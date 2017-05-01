КАК РАСПОЗНАТЬ ПОРЧУ И УЗНАТЬ, КТО ЕЕ НАВЕЛ: 5 ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ

Порча — один из самых распространенных способов негативного воздействия на человека. Она несет в себе большую угрозу здоровью и благополучию, поэтому необходимо как можно скорее от нее избавиться.

Прибегнув к помощи простых обрядов, которые зарекомендовали себя в течение многих лет, вы сможете быстро определить, есть ли на вас порча, и использовать методы для предотвращения негативного влияния. Для этого не нужно посещать магов и экстрасенсов. Достаточно верить в свои силы и остаться наедине с собой, чтобы никто не смог помешать вам проводить эти обряды.

Эффективные способы распознавания порчи

1. Этот способ прост в исполнении, однако эффективен. С его помощью вы сможете определить негативное влияние, а также защититься от новых посягательств. Вам понадобится новая булавка. Смочите ее святой водой, затем посыпьте солью. Через несколько минут прикрепите ее к одежде, расположив рядом с сердцем. Постарайтесь, чтобы ее головка смотрела прямо вверх. Прикрепляя булавку, произнесите слова заговора:

«Талисманом себя защищаю, от дурного глаза и слова укрываю. Острым концом булавки зло пристегаю, к себе в сердце не пускаю».

Это нужно сделать с утра, перед выходом из дома. Вечером по возвращению проверьте, осталась ли на вас булавка. Если нет, то на вас однозначно оказывается негативное воздействие. Если вы почувствуете, что булавка отстегнулась во время разговора с определенным человеком, то он вполне может быть тем, кто оказал на вас воздействие.

2. Вторым действенным способом узнать, являетесь ли вы носителем чужеродной энергетики, являются растения. Если у вас в доме есть цветок, который готовится к цветению или уже распустился, оставьте его на ночь у изголовья кровати, а наутро посмотрите на соцветия. Если они повяли, начали терять лепестки, то новости неутешительные. Также можно проверить наличие порчи с помощью веточек зверобоя. Если поутру с них начали осыпаться листья и цветы, то на вас есть негативное воздействие. Если у вас есть догадки относительно того, кто мог желать вам зла, постарайтесь вручить этому человеку цветок. Если в течение нескольких часов он полностью завянет, потеряет цвет, то вам стоит избегать этого человека.

3. Один из распространенных методов — задать вопрос о наличии порчи во сне. Для этого вам необходимо помолиться своему Ангелу-Хранителюперед тем, как отправиться спать, а затем сосредоточиться на волнующем вас вопросе. Через некоторое время мысли будут направлены в нужную сторону, а вы, расслабившись, произнесите слова заговора: