Как стирать негативные программы

Негативные программы – это автоматические действия, что вырабатываются в результате воздействия на человека негативных установок либо из-за сильного давления извне и его желания угодить. А еще такие программы могут возникнуть из-за страха. Так или иначе, эти программы возникают и закрепляются, когда человек не способен быть самим собой.

Область действия негативных программ столь широка, что, наверное, охватывает все сферы жизни:

Уверенность в себе («я ничего не могу; вечно я все порчу; мне ничего нельзя доверить»).

(«я ничего не могу; вечно я все порчу; мне ничего нельзя доверить»). Финансовая сфера («у меня нет на это денег; деньги – зло и угроза моей безопасности»).

(«у меня нет на это денег; деньги – зло и угроза моей безопасности»). Социальная сфера («надо быть, как все; так принято; это неприлично; что скажут люди»).

(«надо быть, как все; так принято; это неприлично; что скажут люди»). Покорность судьбе («в жизни нет справедливости; я должен это делать; у меня нет выбора; такие обстоятельства»).

(«в жизни нет справедливости; я должен это делать; у меня нет выбора; такие обстоятельства»). Низкая самооценка («у меня нет шансов; я не заслуживаю; ничто просто так не дается; я не достоин этого»).

(«у меня нет шансов; я не заслуживаю; ничто просто так не дается; я не достоин этого»). Эмоциональная сфера («любовь нужно заслужить»).

Большинство негативных программ возникают в детстве. Поскольку ребенок открыт для мира, доверяет своим родителям и старается “быть хорошим”. Но и в сознательные годы вполне можно “подхватить” такую программу, если человек еще не стал устоявшейся личностью.

Негативная программа записывается на уровне подсознания и потом оказывает влияние на всю жизнь человека. Обычно она проявляется как та или иная проблема.

Поэтому первое, что вам надо делать, – это научиться вовремя ловить свои негативные мысли и прорабатывать их, чтобы они не записались в виде программы.

А с существующими программами надо кропотливо работать, хотя бы по следующему алгоритму.

Как найти свои негативные программы

Для начала, надо провести работу по поиску всех своих негативных программ. Для этого существует разные способы. Познакомимся с двумя методиками, которые очень просты для применения.

1. Анализ проблемной сферы жизни.

Возьмите ту сферу вашей жизни, где у вас постоянно возникают проблемы, и сделайте ее анализ. Ваша задача – понять, что вам мешает эффективно действовать в этом направлении.

Берем свой любимый инструмент – Дневник и представляем, что в этой области у вас все по высшему разряду. Если у вас проблемы с деньгами, то представляете, что у вас много, даже очень много денег. Если проблемы с личной жизнью, представьте, что у вас большая многодетная семья и т.п. То есть вы все должны представить в увеличенном гипертрофированном виде.

А потом берите в руки ручку и начинайте думать о том, какие проблемы у вас возникнут, если вы все это будете иметь. Что может прийти к вам с богатством – зависть, разрыв отношений с друзьями; опасность для близких и т.п. Если у вас такие страхи рождаются один за другим, то вот они, негативные установки, что мешают вам стать богатым.

Пока что записывайте всё, что приходит к вам в голову.

2. Анализ своего окружения.

Это задание полегче, т.к. человек вообще склонен анализировать других. Проанализируйте своих родных, свой круг знакомых и друзей и постараться понять, что ими движет, какие стереотипы мышления они имеют. Выпишите их тоже. Скорее всего, все это свойственно и вам. Потому что, как правило, “подобное тянется к подобному” и мы общаемся с теми людьми, что имеют одинаковые с нами взгляды на жизнь.

Как стирать негативные программы

Берем лист бумаги формата А4. Делим его вертикальной чертой на две части. Слева вверху заголовок: “Негативные установки”, заголовок справа – “Новые утверждения”.

Переносим в левую часть все, что у вас всплыло на этапе поиска негативных программ.

Потом начинаем вспоминать, что вам внушали в детстве родители, что вам говорили знакомые и друзья из такого, что задевало вас.

Может быть, они оценивали результаты вашего труда (вечно ты все портишь). Может быть, они оценивали вас как личность (неумеха). Может быть, это просто были обидные прозвища. Все это тоже записываем в левый столбец. Воспоминания могут прийти не сразу. Поработайте над этим листком несколько дней. Постепенно все это поднимется в вашей памяти.

Когда вы почувствуете, что ваши воспоминания иссякли, в правом столбце напротив каждой негативной установки пишем положительное утверждение, противоположное ей по смыслу (“вечно ты все портишь” – “у меня всегда все выходит отлично”; “неумеха” – “у меня золотые руки и могу сделать все, что захочу”; “ни рыба ни мясо” – “я целеустремленный человек и всегда достигаю своих целей”).

Все утверждения пишите в утвердительной форме без частицы “не”.

После этого аккуратно разрываем листок по вертикальной линии. Левую часть мы сжигаем, представляя при этом, что вместе с бумагой сгорают все ваши негативные программы, что были порождены данными утверждениями.

А вот с правой частью начинаем работать. Данные утверждения – это ваши аффирмации, которые необходимо повторять несколько раз на день как минимум месяц. Таким образом, на место старых негативных программ вы запишите новые, что будут вас вдохновлять и продвигать по жизни.

Несчастные люди всегда играют других

В интересное время мы живем — время супер скоростей, когда не хватает времени прежде всего на себя. В итоге человек, совершенно не зная себя, пытается найти себе место в обществе, играя кого-то другого.

С одной стороны, здесь виновато воспитание. Когда родители перегибают палку, стараясь внушить чаду, что сосед Вася – молодец и отличник и надо брать с него пример. С другой стороны, человек имеет массу примеров из литературы и кино, которые его восхищают, и он сам старается походить на любимых героев. А с третьей стороны, существуют шаблоны мышления: “чтобы преуспеть, надо быть…”. Вот так и множатся Барби, Джеймс Бонды и другие известные герои.

Брать пример – не значит быть другим

В итоге игра в подражание настолько затягивает, что человек даже не стремится узнать, какой же он на самом деле и потихоньку становится несчастным.

Проблема “быть собой” существует столько же, сколько и мир. Всегда существовали люди, которые пытались походить на других и строить жизнь по чужому сценарию. Но счастья это им не приносило, т.к. “чужая личина” порождает лишь неврозы, психозы и комплексы. Люди, которые жаждут быть кем-то или чем-то другим, наиболее несчастны в жизни. Потому что они выбирают, как правило, для подражания те образы, которые не соответствуют ни их внешности, ни их душе.

Человек воспитывается на примерах. Это верно. Откуда еще он может увидеть, что хорошо, что плохо, узнать последствия тех или иных поступков. Но брать пример — не значит играть роль другого. Это значит, встроить нечто хорошее и нужное в твою существующую личность.

Очень нагляден с этой точки зрения мир моды. Мода – это тенденция. И если женщина хорошо знает свою фигуру, знает, что ей идет и украшает ее, она легко может найти в моде то, что добавить в свой гардероб, чтобы быть модной и не терять свой привлекательности. Но если тупо скопировать платье из подиума, то легко можно оказаться в смешной, если не в печальной, ситуации.

Умение быть собой – определяет твой успех

Точно так же смешно выглядят те, кто играет чужие роли. Куда бы ты ни пошел, дубликат всегда считывается. Я на всю жизнь запомнила высказывание И.П.Белецкой (это имя сейчас занесено в Википедию, а мне повезло вместе с ней работать). Она сказала, что ВСЕГДА сможет различить, написал ли человек свой текст или списал. Сейчас компьютерные программы проверяют тексты на уникальность. Но они просто смотрят, повторяются ли одинаковые цепочки слов. Поэтому иногда уникальность страдает, если человек привык использовать много шаблонных фраз. Но по-настоящему индивидуальный текст передает внутреннее видение автора, его мышление, манеру излагать материал, даже ясность его мышления.

Пол Бойтон, автор книги “6 способов получить работу”, говорит, что самая большая ошибка людей при поиске работы состоит в том, что они стараются казаться кем-то другим, а не тем человеком, которым они есть на самом деле. Пол может быть в этом авторитетом, т.к. провел встречи с более чем 60.000 человек. Поэтому он и говорит, что хороший специалист всегда заметит игру. Никакие ухищрения не принесут успеха, потому что “фальшивые монеты” никому не нужны.

В мире действуют одни и те же законы и принципы, не зависимо, от того, а какой области ты продвигаешь себя. “Попугаи” обычно ничего не достигают, повсюду от них стараются избавится как можно быстрее, потому что они не искренни и играют других. Вот человек и становится не успешным. И порой эти несчастные люди даже не осознают, что причиной их несчастья есть стремление быть похожим на другого.

В заключение я хочу привести мудрый совет, который дал один крупный композитор другому. Речь идет о Ирвинге Берлине и Джордже Гершвине. Они встретились, когда Гершвин был еще совершенно неизвестен и перебивался буквально на гроши. Берлин сразу заметил его талант и предложил ему работу с втрое большим доходом. Но тут же дал свой знаменитый совет:

Но не соглашайтесь на эту работу. Если вы займетесь ею, вы, возможно, станете второсортным Берлином. Но если вы будете настойчиво оставаться самим собой, настанет день, когда вы станете первоклассным Гершвином.

Загляните в себя — и станьте самим собой!