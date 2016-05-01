Как Тверь с Москвой воевала

Летом 1304 года в Городце в церкви Святого Архангела Михаила навеки упокоился последний сын Александра Невского великий князь Андрей Александрович. Сразу же после похорон столичные бояре отправились в Тверь, где княжил Михаил Ярославич, и объявили, что именно он, как старший из Рюриковичей, должен возглавить Русь. Михаил принял это предложение. Да только сесть на владимирский трон он не успел…

Пока князья в отъезде

Оказалось, у Михаила появился конкурент. О своих правах на престол неожиданно заявил его племянник московский князь Юрий Данилович. Это было прямым нарушением древнейшего закона престолонаследия. И все же, несмотря на это, Юрия поддержали многие русские князья. Митрополит Максим попытался убедить Юрия отказаться от претензий на власть, ведь подобные разногласия чаще всего оканчивались кровопролитием, — но тщетно. Князь стоял на своем. И как следствие, Русь раскололась пополам и государство оказалось перед угрозой гражданской войны.

Николай Белов «Бортеневская битва»

У Михаила и Юрия оставался единственный шанс решить дело миром.

— Отправимся к ордынскому хану, — договорились князья. — Пусть он рассудит, кому из нас править на Руси.

Так они и поступили.

Однако русский народ не пожелал ждать ордынского мнения. Люди уже сделали выбор, а потому решили самостоятельно отстоять права поддерживаемых ими князей. В первую очередь преданные Михаилу тверичи попытались устранить конкурента своего князя.

— Ежели Юрий не доедет до Орды, так и выбирать хану не придется, — рассудили они.

Посланные из Твери войска пришли в Кострому, захватили в плен княжившего там Бориса, брата Юрия, а на самого претендента на престол устроили засаду, рассчитывая, что по пути в Орду он обязательно заглянет к братцу. Не вышло: Юрий, видимо почувствовав неладное, поехал к хану другим путем.

Тогда тверичи решили захватить города, население которых стояло за Юрия. Одним из таковых был Переяславль-Залесский.

Именно туда отправилось тверское войско, возглавляемое боярином Акинфом. Расчет Акинфа нанести неожиданный удар провалился. В Переяславле-Залесском его уже ждал серьезный противник — еще один брат Юрия Иван Калита, которого успели предупредить о походе верные люди из Твери. Калита укрепился в городе со своей дружиной и три дня сдерживал осаду тверского воинства, до тех пор пока к нему на подмогу не пришел боярин Родион Несторович с московскими полками.

Как только прибывшее подкрепление ударило неприятелю в тыл, Иван Калита вывел своих бойцов из города, завязалась битва и «много тверичей убито было». Среди них пал и их предводитель. Сохранилось предание о том, что Акинфа лично сразил его давний враг Родион Несторович. Убив боярина, тот насадил его голову на копье и подал Ивану Калите со словами:

Великий князь — Се, князь, твоего изменника, а моего местника глава!

— Яко толико ты дерзновенье и подвиг по мне показал, яко нихто от моих воин, — ответил на это Калита.

В то время когда москвичи разбирались с тверичами, кипели волнения и в других русских городах. В Костроме и Нижнем Новгороде народ и вовсе устроил самосуд и беспощадно казнил «врагов отечества», даже бояр и местных чиновников. Одним из немногих городов, что остались в стороне от раздоров, оказался Новгород. Несмотря на то что новгородцы успели присягнуть Михаилу как великому князю, когда к ним прибыл из Твери наместник, они не впустили его, заявив:

— Мы клялись Михаилу с условием, что он явит грамоту ханскую. Вот тогда и будет нам князем, но не прежде!

После чего спокойно принялись ждать, кого из кандидатов выберет ордынский хан.

Да не погибнет земля Русская!

А что же кандидаты? Они благополучно добрались до Орды, даже не подозревая, какая смута происходит на Руси в их отсутствие, и предстали перед ханом Тохтой. Тот выслушал обоих и рассудил, что именно Михаил достоин стать великим князем. Правда, некоторые летописцы уточняют, что причиной такого выбора стало вовсе не то, что Михаил имел больше прав на престол.



Пимен Никитич Орлов «Напутствие Михаила Тверского» Пимен Никитич Орлов «Напутствие Михаила Тверского»

В принципе, Тохте было наплевать на русские законы, его больше интересовала коммерческая сторона вопроса. Именно на этом и сыграл Михаил. Он собирался выторговать себе власть предложением, что отныне Русь станет платить Орде больше прежнего. Когда об этом узнал Юрий, он поспешил к дяде.

— Я слышал, что хочешь большую дань уступить и землю Русскую погубить, -воскликнул он. — Сего ради я тебе уступаю вотчину мою, да не погибнет земля Русская нас ради!

После чего Юрий отправился к Тохте и объявил, что отказывается от престола в пользу дяди. Правда, этим конфликт между князьями не разрешился. Как только Михаил вернулся на Русь, ему рассказали о том, как москвичи разгромили его верных тверичей. Новый великий князь пришел в ярость, особенно после того как узнал, что в битве сложил голову его верный Акинф, и в том же году повел против Юрия войска. Михаил дважды приступал к Москве, но взять ее так и не смог. В результате племянник с дядей все-таки сели за стол переговоров и, хоть и продолжали таить друг на друга злобу, согласились прекратить войну.

