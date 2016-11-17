Как узнать своего ангела-хранителя

Ангел-хранитель есть у каждого человека. Наши невидимые помощники оказывают поддержку и защищают от всевозможных бед. Но, увы, не все ощущают помощь небесного покровителя. Если вы чувствуете, что вам не везет, ничего не получается в личной жизни, да еще и с финансами часто возникают проблемы, то, вероятно, вы просто потеряли связь со своим ангелом-хранителем.

Так кто же он такой, наш ангел-хранитель? Как его узнать? По мнению большинства экстрасенсов, ангел-хранитель – это наша интуиция, внутренний голос. Также небесные защитники могут проявлять себя через подсказки, знаки и предупреждения. Для того, чтобы наладить связь со своим ангелом и начать лучше его понимать, нужно больше о нем знать. Для этого используются нумерологические вычисления.

Узнать возраст своего ангела-хранителя можно путем прибавления к своему числу рождения числа 4. К примеру, если вы родились 15 числа, то вашему ангелу хранителю 19 лет (15+4=19). Возраст ангела не меняется.

Пол и характер ангела определяется с помощью сложения всех цифр в дате рождения. Например, вы родились 26.06.1978. Складываем все цифры и доводим полученное число путем сложения до однозначного: 2+6+0+6+1+9+7+8=39=3+9=12=1+2=3. Число 3 – это символ ангела хранителя для приведенной в примере даты рождения. Если число четное, ваш защитник мужского пола, если нечетное, то женского.

После того, как вы вычислили число вашего ангела, можно переходить к его значению.

1 – Ваш ангел святой. Он один из самых надежных и добрых небесных защитников. Этот ангел без всяких просьб и молитв сам придет на помощь и отведет беду. Как правило, такие ангелы даются тем, у кого очень слабое энергетическое поле. Их помощь может проявляться как угодно. Это самые активные защитники.

2 – Ангел света. Эти небесные покровители на древних рисунках всегда изображались с большими белыми крыльями. Часто эти ангелы целуют своих «подопечных» при рождении. Этот поцелуй проявляется в виде веснушек или необычных родинок на лице. Ангелы света общаются с людьми при помощи сновидений и через зеркала. Так что если ваш ангел именно этот, стоит серьезнее относиться к своим снам. Кроме того, вам очень повезло: этот ангел всегда находится рядом.

3 – Ангел воздуха. Эти ангелы почти невидимы, но их можно распознать по необычным звукам и шуму, похожему на шелест. Обладатели такого ангела часто попадают в передряги и трудные ситуации, поэтому им очень важно держать связь со своим защитником.

4 – Ангел мудрости. Это небесное создание наделяет подопечного благоразумием, гибким интеллектом и делает все возможное, чтобы он обдумывал каждое свое решение. Ангел мудрости дарует везение и удачу в учебе и карьере. Он имеет некую власть над мыслями того, кого опекает, и постоянно подсказывает, как правильно поступить.

5 – Ангел металла. Это очень сильные и храбрые защитники. Чаще всего приходят к человеку в тот момент, когда он плачет. Слезы подпитывают энергию ангела, от этого он становится сильней и может горы свернуть ради того, кому помогает. Как правило, ангел металла встречаются у людей сильных и уверенных. Также этот ангел дарует долгую жизнь.

6 – Ангел-радуга. Эти небесные существа наделяют своих подопечных талантами и оригинальным мышлением. Они способны поднят настроение даже в моменты грусти и тоски. Найти контакт с таким ангелом можно посредством творчества.

7 – Ангел энергии. Они очень изменчивы. Чтобы заручиться их поддержкой, постоянно нужно их благодарить и даже хвалить, тогда они будут более благосклонны. Чаще всего такие ангелы подсказывают правильное решение и предупреждают об опасности во снах. Но с ними нужно проявлять осторожность: ангелы энергии очень обидчивы, их может задет любое грубое слово.

8 – Это ангельское воплощение ушедших из жизни родственников и близких людей. Это самые милосердные ангелы. Всегда придут на помощь, но о них нужно всегда помнить.

9 – Ангелы тепла. Для связи со своими опекаемым эти существа могут принимать обличье животных или умерших близких людей. Они придают человеку внутреннюю гармонию и дарят хорошее настроение.

Наши ангелы, какими бы они не были, всегда стараются прийти на помощь. Для того, чтобы распознать знаки небесных помощников, нужно чаще прислушиваться к своей интуиции, придавать значения сновидениям и благодарить за все хорошее и невероятное, что происходит в жизни