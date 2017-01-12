Как узнать свой чертог?

В культуре любого народа на любом этапе его исторического развития прослеживается один и тот же аспект: земная жизнь людей, их предвечный путь от рождения до перехода к другим планам бытия, во многом зависит от положения и взаимодействия небесных тел, включая космические объекты, расположенные за пределами солнечной системы. Сейчас наиболее известный осколок этого эзотерического знания называют Зодиак. Эта система является относительно молодой, она выведена искусственно и преследует целый ряд специфических целей, обусловленных необходимостью искоренения систем более древних и более точны. При этом Зодиак достаточно объективен, он действительно «работает», но выдает слишком большой процент неточности, особенно если это касается представителя белой расы, обладающего максимальным числом энергонов.

Однако, все это — тема другого материала. Сейчас важно понять, что наши Предки использовали более четкую и более совершенную систему, которая на Мидгарде приобрела несколько упрощенную, но не менее глубокую и действенную форму. Ведь глупо полагать, что в различных частях галактики одни и те же объекты действуют на людей одинаково. Поэтому в зависимости от конкретной планеты (земли) наши Предки вносили в базовую систему определенные корректировки. Эта система называется Сварожий Круг и о ней мы уже писали (смотрите статью с одноименным названием, а также раздел – «Чертоги»). Сварожий Круг подобно Зодиаку «делит» звездное полотно на несколько секторов, каждый из которых имеет уникальный спектр психофизических характеристик. Соответственно в момент «прохождения» Ярилы-Солнца через определенный небесный сектор жители Мидгарда испытывают набор воздействий, обусловленных характеристиками этого сектора. В системе Зодиака эти условные сектора называют Знаками Зодиака или Домами, наши Предки называли их Чертогами. И если в Зодиаке Домов тринадцать (включая Змееносца), то в Сварожьем Круге шестнадцать Чертогов.

1-22 Рамхат (23 сентября – 14 октября 2013) – Чертог Вепря.

22 Рмахат — 4 Айлет (14 октября – 6 ноября 2013) – Чертог Щуки.

4-25 Айлет (6-27 ноября 2013) – Чертог Лебедя.

25 Айлет – 7 Бейлет (27 ноября – 19 декабря 2013) – Чертог Змия.

7-29 Бейлет (19 декабря 2013 – 10 января 2014) – Чертог Ворона.

29 Бейлет – 12 Гэйлет (10 января – 3 февраля 2014) – Чертог Медведя.

12-37 Гэейлет (3-28 февраля 2014) – Чертог Бусла.

37 Гэйлет – 22 Дайлет (28 февраля – 25 марта 2014) – Чертог Волка.

22 Дайлет – 4 Эйлет (25 марта – 17 апреля 2014) – Чертог Лисы.

4-26 Эйлет (17 апреля – 9 мая 2014) – Чертог Тура.

26 Эйлет – 9 Вэйлет (9 мая – 1 июня 2014) – Чертог Лося.

9 – 31Вэйлет (1-23 июня 2014) – Чертог Финиста.

31 Вэйлет – 13 Хэйлет (23 июня – 16 июля 2014) – Чертог Коня.

13-35 Хэйлет (16 июля – 7 августа 2014) – Чертог Орла.

35 Хэйлет – 18 Тайлет (7-30 августа 2014) – Чертог Раса.

18-41 Тайлет (30 августа – 22 сентября 2014) – Чертог Девы.

Сегодня многие люди начинают «пробуждаться», у всех разные пути, но некоторые приходят к осознанию именно через ведические традиции наших Предков. Поэтому вопрос «как узнать свой Чертог?» весьма актуален. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно (если есть такая возможность) взглянуть на славянский календарь (Каляды Дар) за нынешний год. Если такой возможности нет, то можно воспользоваться этой таблицей:

При этом нужно учитывать тот факт, что данная таблица актуальна лишь для нынешнего 7522 лета от С.М.З.Х (от Сотворения Мира в Звездном Храме), что соответствует 2017-2018 годам по Грегорианской системе. Конечно, соответствия Чертогов и месяцев в Круголете Числобога (так назывался календарь наших Предков) неизменны, но их проекции на Грегорианский календарь будут постоянно меняться из-за принципиального различия систем. Хотя на самом деле, имея под рукой вышеприведенную таблицу, вычислить соответствующие значения не составит большого труда. Тем не менее, мы будем ежегодно публиковать актуальные таблицы для того, чтобы каждый мог узнать свой Чертог.