Долгие гости

Несколько лет между великим князем и Юрием сохранялся хоть и шаткий, но мир. И вот в 1313 году умер Тохта, и ханом стал его племянник Узбек. Большинство русских князей тут же поспешили в Орду, чтобы поклониться ее новому правителю, а главное, узнать, сохранит ли тот за ними права на земли. Отправился к Узбеку и Михаил Ярославич. Хан с честью принял великого князя и уверил, что не собирается лишать его власти. Успокоенный этим Михаил остался в Орде и гостил там два года, даже не подозревая, что на Руси в его отсутствие происходят серьезные перемены.

В 1314 году в русские земли в очередной раз вторглись шведы: сожгли Ладогу и захватили Кексгольм (ныне Приозерск). Новгородцы сумели прогнать захватчиков, однако были возмущены тем, что Михаил не принимал участие в обороне своих рубежей.

— Почему великий князь, вместо того чтобы блюсти Русь, пресмыкается в Орде у ног хановых? — роптали люди.

Ситуацией тут же воспользовался Юрий. Он убедил горожан изгнать наместников Михаила и назначить его новгородским князем. И более того: объявить великому князю войну! Как только весть об этом достигла Орды, возмущенный Михаил отправился к Узбеку и потребовал наказать Юрия.

Хан отправил смутьяну послание со словами: «Прибудь ко мне без промедления!» Юрий подчинился и поехал в Орду. При этом Михаил решил не дожидаться суда над племянником: он выпросил у хана армию и отправился усмирять непокорный Новгород.

Родня Узбека

Пока Михаил разбирался с новгородцами, Юрий даром времени не терял. Прибыв к хану, он смог не только оправдаться перед ним, но даже добиться его расположения. Прожив в Орде три года, Юрий настолько сдружился с Узбеком, что тот даже согласился выдать за него свою сестру Кончаку. Ну а вместе с невестой хан даровал новому родичу и великое княжение. Так что на этот раз Юрий явился на Русь при поддержке ордынского воинства.

Поняв, что политика переменилась, Михаил отправил к Юрию посла со словами: «Будь великим князем, если так угодно хану. Только оставь меня спокойно княжить на своей земле». Однако Юрию хотелось мести, и он убедил предводителя ордынской армии Кавгадыя с огнем и мечом пройти по Тверскому княжеству. Михаилу ничего другого не оставалось, кроме как заступиться за свой народ.

Конечно, перевес сил был явно не на стороне Михаила. К тому же в то время мало кто из князей смел воевать против ордынцев, во власти которых находилась вся Русь. И все же Михаил решил рискнуть. Он встретил неприятеля в сорока верстах от Твери у местечка Бортенево (благодаря чему это сражение вошло в историю как Бортеневская битва). «И сошлись обои полки, и была битва великая и сеча злая. И помог Бог князю великому Михаилу Ярославичу», — рассказывали потом летописцы.



Памятный крест на месте Бортеневской битвы Памятный крест на месте Бортеневской битвы

Да, несмотря на значительное превосходство противника Михаилу удалось одержать победу. Юрий сбежал в Москву, зато в плен к тверичам попали его брат Борис и ордынский полководец Кавгадый.

— Приходили мы на тебя с князем Юрием без повеления ханова, и в том мы виноваты. Теперь же боимся от повелителя нашего опалы, что много крови на Руси пролили, — оправдывался Кавгадый и клялся Михаилу в дружбе.

Великий князь поверил и отпустил его с дарами домой. А вскоре после этого из Орды прибыл посол и объявил Михаилу:

— Хан тебя зовет, как можно быстрее пойди и будь за месяц. Если не будешь, то обещал рать на тебя и на твой град. Оболгал тебя хану Кавгадый.

Суд

Михаил предчувствовал, что его ожидает смерть, и все же стал собираться в дорогу. Осложняло положение великого князя еще и то, что в Твери умерла захваченная во время Бортеневской битвы Кончака, жена Юрия и сестра хана.



Василий Петрович Верещагин. «Михаил Тверской у Узбека». 1890 год Василий Петрович Верещагин. «Михаил Тверской у Узбека». 1890 год

Сыновья тщетно пытались отговорить Михаила:

— Отче, дорогой, не ходи сам, но пошли оправдаться одного из нас. Глядишь, пройдет обида и гнев ханский.

— Видите, чада, что не требует вас, но меня, — ответил князь. — И если я куда уклонюсь, то вотчина невинно погибнет. И лучше мне положить голову мою за неповинных.

И, оставив напутствие как следует распорядиться владениями в случае его гибели, великий князь Михаил Ярославич отправился в Орду.

На ханском суде Юрий и Кавгадый обвинили великого князя в том, что он не сполна платил Орде дань, что посмел обнажить меч против посланника хана Кавгадыя и что именно по его приказу была отравлена сестра Узбека. Михаил представил хану все бумаги, доказывающие, что дань платил исправно, объяснил, что Кавгадый пришел не как посланник, а как захватчик, а он лишь защищался, и что к смерти сестры хана не имеет отношения.

Но так как судьей выступал сам Кавгадый, участь великого князя была предрешена.

Во время казни Юрий спокойно наблюдал, как Михаила сначала избили до полусмерти, а затем пронзили сердце ножом. Глядя на то, как лежит в пыли у ног племянника обнаженное истерзанное тело, не выдержал даже Кавгадый.

— Он же твой дядя! Неужели оставишь труп его на поругание? — вскричал он.

И тогда слуга Юрия прикрыл тело бывшего великого князя своей одеждой.

Олег ГОРОСОВ

Источник