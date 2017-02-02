Как притягивать людей и события?

Разве можем мы преодолеть нечто негативное, не противясь ему? Этот вопрос проявляет одно из тех заблуждений, которое (порой — всю жизнь) не дает нам получить то, чего мы хотим. Мы думаем, что, сопротивляясь негативу, освободимся от него. Но это не так. Во многих случаях свободу создавать желаемое мы получаем лишь после того, как прекратили сопротивляться.
Давайте рассмотрим несколько примеров. Если на работе мы против того, чтобы общаться с определенными людьми, непременно выходит так, что мы вынуждены сталкиваться с ними по делам постоянно. Чем больше мы воюем с какими-то привычками наших детей, тем сильнее они становятся. Если мы, боясь растолстеть, сопротивляемся желанию съесть десерт, нам еще сильнее его хочется. Когда мы не хотим оплачивать счета, они, кажется, просто заваливают нас. Когда спешим и боимся попасть в «пробку» — можете не сомневаться, что мы проторчим в ней не менее получаса.
Из-за этого сопротивления человек отрицает свою внутреннюю силу создавать или привлекать желаемое. Деятельное сосредоточение на том, чего мы не хотим, ослабляет наши возможности получить то, чего мы желаем. Трудно быть уверенным в том, что можно сделать мечты реальностью, если думать только о том, чего не достиг. Нелегко испытать состояние внутреннего счастья, любви и мира, если пытаться искать его вовне.
Это не значит, что человек должен игнорировать все, чего он не хочет. Но вместо того, чтобы сопротивляться негативу, его можно использовать. Отрицательные эмоции помогут прочувствовать желаемое и сосредоточиться на нем. Возможность создавать свое будущее полностью зависит от попыток делать это и от жизненной позиции человека. Не сопротивляйтесь, а осознавайте и отпускайте негативные эмоции, и тогда внимание обратится к тому, чего вы хотите.
Сопротивление усиливает веру в то, что мы не можем получить желаемое. Мы автоматически начинаем накапливать признаки собственного бессилия и в конце концов теряем связь со своим творческим потенциалом. Мы создаем то, во что верим. Человеческое мышление намного мощнее, чем думает большинство людей. 90% того, что происходит в жизни, вызвано нашими мыслеобразами, и лишь 10% — поступками.
Человеку, который верит, что может иметь больше, но никак не может добиться желаемого, следует пристальнее всмотреться в свои переживания. И тогда он непременно увидит, что в глубине души не верит в свой успех. Напротив, продолжая верить в желаемое в самых безнадежных ситуациях, человек укрепляет свою веру и убеждения. Когда вы верите, проблемы делают вас сильнее и укрепляют вашу веру.
Мы создаем то, во что верим.
Вместо того чтобы стремиться к спокойствию и сотрудничеству, мы хотим избавиться от чего-либо. Вместо того чтобы пытаться завершить проект — тратим огромное количество энергии, увиливая от работы. Вместо того чтобы уладить отношения — понапрасну расходуем душевные силы, надеясь изменить поведение партнеров. Мы сосредоточиваемся на том, чего не хотим, и мысленно возвращаемся к случаям, когда не получили того, что хотели. Вместо этого мы должны концентрироваться на желаемом и помнить те случаи, когда получали его.
Мы сопротивляемся поведению партнеров, чувствуя, что не нравимся им. Вместо того чтобы продемонстрировать коллегам свое дружелюбие, заинтересовать их, мы ждем, когда они в очередной раз обидят или разочаруют нас. В любом случае, сопротивляясь ситуации, мы неумело тратим энергию и продолжаем получать то, чему сопротивляемся, ничуть не приближаясь к тому, чего по-настоящему хотим. То, чему мы сопротивляемся, будет упорно возвращаться.
Вы получаете то, на чем концентрируетесь. Нежелательное, подпитываясь от вашего внимания, только возрастает. Когда вы уделяете чему-либо внимание и испытываете при этом сильные негативные эмоции, вы в очередной раз привлекаете к себе то, чему сопротивляетесь.
