.
- 29 Бейлет – 12 Гэйлет (10 января – 3 февраля 2014) – Чертог Медведя.
- 12-37 Гэейлет (3-28 февраля 2014) – Чертог Бусла.
- 37 Гэйлет – 22 Дайлет (28 февраля – 25 марта 2014) – Чертог Волка.
- 22 Дайлет – 4 Эйлет (25 марта – 17 апреля 2014) – Чертог Лисы.
- 4-26 Эйлет (17 апреля – 9 мая 2014) – Чертог Тура.
- 26 Эйлет – 9 Вэйлет (9 мая – 1 июня 2014) – Чертог Лося.
- 9 – 31Вэйлет (1-23 июня 2014) – Чертог Финиста.
- 31 Вэйлет – 13 Хэйлет (23 июня – 16 июля 2014) – Чертог Коня.
- 13-35 Хэйлет (16 июля – 7 августа 2014) – Чертог Орла.
- 35 Хэйлет – 18 Тайлет (7-30 августа 2014) – Чертог Раса.
- 18-41 Тайлет (30 августа – 22 сентября 2014) – Чертог Девы.
При этом нужно учитывать тот факт, что данная таблица актуальна лишь для нынешнего 7522 лета от С.М.З.Х (от Сотворения Мира в Звездном Храме), что соответствует 2017-2018 годам по Грегорианской системе. Конечно, соответствия Чертогов и месяцев в Круголете Числобога (так назывался календарь наших Предков) неизменны, но их проекции на Грегорианский календарь будут постоянно меняться из-за принципиального различия систем. Хотя на самом деле, имея под рукой вышеприведенную таблицу, вычислить соответствующие значения не составит большого труда. Тем не менее, мы будем ежегодно публиковать актуальные таблицы для того, чтобы каждый мог узнать свой Чертог.
Знание своего Чертога позволяет получить объективную информацию о предрасположенностях и базовых чертах характера с целью их корректировки. Ведь Чертог определяет набор свойств, присущих человеку в состоянии tabula rasa (с латинского – «чистая доска»). С течением жизни меняется энергетика человека, его характер, цели и устремления. Все это отражено в параметрах того или иного Чертога, там содержится максимально полная информация об особенностях человека, рожденного под влиянием определенного участка звездного неба, но самое главное – в описании Чертога можно найти предупреждения и наставления о том, чего стоит избегать, какие стороны своей личности необходимо побороть, какие страхи преодолеть.
И теперь, когда вам известен ответ на вопрос «как узнать свой Чертог?», мы искренне надеемся в то, что ваша жизнь станет лучше. Наши Предки верили в это, верили в некую предопределенность и возможность изменения собственной судьбы, доведения своего характера и энергетики до состояния, позволяющего существовать в абсолютной гармонии со своей совестью. Для этого и был Создан Сварожий Круг, для этого были определены Чертоги.