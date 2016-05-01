Как тратят деньги знаки Зодиака

Звезды, как мы неизменно повторяем, – штука крайне удобная, поскольку дает автоматический ответ на большинство неприятных вопросов. Скажем, стоит такой муж – морда красная, на губах пена – и трагически, как Гамлет черепом Йорика, потрясает новенькой чеснокодавилкой со стразами Сваровски.

В глазах у мужа застыл отчаянный вопрос: «Зачем?», окруженный нимбом обсценных знаков вопроса. А ты руки к груди прижимаешь и шепчешь: «Милый, я же Близнецы, этому нельзя противостоять, ты же не избиваешь меня за карие глаза, правда?».

В общем, во всем виноваты звезды и Луна в третьем доме. Именно они заставляют нас тратить деньги именно так:

Овен

Бармен, всем посетителям – пива за мой счет. Овен – щедрая душа. Чем больше у Овна друзей, тем меньше у него денег. Овен может завести десять бизнесов, причем – бизнесов успешных, но все равно будет перманентно на мели. Потому что жить надо ярко, кормить гостей вкусно, а машине уже год, это старье давно пора менять. Как результат, Овен работает по шестнадцать часов в сутки без выходных, а потом вырывается в отпуск, засыпая дождем из купюр ошалевших от внезапного «Поперло!» официантов, таксистов и носильщиков чемоданов.

Телец

Телец настолько любит деньги, что купленные за них товары уже как-то теряют свою изначальную привлекательность. Список основных трат Тельца ограничен домом, машиной и – ладно – вон теми туфельками, черт с ними. В то время, когда другие люди любуются глупой абстрактной картиной неизвестного художника над кроватью в спальне, Телец любуется разложенными на постели купюрами из своей заначки. Телец раскладывает их аккуратно, любовно распрямляя, портретик к портретику, стопочка к стопочке, конвертик к конвертику… Господи, деньги, какие же вы красивые!

Близнецы

Деньги? Тоже мне, ценность. Близнецы живут по принципу: «Гробов с карманами не существует, поэтому нужно брать от денег максимум сегодня». Соответственно, Близнецы – дикий мот, покруче Овнов. Гораздо круче. Причин, по которым все Близнецы до сих пор не на паперти, ровно две: 1) Они, как правило, выбирают себе в спутники жизни очень, очень сдержанных людей; 2) Они фантастически удачно умеют монетизировать любое свое хобби от постов в соцсетях до вырезания лобзиком по пню старого дуба портрета Боба Марли, поющего про ноу вумен, ноу край.

Рак

Рак ужасный жмот. В хорошем смысле слова. Он помнит все дефолты и все недоплаченные ему 20 лет назад двести долларов. Проблема Раков в том, что его природной прижимистости приходится сосуществовать с любовью к красивеньким шмоточкам, прокачанной до уровня «Бог». Поэтому Раку приходится идти на компромисс: одновременно покупать и вон ту маечку с модными дырочками, и бычка в томате на черный день.

Лев

Лев без денег – не Лев вообще. Поэтому первую половину жизни Лев посвящает тому, чтобы настроить систему автоматического зарабатывания денег при вложении минимума усилий. Соответственно, вторую половину жизни Лев сибаритствует с максимально возможным размахом. А деньги тратит на светские рауты (пусть даже в пределах собственной кухни) и дорогие подарки родным и близким. По-настоящему дорогие. Потому что, во-первых, Лев великодушен, а, во-вторых, все должны перманентно помнить, кто тут Лев, а кто – антилопа задрипанная.

Дева

Дева – это тот самый идеальный хозяин, у которого все траты расписаны и разложены по конвертикам хотя бы мысленно. Девы не склонны к азарту, они не влипают в финансовые пирамиды, не проигрывают в казино свою вотчину в Надыме и тратят на жизнь, подарки и отпуск ровно столько, сколько могут себе позволить: ни копейки больше, ни копейки меньше. Да что там говорить – Дева способна зайти за бусиками в магазин бусиков и купить только одни бусики. Удивительное рядом.

Весы

Весы обожают пускать пыль в глаза, поэтому запросто могут спустить свой месячный бюджет на пафосные аксессуары. Или, например, на ужин в ресторане, чтобы потом две недели питаться исключительно быстрорастворимой вермишелью под соусом из кипяченой воды. Если же денег у Весов много, то он выстроит вокруг себя город-сад для сибаритов, где будет лениво кушать виноград над бассейном из минеральной воды под медленными взмахами опахал двух рабов. Примерно так для Весов и выглядит правильная вечность, осененная знаком доллара.

Скорпион

Для Скорпионов деньги – самая любимая игрушка. Они такие забавные. Их можно вложить, преумножить, потерять, заработать и снова вложить. Движуха! Сами по себе деньги не имеют для Скорпиона никакой ценности, Скорпион обожает процесс. Поэтому пока другие знаки двадцать лет корпят над счетами, раздумывая – делать ли крупную покупку и насколько это выгодно, Скорпион просто покупает, чтобы посмотреть – а что из этого выйдет? И если ничего путного не выходит, Скорпион сожалеть не станет – его девиз: «Заработаем, прорвемся, ниссать!».

Стрелец

У Стрельцов обычно не очень много денег. Презренные монеты считают, что Стрелец для них слишком уж хорош. Поэтому тратить Стрельцам приходится исключительно на самое необходимое. Но как только появляется лишняя копейка, она тут же уходит на самообразование, путешествие и благотворительность. Вот такие Стрельцы – милахи, и деньгам давно пора присмотреться к ним повнимательнее.

Козерог

Хорошая новость – Козероги не очень любят тратить деньги. Плохая новость – пока они трезвые. Козерог любит жить по четкому плану и расставаться с деньгами строго по нему же. Деньги Козерогам, как правило, даются нелегко, поэтому разумная жадность позволяет им сделать приличные накопления. Главное, не попадать в измененное состояние сознания, когда все люди – братья, а вот этот сорокалетний вискарик мы еще не пробовали. Кстати, Козерогам совсем необязателен алкоголь, чтобы впасть в измененное состояние сознания. Вполне подойдет эйфория от лета, солнышка и любимых друзей рядом. Гадские друзья, я хотела новый ноут…

Водолей

Водолей обожает тратить деньги, но совершенно не отдает себе в этом отчет. Водолей вообще не отдает себе отчет в финансовых вопросах. Деньги – хорошие, нужно, чтобы они были, но сидеть в офисе с девяти до шести… я для этого слишком высокодуховен. А поскольку врожденные таланты позволяют Водолею срубить пару сантиметров купюр быстро и не напрягаясь, стандартная финансовая жизнь Водолея крутится по примерно такому колесу Сансары: У меня нет денег, помогите – Ой, бусики! – Вот, я тебе должен, держи с процентами – Ой, занавесочка! Беру домой и на дачу еще – Помогите!

Рыбы

Рыбы планируют заиметь на свой счет все мировые деньги. Поэтому стараются разумно вложить стартовый капитал в саморазвитие и в реализацию бизнес-плана, который должен вывести Рыб в золотой миллиард. Деньги просто так – это скучно. Их нужно вот тут вложить, вот тут разрекламировать, а вот тут – вовремя вытащить. И зашибись. Правда, стандартный бизнес-план Рыб выглядит как: «Займу, вложу, а в конце месяца придут белые единороги и покакают в дебетовую часть купюрами», но это уже никому не интересные детали.

По материалам — pics.ru