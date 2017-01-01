Как рассчитать кармический брак

Чтобы избежать кармических отношений, нужно правильно их рассчитать или просто знать, как выглядит такой союз. Многие из нас часто задумываются о прошлом — зачем нужно было выходить за человека замуж или жениться. Что сподвигло нас на тот или иной поступок? В наших несчастьях часто виновата карма, которую нужно исправить, чтобы изменить судьбу и найти свое счастье.

Никто не знает, кем он был в прошлой жизни. С другой стороны, вы можете сделать предположения о том, как она могла приблизительно выглядеть. Лучше вас самих никто вас не знает, так что не бойтесь анализировать себя.

Карма — это не что-то банальное вроде ситуации, когда вы обидели человека, а потом кто-то нанес вам похожую обиду. Всё намного сложнее, ибо никто не знает, как точно работает данный механизм. Мудрецы востока полагают, что плохие поступки копятся, и возмездие судьбы за совершенные деяния настигает нас еще в этой жизни, но большая или меньшая их часть всегда переходит в другие жизни. Именно поэтому вас могут преследовать неудачи.

Карма есть как персональная, так и любовная. Бывает так, что заключенный брак разваливается по непонятной на первый взгляд причине. Вероятно, вы уже были женаты в прошлой жизни или в одной из прошлых. В этой жизни вы отдаете долг, исправляете ошибки прошлого, которого не помните. Например, в одной из прожитых вами жизней вы бросили человека, который вас любил всей душой. Не сомневайтесь, что в этой жизни вы поплатитесь за то, что сделали.

Несмотря на то, что карма бывает безжалостна и строга, кармического брака можно избежать. Старайтесь обращать внимание на причины, которые сподвигли вас выйти замуж или жениться. Их анализ поможет избежать кармического брака.

Виды кармического брака

Рассчитать, каким будет брак или отношения — кармическими или нормальными — под силу только вам самим. Сделать это можно при помощи анализа шаблонных ситуаций и классических примеров, которые наиболее распространены.

Брак по расчету. Бывает так, что люди закрывают глаза на недостатки своего избранника, идя на заключение брака только ради улучшения финансового положения. Такие отношения только в самом начале могут дарить радость, но они в любом случае будут обречены на провал. Попробуйте проанализировать также вашего партнера, ведь брак по расчету может быть односторонним. Может быть, вы богаты, а ваш избранник или избранница нет. Будьте на чеку, ибо в современном мире люди могут пойти на что угодно, чтобы стать богаче.

Помощь окружающим. Кармическая связь с прошлым может заставить вас помогать другим людям. Некоторые из вас смогут узнать себя в типичном примере человека, через которого другие находят свое спасение или исцеление. Например, кто-то ищет добра, чтобы излечить душу, кто-то тяжело болен, но какие-то факторы мешают ему вылечиться. Кармические «помощники» обычно помогают таким людям избавиться от недуга: от алкоголизма, неуверенности в себе, депрессии, наркотической зависимости и так далее. Если вы самодостаточны и люди часто обращаются за помощью к вам, то будьте начеку, ибо истинную любовь легко спутать с ситуацией, когда человеку нужна от вас помощь, но он сам этого не понимает. После разрыва такого брака человека вновь настигают проблемы.

Хоть кто-то, лишь бы не одиночество. Когда вы опускаете руки, то из этого ничего хорошего не получается. Не стоит жениться или выходить замуж, если вы не уверены в своем выборе. Не позволяйте быть любви на сто процентов случайной. Ваш выбор должен присутствовать в любом случае, иначе любовь будет кармической. Такой кармический брак свидетельствует о том,что в одной из прошлых жизней вы вероятно были слишком избирательны и чересчур много думали только о себе.Порыв страсти. Остерегайтесь особо страстных отношений, которые являются предвестниками беды. Вы можете любить человека сильнее всего на свете, но не отказывайтесь от того, что у вас есть сейчас. Речь идет не только об уже существующем браке, но и об увлечениях, карьере, работе. Не позволяйте разрушительной страсти завладевать вашей жизнью — она может быть показателем того, что в прошлом вы избегали любви, целиком посвящая свою жизнь работе, чем обидели другого человека. Настало время жениться. Многие думают, что брак — это то, что должно быть частью жизни для каждого человека. Это должно получиться само собой. Время не приходит для брака или любви — вы понимаете, что человек вам дорог, сами, без помощи старшего поколения, которое всегда твердит, что свадьба — это то, без чего невозможно прожить полноценную жизнь. Полноценная жизнь — это та жизнь, которой руководите вы сами. Спонтанный брак. Спонтанность может быть причиной мести, например. Когда вы женитесь просто потому что от этого кому-то будет плохо, то знайте, что это карма играет с вами, заставляя расплачиваться за ошибки прошлого. Такой брак не проживет долго. Единственный случай, когда брак является кармическим, но положительным, это когда вы живете вместе всю жизнь. Есть удачные не кармические браки, которые живут до самой смерти, но судьба редко обходит стороной этот вопрос, даря людям шанс самим решать, что им нужно. Позитивная карма, когда ваш брак идеален, является следствием добрых дел в прошлых жизнях. Чтобы рассчитать кармический брак, вам достаточно просто проанализировать причины возникновения желания жениться на ком-то или выйти за кого-то замуж. Так вы сможете изменить свою судьбу и найти свое счастье. Иногда необходимо произвести реальный расчет.