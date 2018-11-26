КАК СНЯТЬ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ ЗНАКАМ ЗОДИАКА?

Овен

С самого рождения этот знак наделен красивыми чертами, поэтому для него нет проблем построить свою семью. Чтобы привлечь счастье в домашние стены, нужно сделать свое обиталище светлым и уютным. Сам знак должен пребывать в хорошем расположении духа и своим позитивом мотивировать партнера. Безразличие неуместно для построения крепких отношений, иначе можно все испортить. Следует относиться к партнеру со всей серьезностью, иначе счастье не получится удержать даже в крепких руках.

Телец

Наличие отменного чувства юмора в этом знаке способно убрать весь негатив из его жизни. Но он сможет лишь в том случае избавиться от венца безбрачия, если во всех своих действиях будет просматриваться положительная динамика. А чтобы карма не оставила след в вашей душе, активно живите жизнью и находите позитивные моменты в простых вещах.

Близнецы

Этот знак по своей натуре ответственный и исполнительный. Задействуйте все эти качества на благо, и помогайте бескорыстно тем, кто нуждается в помощи. Чтобы венцу безбрачия не нашлось в вашей судьбе места, не разменивайтесь на пустые и ненужные хлопоты. Не ссорьтесь и не ругайтесь, старайтесь обходить склочных людей и не давайте себя втягивать в разборки. Иначе все раздоры испортят карму.

Рак

Их нерешительность часто становится причиной того, что они перекладывают все проблемы на свои хрупкие плечи. В этом случае, нужно научиться отстаивать только свои интересы и опираться на свое составленное мнение. Во всех проблемах старайтесь принимать верные решения, иначе никогда не получится снять венец безбрачия со своей головы.

Лев

Не нужно слишком обижаться и чересчур любоваться своей персоной. Как только знак заметит вокруг себя окружение, он сможет избавиться от одиночества. Но благодаря своей способности к общению, этот представитель никогда не станет одиноким. В любом месте он найдет то окружение, которое будет ним восхищаться и громко раздавать аплодисменты. Не следует искушать судьбу и поддаваться на соблазны, из-за которых представителям через время будет стыдно.

Дева

Не обращайте внимание на некоторые недостатки людей, которые вас окружают. Смиритесь с их небольшими капризами и требованиями. Научитесь быть гибкими, иначе консерватизм поглотит знака в своей пучине. Спрашивайте совета у людей постарше возраста, они научат мудрости и подскажут верный путь решения. Заполняйте свою душу положительными эмоциями. И тогда венец безбрачия не найдет пустующее место в вашей судьбе.

Весы

Не распыляйте свою агрессию на окружающих, иначе никогда не получится забыть о венце безбрачия. Научитесь принимать критику и не высказывайте свою точку зрения в агрессивной форме. Дружелюбие — ваш верный признак того, что негативные отношения не отразятся на вашей душе. Терпимей относитесь к партнерам, и тогда в вашей жизни не будет места скуке и одиночеству.

Скорпион

Придумайте для себя интересное увлечение, которое поднимет настроение.Неординарный подход к делу поможет избежать участи проявления плохой кармы. Не откладывайте свою жизнь на потом, а живите настоящим временем, а значит, интересуйтесь всем тем, что происходит за вашей спиной. Негатив и чувство усталости — прекрасная среда для накопления всех неудач. Рационально распределяйте свое время и заполняйте пустоту в своем сердце приятными впечатлениями.

Стрелец

Своим состраданием знак способен помочь любому представителю выйти из сложной ситуации. Не стоит своими придирками досаждать людям и испытывать их силу терпения. Подобным способом можно притянуть к себе весь негатив. Начните с переоценки своей персоны и научитесь составлять собственное мнение. Храните веру в душе и проникайтесь к тому, что происходит в судьбе ваших близких людей.

Козерог

Не нужно демонстрировать всем окружающим силу своего упрямства. Не старайтесь шантажировать людей и выливать на них свое плохое настроение. Все грехи прошлого — дорога к созданной карме. Импульсивность — это не ваш случай, иначе можно только накалить обстановку своими действиями. Иногда прислушивайтесь к тому, о чем говорит близкое окружение, и хотя бы немного вникайте в их проблемы. Умерьте свой эгоизм, и только после всех действий злой рок кармы забудет к вам тропинку.

Водолей

Всегда и во всем прислушивайтесь к своей интуиции и соблюдайте чувство меры. Не относитесь с пренебрежением к тем, кто на вас надеется и рассчитывает на поддержку. Воспитайте в себе практичность и вкус. Все эти критерии помогут избавиться от родового проклятия и сделать жизнь насыщенней.

Рыбы

В вашем деле — главное ставить перед собой выполнимые задачи. Природное чувство юмора поможет быстро справиться с любой ситуацией. Не бойтесь перемен, так они являются начальной ступенькой к чему-то новому. Свои проблемы старайтесь решать самостоятельно, не взваливая их на плечи других. И только тогда семейное счастье в вашем случае приобретет статус полноценности.

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