Как управлять своей жизнью и судьбой

Алексей Ситников — легенда мирового консалтинга и коучинга, доктор психологических и экономических наук, профессор, мастер делового администрирования (МВА), психотерапевт, тренер НЛП с опытом преподавания и консультирования более чем в 50 странах, инициатор международного краудсорсингового проекта KARMALOGIC – о некоторых из законов управления своей жизнью и судьбой. Законы собирались в процессе работы с экспертами и широкого международного краудсорсинга, и анализировались командой специалистов проекта KARMALOGIC на основе психотерапевтической и коучинговой практики.

Судьба благоприятствует тем, кто говорит о других позитив – или ничего не говорит

То, что я говорю о других людях, формирует ко мне определенное отношение со стороны окружающих, ассоциированное в том числе и с образами сказанного мною – даже если говорил о других. К примеру, если мы говорим доброе, нас воспринимают как позитивно настроенных, благожелательных и открытых людей, свободных от комплексов, не нуждающихся в сокрытии своих недостатков путем указания на такие же у окружающих. С нами становится приятнее и безопаснее общаться, естественным образом снимается настороженность. Со временем вокруг нас формируется своеобразный позитивный фон, который притягивает к нам таких же благоприятно настроенных людей. Таким образом, то, что мы говорим, фактически формирует наше окружение.

Каждый день может быть последним. Максимум от жизни получают те, кто советуется со своей смертью, планируя каждый свой день, и живут «здесь и сейчас»

Жизнь – это то, что происходит с нами сейчас. А, значит, каждый день является самым главным в жизни. Поэтому, если у нас есть какие-то желания, мечты и «важности», надо стараться реализовать их прямо сейчас, и получать от этого удовольствие. И именно сейчас нужно общаться с теми людьми, с которыми нам этого хочется. А то часто «меньше всего любви достается нашим самым любимым людям» (А.Дольский). Заботиться о близких. Путешествовать. Радоваться жизни. В мире очень многие люди покупают каждый день свежий хлеб, но при этом доедают старый. И за это время свежий хлеб тоже становится черствым. И, в результате, такие люди постоянно, всю жизнь едят только черствый хлеб. Стоит быть внимательным к своей жизни и ценить каждый миг, каждое впечатление и переживание.

Счастливы в жизни те, кто старается мыслить позитивно, легко отпуская негатив и не позволяя ему влиять на жизнь

Если есть какие-то негативные эмоции, обиды, проблемы – очень полезно отпустить их, отказавшись от желания зла другим людям и сосредоточившись на том хорошем, чего мы хотим в будущем.

С нами будет происходить то, о чем мы думаем, в том числе то, чего мы желаем другим

С нами происходит то, о чем мы думаем. Независимо от того, думаем ли мы о себе или о других. Не случайно говорят: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Так, если мы из-за каких-то отрицательных эмоций по отношению к другому человеку желаем ему зла, на это же в первую очередь мы программируем свою жизнь и будущее. И наоборот. Если желаем другим добра и успеха, то бессознательно психологически готовим себя к таким же приятным событиям.

Если будем делать так, как всегда, то и получим то, что всегда получали (Д.Гриндер)

Если у нас есть какой-то привычный алгоритм действий, то результат часто просто запрограммирован самим процессом. Мир развивается через ошибки и случайные события, а не через привычное. Судьба бросает нам возможность нового выбора только через случайные события. Соответственно, для того, чтобы изменить что-то в своей жизни, часто стоит дать шанс так называемому «случаю» и оставаться открытым новым возможностям. К примеру, ездить хотя бы несколько раз в месяц на работу по другому маршруту, посещать места, в которых вы никогда не были, и знакомиться с новыми людьми из новых для себя сфер.

Бессознательное будет удерживать нас от ошибочных действий и решений любыми способами

Наше бессознательное каким-то образом знает, что нам нужно (С.Джобс). И если мы идем не туда, оно дает нам знаки. Нужно только уметь их видеть и понимать. Что такое знак? Это маловероятное событие, которое по какой-то причине произошло именно сейчас, когда мы принимаем решение. И чем меньше для нас была вероятность его возникновения, тем более важный этот знак. К примеру, болезни и травмы часто символизируют о том, что мы движемся не туда. Идем к ложным целям, следуем чужим установкам, вместо того, чтобы прилагать усилия для собственного счастья. И поэтому наше бессознательное пытается нас удержать. А если мы не прислушиваемся к нему, то бессознательное в конце концов будет пытаться выключить нас совсем.

