КАК РАСПОЗНАТЬ ПОРЧУ И УЗНАТЬ, КТО ЕЕ НАВЕЛ: 5 ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ

Порча — один из самых распространенных способов негативного воздействия на человека. Она несет в себе большую угрозу здоровью и благополучию, поэтому необходимо как можно скорее от нее избавиться.
Прибегнув к помощи простых обрядов, которые зарекомендовали себя в течение многих лет, вы сможете быстро определить, есть ли на вас порча, и использовать методы для предотвращения негативного влияния. Для этого не нужно посещать магов и экстрасенсов. Достаточно верить в свои силы и остаться наедине с собой, чтобы никто не смог помешать вам проводить эти обряды.
Эффективные способы распознавания порчи
1. Этот способ прост в исполнении, однако эффективен. С его помощью вы сможете определить негативное влияние, а также защититься от новых посягательств. Вам понадобится новая булавка. Смочите ее святой водой, затем посыпьте солью. Через несколько минут прикрепите ее к одежде, расположив рядом с сердцем. Постарайтесь, чтобы ее головка смотрела прямо вверх. Прикрепляя булавку, произнесите слова заговора:
«Талисманом себя защищаю, от дурного глаза и слова укрываю. Острым концом булавки зло пристегаю, к себе в сердце не пускаю».
Это нужно сделать с утра, перед выходом из дома. Вечером по возвращению проверьте, осталась ли на вас булавка. Если нет, то на вас однозначно оказывается негативное воздействие. Если вы почувствуете, что булавка отстегнулась во время разговора с определенным человеком, то он вполне может быть тем, кто оказал на вас воздействие.
2. Вторым действенным способом узнать, являетесь ли вы носителем чужеродной энергетики, являются растения. Если у вас в доме есть цветок, который готовится к цветению или уже распустился, оставьте его на ночь у изголовья кровати, а наутро посмотрите на соцветия. Если они повяли, начали терять лепестки, то новости неутешительные. Также можно проверить наличие порчи с помощью веточек зверобоя. Если поутру с них начали осыпаться листья и цветы, то на вас есть негативное воздействие. Если у вас есть догадки относительно того, кто мог желать вам зла, постарайтесь вручить этому человеку цветок. Если в течение нескольких часов он полностью завянет, потеряет цвет, то вам стоит избегать этого человека.
3. Один из распространенных методов — задать вопрос о наличии порчи во сне. Для этого вам необходимо помолиться своему Ангелу-Хранителюперед тем, как отправиться спать, а затем сосредоточиться на волнующем вас вопросе. Через некоторое время мысли будут направлены в нужную сторону, а вы, расслабившись, произнесите слова заговора:
«Проходя сквозь толпу людей, недоброжелателя замечаю, по злым глазам его замечаю. С именем Господа на устах мимо прохожу, защиту ворожу непробиваемую, неосязаемую. Да не будет ему покоя, не будет знать он радости, только горе. Покуда с меня весь негатив не уйдет, совесть жить спокойно вору моего счастья не дает».
Ложитесь спать, и во сне вы сможете узнать ответ на свой вопрос. Вам может присниться сумбурный тяжелый сон, либо лицо недоброжелателя. Если порчи нет, сон будет легким и приятным.
4. Разбейте в стакан с чистой водой яйцо, чтобы не повредить желток. Зажгите церковную свечу и некоторое время всматривайтесь в ее пламя, сосредоточившись на своем вопросе о порче. Через несколько минут произнесите слова заговора:
«Яичко золотое, словно Солнце малое. Сквозь сосуд меня прожигает, от порчи и сглаза избавляет. На себя мою боль берет, ничего не оставляет».
Ложитесь спать, а стакан с яйцом расположите рядом с кроватью. Если поутру желток сильно изменит цвет на более темный или даже почернеет, то на вас есть негатив.
5. Приобретите новый гвоздь и носите его в руке несколько часов, затем в вечернее время суток закопайте около порога своего дома со словами:
«Гвоздь острый в землю зарываю, правду знать желаю. К силам природы обращаюсь, в помощи нуждаюсь. Хочу знать, есть ли на мне порча черная, добро из меня вытягивающая, болезни порождающая».
Наутро раскопайте свой тайник и внимательно рассмотрите гвоздь. Если он начал покрываться ржавчиной, значит, на вас оказано негативное воздействие.
По материалам — tayni-mirozdaniya.ru