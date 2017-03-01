КАК «РАЗОМ» ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВСЕХ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ, ИЛИ РИТУАЛ 15 СВЕЧЕЙ

У нас у всех в жизни не так все гладко, как хотелось бы. Кто-то болеет, кто-то в бедности, «богатые тоже плачут», кого-то тоска гложет. Важно понимать, что любые жизненные ситуации возникают неспроста, а для чего-то. Решение любой подброшенной жизнью задачи ведет нас в следующий класс, поднимает на новую ступеньку. Трудностям и болезням, а также своим врагам, если они есть, надо быть благодарными. Потому что они показывают нам, куда надо идти, в каком направлении работать.
Ритуал «15 свечей» — очень сильная техника для решения любой задачки из учебника Жизни. Его стоит проводить, когда «прижало» по-настоящему. В таких ситуациях, обычно, человек обращается к Богу, как к последней инстанции.
Ритуал «может»:
✔ решить любые ваши проблемы
✔ излечиться от тяжелого заболевания
✔ очистить душу от тоски
✔обрести душевный покой
✔ освободиться от неразделенной любви
Техника ритуала.
Покупаем 15 освященных свечей и наговариваем дома над каждой свечей молитву «Отче наш».
Ритуал продолжается в храме. Там нужно будет поставить свечи в определенном порядке. И очень важно делать это не механически, а «с чувством, с толком», с молитвой. Найдите нужные молитвы заранее и возьмите с собой в храм.
1-я свеча — ставится за упокой всех умерших врагов в прошлой и этой жизнях.
2-я свеча — за упокой всех умерших родственников в прошлой и этой жизнях.
Если не знаете, обязательно спросите в храме, куда ставят свечи за упокой. Далее ставим свечи за здравие.
3-я свеча — за здравие врагов. Искренне пожелайте им здоровья, благополучия, успеха, простите за любые «гадости» в ваш адрес.
4-я свеча — за здравие родных.
5-я — за свое здравие.
6-я — за Иисуса Христа. Важно попросить его о прощении всех своих грехов и поблагодарить за все блага, которые вы имеете.
7-я свеча — за Божью Матерь. 5 раз прочитайте молитву «Богородица, Дево, радуйся…»
8-я свеча — Архангелу Михаилу. Попросите помощи и защиты для себя и своих близких. Хорошо прочитать молитву Архангелу Михаилу.
9-я свеча — Архангелу Рафаилу, целителю Вечности.
10-я свеча — своему ангелу-хранителю. Попросите его о помощи в решении ваших проблем, поддержки в делах.
11-я — свеча — Пантелеймону-целителю.
12-я — Николаю Чудотворцу.
13-я — Серафиму Саровскому.
14-я — Сергию Радонежскому.
15-ю свечу зажгите от лампадки. Подержите ее в руках и помолитесь. Попросите у Бога помощи в осознании всех своих грехов и возможности исправить ошибки.
Эту свечу зажгите дома в той комнате, в которой вы спите. Пока свеча будет гореть, вы читаете молитвы. Стараетесь сжечь в ее пламени все свои дурные мысли, обиды, горести, проблемы.
Вот такая простая и непростая одновременно техника. Что она дает?
Вы чистите свое подсознание от ненужного мысле-энергетического хлама, от негативной информации. И делаете это, обращаясь за помощью к высшим силам.
Эффект от проведения такого ритуала наступает довольно быстро. Сначала в виде покоя и облегчения на душе. Через какое-то время и в жизни начинают происходить положительные перемены. Но злоупотреблять этой техникой тоже не стоит. Многие проблемы мы в состоянии решить самостоятельно.