Нам принадлежит лишь то, что реально заработано трудом, временем, знаниями, заботой

Фактически это продолжение закона сохранения энергии. Если каждый из нас будет брать для себя только то, что реально заработал, то сохраняется гармония. И наоборот, нарушение этого закона приведет к неравновесному состоянию в системе, и эта система любым сложным образом будет приходить к равновесию, отнимая у одних и добавляя другим.

И поэтому, если мы берем блага или ресурс , которые нам не принадлежат, судьба у нас их отберет, чтобы восстановить природный баланс. Исходя из этого правила, если мы по каким-то причинам получили больше, чем достойны, значит, вселенная почему-то именно через нас хочет распределить это тем, кто в них, именно по нашему мнению, нуждается. Наша система ценностей или окружение почему-то больше подошли для перераспределения. И судьба дальше как-то сама подскажет, кому именно нужно помочь. Фактически, следуя этому закону, мы предостерегаем себя от негативных событий. Судьба будет более благосклонна к нам.

Очень полезно совсем отказаться от оценочных заявлений и суждений, и тем более остерегаться давать другим советы

Когда мы даем советы другому человеку, у него часто возникает иллюзия того, что мы лучше знаем правильный ответ. Хотя это, конечно, не может быть так. Правильный ответ и решение зависит от такого огромного количества субъективных и неизвестных нам факторов, что мы никогда не сможем правильно оценить и понять ситуацию с точки зрения именно этого человека. С другой стороны, это позволяет ему перекладывать на нас ответственность за свои решения. Если у нас просят совет, наша задача – просто расширить перечень возможных видимых вариантов для такого человека и помочь найти плюсы и минусы каждого варианта. А дальше его жизненный опыт, логика и интуиция уже сами выберут наилучший вариант из всех возможных именно для него.

Такой же ошибкой являются и оценочные суждения. Давая оценку, мы программируем человека. Не зря в НЛП оценочные суждения относятся к методам гипноза (так называемой Милтон-модели языка). Кроме того, оценка часто способна разрушить даже хорошие отношения. Поэтому вместо того, чтобы говорить кому-то – «ты плохой», стоит научиться говорить о чувствах, которые мы испытываем как реакцию на поступки другого человека.

Старайтесь найти поток и попасть в него

В мире существует большое количество энергетических потоков. И если в них попасть, то развиваться и достигать успеха можно намного быстрее, чем другие. В основном такие потоки образуются вокруг людей с хорошей энергетикой, позитивным взглядом на мир, довольных своей жизнью. Общаясь с такими людьми, мы начинаем подражать им. Попав в такой поток, нужно стремиться к его центру. Также как индикатором центра теплого течения в океане является температура воды, показателем того, что ты движешься в верном направлении, является появление вокруг тебя все большего количества позитивных и успешных людей.

Наши способности раскрываются, когда они действительно нужны

Так устроен мозг человека: раскрываются только те способности, которые нужны человеку в данный момент времени для реализации поставленных личных целей и выживания. Многие люди тратят десятки часов на то, чтобы выучить английский язык. Но если он им на самом деле не нужен, он быстро забудется, и время на его изучение окажется потраченным зря. А вот если язык реально нужен и жизненно востребован, он осваивается легче и быстрее.

Наши мечты исполняются не раньше, чем мы к этому оказываемся готовы

Если мы не получаем то, о чем мечтаем, значит судьба нас бережет от этого, потому что мы к этому не готовы. К примеру, о машине, которую не готовы еще содержать и обслуживать. Возникает вопрос, что же тогда делать? Готовиться и делать то, что в ваших силах. И постепенно добиваться такого состояния вещей, при котором нужный нам исход не может не произойти. По сути, речь идет о том, чтобы управлять тем, чем можем управлять: собой, своими поступками, волей, разумом. И тогда мы перестаем обвинять весь мир в своих неудачах и понимаем, что вся ответственность за события, которые происходят в нашей жизни, лежит на нас. А происходят с нами те события, к которым мы готовы и которых достойны.

Если хотим стать кем-то, стоит начать вести себя так, словно это уже произошло

Если мы хотим кем-то стать, то полезно начать к этому готовить себя и свое окружение. Это не значит, что нужно, к примеру, покупать дорогую одежду и предметы интерьера. Это значит, нужно вести себя и мыслить благородно и несуетливо. Говорят, деньги приходят тогда, когда внутренне человек смирился с тем, что у него есть, когда он уже научился быть счастливым и без них.

