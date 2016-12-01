Поцелуй – это особый вид­ искусства и выражения любви. И каждый знак Зодиака проявляет свои характерные черты в таком необычном умении. Вот как целуются разные знаки Зодиака:

Овен: любитель страстных поцелуев

Удивительный энтузиазм, по праву присущий Овнам, проявляется и в умении целоваться. Никто не сравнится со страстным, головокружительным поцелуем этого знака. С ним вы буквально забываете обо всём. Но, с другой стороны, будьте готовы, что поцелуй будет недолгим. Овны завершают своё проявление любви почти так же быстро, как и начинают.

Спонтанный, страстный и яркий – именно так можно охарактеризовать поцелуй представителей данного знака Зодиака.

Телец: нежный романтик

Тельцы умеют выражать свою любовь настолько искусно и нежно, что их партнёры всегда чувствуют себя самыми желанными. После их неповторимых поцелуев вы как будто оживаете, ощущая себя особенным. Поэтому, если у вас завязались романтические отношения с Тельцом, лучше не отпускайте его, ведь найти замену такому знаку будет не просто.

Запомните, что поцелуи Тельцов очень искренние, чуткие и длительные. От них даже может возникнуть ощущение, что кроме вас двоих в этом мире больше никого не осталось.

Близнецы: причудливый поцелуй

В таком тонком искусстве этот знак Зодиака может проявлять себя весьма своеобразным образом. Близнецы действительно умеют удивлять. Так что во время поцелуя с ними будьте всегда готовы к приятным сюрпризам и неожиданным поворотам. Они могут в какой-то момент остановиться, а потом резко начать с новыми силами. Кроме того, Близнецы отличаются своей болтливостью. Они могут шептать вам признания в своих чувствах на протяжении всего поцелуя.

Если вы любите каждый раз испытывать что-то новое, представитель знака Близнецы будет идеальным партнёром для вас. Такие поцелуи можно сравнить с чем угодно: улыбкой, шоколадом или даже ощущением неловкости и смущения.

Рак: мечтатель

Раки относятся к тому типу чувствительных людей, которые в буквальном смысле откроют для вас новые космические горизонты. Но в то же время они могут моментально всё испортить. Если вы будете любить и заботиться о представителе данного знака, то своим поцелуем он перевернёт весь ваш мир. Вместе вы отправитесь в путешествие по альтернативным реальностям. Но будьте готовы, что вернуться обратно будет очень сложно.

Поцелуи Раков – тёплые и нежные. С таким знаком Зодиака вам никогда не будет холодно и скучно.

Лев: одарит огненным поцелуем

В своих поцелуях Львы совершенно беспрепятственны и свободны. Иногда они могут быть даже по-настоящему свирепы. Лев станет самым преданным партнёром для того, кто его ценит и обожает. Но вам придётся хорошенько постараться, чтобы очаровать его. Просто будьте собой. Ведите себя естественно и не пытайтесь его подавить, тогда он станет вашим верным спутником.

В поцелуях Львов ощущается дикость и раскованность. Они наполнены огненной энергией и буйством.

Дева: уникальны в искусстве любви

За свой исключительный талант целоваться Девы считаются особенным знаком. Они получают огромное удовольствие, если могут быть простыми, чувствительными и одновременно изумительными рядом со своими партнёрами. Причём за минуту вы успеете ощутить всю гамму их чувств. Девы, как никто другой, нуждаются в том, чтобы им постоянно напоминали, что их поцелуи бесценны. Тогда вы будете щедро одарены таким приятным выражением любви.

Девы одновременно переполнены любовью и пониманием. Их поцелуи отличаются чистотой и скромностью.

Весы: робкие любовники

Представьте себе человека, который постоянно испытывает стресс, волнение и неопределённость. Весы объединили все эти качества в своей манере целоваться. Иногда они забывают, что в момент поцелуя нужно просто расслабиться, и часто озадачены всевозможными дневными заботами. Если ваш спутник по знаку Зодиака Весы, можете не волноваться, если он проявляет немного беспокойства по время поцелуя. Главное, никогда не позволяйте ему ни на минуту засомневаться в том, что он отлично целуется.

К тому же Весы проявляют особую старательность в искусстве поцелуя.

Скорпион: совершенно неотразим

Поцелуи Скорпионов настолько искусны, что их сложно описать. Они продолжительны, насыщенны и глубинны. А главное, что вы будете ещё долго вспоминать их или вовсе никогда не забудете. Скорпионы получают огромное наслаждение, когда доставляют своему партнеру удовольствие и заставляют почувствовать его желанным. Но они бывают слишком стремительны и поспешны. Люди этого знака обычно моментально разгораются, но так же быстро переключаются и охладевают. Не позволяйте им отвлекаться, и тогда вы будете купаться в его потрясающих поцелуях.

Скорпионам следует помнить, что когда вы переключаете внимание на другие вещи, возможно, ваш партнёр ещё намерен целоваться.

Стрелец: непредсказуем в выражении любви

Несомненно, это главный задира среди всех созвездий. Стрельцы – эксцентричные особы, и их поцелуи зависят исключительно от настроения, в котором находятся представители данного знака. Они до такой степени спонтанны в своих действиях, что вы никогда не сможете предугадать, какой поцелуй вам достанется сегодня. Они не упустят возможности привлечь ваше внимание и даже могут немного заинтриговать. С людьми этого знака вы определённо захотите целоваться вновь и вновь.

Стрелец всегда найдёт новый способ приятно удивить вас. А благодаря его всегда разным и по-своему непредсказуемым поцелуям высокий уровень адреналина вам гарантирован.

Козерог: умеет создать душевную атмосферу

Их поцелуи можно назвать очень личными, проникновенными и продолжительными. Максимальная близость со своим спутником очень важна для Козерогов. А долгие и нежные поцелуи – самый лучший способ расслабиться и снять стресс. Они обладают ещё одним отличительным качеством. Козероги умеют сделать так, чтобы их партнёр чувствовал себя по-настоящему свободно и раскованно. Во время поцелуя для них очень важно быть в гармонии и единении со своим спутником.

Поцелуи Козерогов настолько переполнены убедительными минутами, что с ним вы и не вспомните о том, что такое тревога и беспокойство.

Водолей: любит чувствительные поцелуи

Водолеи исключительно деликатны и разборчивы в умении выражать свою любовь. Лишь те, кто полностью откроются этому зодиакальному знаку, смогут принять их поцелуи. Ведь только в полном единении со своим партнёром Водолей сможет продемонстрировать своё мастерство. Их поцелуи могут быть хаотичными и влажными, указывая на то, что они наделены удивительной нежностью.

Водолеи целуют с пылом и страстью. С людьми этого знака всегда нужно быть готовым к мокрым поцелуям.

Рыбы: отличаются неторопливостью

Для данного знака Зодиака применимо всем известное выражение: «В тихом омуте черти водятся». Они явно не относятся к тем людям, которые привыкли проявлять инициативу. Рыбы могут начать действовать только тогда, когда почувствуют себя в естественной среде. В отношениях с человеком такого знака вам придётся набраться много терпения, но будьте уверены, что за этим следует большое вознаграждение.

Поцелуи рыб надёжны и переполнены чувствами.

Ну как, вы узнали вашего партнера в этом описании? Пожалуйста, поделитесь этим материалом со своими друзьями. Им наверняка будет интересно узнать кое-что новое о себе и о своих возлюбленных.

По материалам: http://www.astrogle.com/