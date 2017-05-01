Как раз и навсегда поверить в себя

«Не отвергай ничего и никого в мире. Но когда ты в мире, а мир в тебе, помни, что ты больше него» Нил Дональд Уолш

Поверить в себя это как научиться плавать. Вся наша жизнь — огромный океан: самодостаточный, уверенный, независимый и бесконечно свободный. Когда созерцаешь его безграничные просторы, неизбежно испытываешь благоговение перед силой, что создала такое чудо, перед силой, что нас ведет.

Никогда не знаешь, каким он будет завтра: умиротворенным, смирным, страстным, волнующимся, тревожным или разгневанным. Такова и жизнь — суть её: в бесконечных переменах и прелести неопределенности.

Вначале мы неуклюже барахтаемся на волнах и переполняемся страхом перед бесконечной глубиной и неизведанным. Именно страх влияет на неуверенность, только из-за него мы сомневаемся в правильности своих решений, пытаемся что-то перекроить, исправить прошлое, не доверяем, бьемся, сопротивляемся, захлебываемся.

Мы растрачиваем свое время на суету ума и не видим главного — возможностей, что скрываются за каждой волной, за каждым событием в жизни. Впрочем, это нормально и необходимо для того, чтоб научиться плавать.

Чтобы научиться плавать нужно прежде всего расслабиться и довериться потоку. Буквально плыть по течению своей жизни. Однако, это не значит — инертно подчиняться ходу обстоятельств, а значит — следовать своей судьбе, раскрыть свои таланты, реализовать себя и жить максимально эффективно.

Когда мы плывем против течения, все силы направляются на борьбу со встречным потоком, на сопротивление, на стремление самоутвердиться. А задаешь человеку, который всячески доказывает свою значимость, простой вопрос: кто ты? И он теряется, потому что не знает.

Мы рождаемся не для того, чтоб утвердить свою значимость. А для того, чтоб делать что-то в своей жизни максимально хорошо, приносить этим удовлетворение себе и пользу другим.

Чтобы научиться плавать нужно ощутить себя свободным в своей стихии. И здесь потребуется одна простая вещь: освободиться от хлама в своей голове, накопленного годами. «Не оценили, осудили, наказали, лишили премии, бросили, обидели, разлюбили, недолюбили» и еще много всего ущербно влияющего на нашу самооценку, обременяющего и совершенно бесполезного мы копим и носим с собой словно тяжёлый рюкзак за плечами. Зачем? А может снять его и оставить в прошлом?

Когда мы освобождаемся от хлама обид появляется невероятная лёгкость, расчищается наше внутреннее пространство. Теперь мы можем рассмотреть себя: кто мы и зачем мы здесь? Наполняйте свое пространство вещами, которые нужны вам, чтоб проявить себя тем, кто вы есть, и помочь вам выполнить свою основную жизненную задачу. В этом суть эффективности жизни.

Однако, научиться плавать лишь пол дела. Вторая половина состоит в выборе правильного жизненного курса. И не бойтесь, если вам придется для этого развернуться на 180 градусов. Очень много людей кардинально изменили свою жизнь, буквально начали с нуля и достигли великолепных результатов. Главное, чтобы то, что мы делаем, шло от души, вызывало желание достигать большего, жить вдохновенно.

В тот день, когда мы выходим на палубу своей жизни, она становится удивительным и незабываемым приключением. Только от нашего внутреннего состояния веры в себя и от качества раскрытых талантов зависит то, как мы плывём по жизни: вплавь, на лодке, яхте или корабле.

Наши возможности ограничены только нашим представлением о них. Внутренняя свобода всегда открывает мир безграничных возможностей. Где больше не нужно стоять перед выбором и мучиться в сомнениях, прежде чем принять важное решение. Вы просто знаете, что выигрываете при любом раскладе. Это как иметь план а) и план б. Стоя на распутье вы вдруг осознаете, что каждая из дорог будет Ваша, по-своему интересна и точно беспроигрышна.

И самое главное. Для укрепления веры в себя сегодня, любите свою жизнь. В каждом из нас заложен потенциал достижения баланса, когда уже не штормит и не разбивает в щепки об рифы, когда стоишь на палубе великолепного корабля и смотришь вдаль с вдохновением и предвкушением новых великих открытий.