Мужчину делает женщина

Природа так устроила, что женщина является одновременно и стартовой площадкой для мужчины, и планкой для прыжка. С одной стороны, она дает мужчине необходимую энергетику, обеспечивает уют и условия для восстановления. С другой стороны, именно женщина задает планку развития мужчины. Если, к примеру, предыдущий мужчина женщины был успешным, она передаст этот успех своему следующему партнеру. И наоборот, уйдя от алкоголика, она часто своим поведением создает условия для ухода нового супруга в алкоголизм. Задача мужчины – найти женщину, которая поставит ему сверх-цель в жизни. А задача женщины – найти мужчину, который допрыгнет до планки.

Очень полезно считать, что есть вещи, о которых просто никогда не нужно думать

Есть идеи и события, о которых просто не нужно думать или знать. К примеру, о том, как мы умрем. Или кто у него/ нее был до нашей встречи. Не нужно знать, как она приводит себя в порядок в будуаре или какие смс и кому он /она пишет. Все это пользы не принесет, но может отравить нам жизнь и разрушить отношения с близкими людьми.

Лучше не знать лишнего и избегать становиться свидетелем негативных поступков других людей

Мы прощаем тех, кто ошибся. Но ненавидим тех, кто был свидетелем наших ошибок. Поэтому лучше самим избегать таких ситуаций.

Если мы не управляем своими целями, то ими управляет кто-то другой

Заметим – ни никто, а кто-то другой. Стоит задуматься – часто мы получаем деньги за то, что идем не к своим целям, а к целям того, кто платит нам за отказ от собственной цели.

Держимся и боремся за свою свободу

Есть три свободы, которые нельзя позволять ограничивать: свободу перемещения, свободу общения и свободу информации. И если мы хотим сделать важный шаг в жизни, важно учитывать, не ограничит ли он одну из этих свобод. А если какая-то из этих свобод ограничивается, стоит задуматься, не слишком ли высока плата.

Люди любят тех, о ком они заботятся

Чем больше усилий, времени, чувств мы вкладываем в другого человека, тем больше мы его любим. Поэтому, если вы в чем-то нуждаетесь, не бойтесь попросить об этом. Полезно другим людям давать возможность заботиться о нас, они от этого только больше будут нас любить.

Важно уважать личное пространство – свое и другого человека

Благодаря личному пространству – своеобразному микроклимату для развития – мы развиваемся быстрее других. Лучше формируем и сохраняем свою индивидуальность. И именно наша уникальность является ценной для других. Если у нас не будет этого микромира, необходимого набора условий и ресурсов, то и развиваться мы будем так же, как все. Поэтому личное пространство важно беречь и стараться никого туда не впускать. Людей, которым хочется проверить наш телефон, почитать смс, прослушать телефонный разговор, залезть в компьютер или сумку – стоит просто избегать. Следуя этому же закону, проявляем уважение к личному пространству другого человека, вмешательство в которое может разрушить отношения.

Разумный эгоизм необходим

Если мы не будем себя уважать, бороться за счастье, то никто не будет это делать. Разумный эгоизм – это своеобразный уникальный микроклимат, без которого невозможно вырастить свою

Стараемся все делать хорошо, тогда это начнет нравиться

Все очень просто. Дело, которое нам нравится, имеет шанс стать успешным для нас. А если мы хотим, чтобы что-то нам самим понравилось, просто стоит один разок сделать это хорошо. Если это невозможно, стоит сделать очень быстро. Так, к примеру, неприятный разговор лучше быстро провести и забыть о нем, чем оттягивать и накапливать негативные эмоции по этому поводу.

Наше бессознательное всегда выберет наилучший вариант из имеющихся

Чем больше вариантов решения ситуации мы имеем, тем более верный вариант выберет бессознательное. Поэтому наша задача – расширять количество возможных вариантов для сравнения и выбора. В то же время, следует учитывать, если искусственно какой-то вариант не доступен, мозг концентрируется именно на нем, преподнося его нам как особенный – и неявно подталкивает к нему. На самом деле, мы часто добиваемся не столько этого варианта, сколько своего права на его реализацию. Поэтому получив то, что было недоступно прежде, полезно еще раз полностью переоценить все доступные варианты решения проблемы.

Алексей Ситников