КАК «РАЗОМ» ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВСЕХ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ, ИЛИ РИТУАЛ 15 СВЕЧЕЙ

У нас у всех в жизни не так все гладко, как хотелось бы. Кто-то болеет, кто-то в бедности, «богатые тоже плачут», кого-то тоска гложет. Важно понимать, что любые жизненные ситуации возникают неспроста, а для чего-то. Решение любой подброшенной жизнью задачи ведет нас в следующий класс, поднимает на новую ступеньку. Трудностям и болезням, а также своим врагам, если они есть, надо быть благодарными. Потому что они показывают нам, куда надо идти, в каком направлении работать.

Ритуал «15 свечей» — очень сильная техника для решения любой задачки из учебника Жизни. Его стоит проводить, когда «прижало» по-настоящему. В таких ситуациях, обычно, человек обращается к Богу, как к последней инстанции.