То, чему вы уделяете внимание, возрастает в вашей жизни
Сопротивляясь, вы усиливаете веру в то, что не можете получить желаемое
Вообразите, что ваш партнер болен, но вы точно знаете, что скоро он выздоровеет. Разве станете вы, обладая такой информацией, бросать все свои дела и начинать лично ухаживать за ним? Вы не опасаетесь, что он почувствует себя покинутым, не сопротивляетесь болезни и не считаете, что это тяжелая ноша.
Ваше сопротивление сходит на нет, поскольку вы уверены, что получите то, чего хотите. Ваша уверенность в том, что все будет хорошо, не позволит вам попасться в ловушку сопротивления. С пониманием этого станет ясно и то, что для достижения успеха нам нужно оставить идею сопротивляться чему бы то ни было. Следующий шаг — обретение уверенности, которая поможет получить то, что вы хотите. Ничто так не укрепляет ее, как первый успех.
Достижение успеха подобно катящемуся с горы снежному кому. Чем дольше он катится, тем больше становится. Аналогичным образом, достижение даже незначительного успеха укрепляет вашу веру. Вслед за ним приходит новая, более впечатляющая удача. Она придаст вам еще больше уверенности.
Вместе с ней возрастет и ваш очередной успех. Теперь вы поверили в себя, исполнились энтузиазма. Вы просто излучаете положительную энергию и уверенность! Однажды набрав скорость, человек нередко продолжает катиться по инерции.
Ничто так не способствует успеху, как успех.
Сосредоточившись на нежелательном» вы укрепляете свою уверенность в том, что неспособны получить то, чего хотите.
Почему (например, в универсаме) последнюю упаковку нужного продукта всегда забирают у вас перед носом? Почему, когда вы спешите и беспокоитесь, — становитесь в очередь, которая едва движется? Это не случайность. Здесь явно существует закономерность. В спешке, пребывая в неуравновешенном состоянии, вы выберете самую медленную очередь.
Если мы спешим, то в универсаме становимся в очередь, которая движется медленнее всех остальных. Не пребывая в согласии со своим внутренним центром, вы бессознательно («интуитивно») выберете ошибочный путь. Сопротивляясь обстоятельствам, мы только усугубляем ситуацию. Сосредоточившись на нежелании ждать, мы вынуждены будем ждать дольше.
Почему прошлое повторяется
Сопротивление болезненным переживаниям порождает вероятность вновь испытать их.
Например, если мы страстно не хотим быть в одиночестве, именно его мы и получим. Если не желаем, чтобы нас отвергали и игнорировали, именно это и произойдет. Если нас ужасает возможность потерять нечто —оно будет утеряно. Если нас гнетет мысль о нелюбимой работе, она останется источником неприятностей. Если мы просто не можем сработаться с каким-то человеком, — нам придется все время иметь с ним дело.
Чем сильнее мы не хотим чего-то, тем в большей степени оно притягивается в нашу жизнь.
Если вы не отпускаете свое прошлое, оно вновь и вновь будет являться вам. Противясь негативным переживаниям, вы автоматически привлечете к себе ситуации, которые вызовут неприятные эмоции. Сопротивление не только препятствует притягиванию того, чего вам действительно хочется, но и распыляет силы. Это как дыра в вашем резервуаре любви, из-за которой он не наполняется. Ваша энергия, вместо того чтобы быть сознательно использованной в конструктивных целях, утекает из него.
В качестве эксперимента попробуйте отметить все те негативные мысли и плохие предчувствия, которые вы на словах выражаете за день. Вы поразитесь, насколько часто это происходит. А ведь «озвученное» сопротивление — всего лишь вершина айсберга.
Отрицательные высказывания отражают подлинную суть сопротивления. Нашей истинной задачей является исцеление вызванных им душевных переживаний и ощущений. Начните с осознания того, что вы сказали.
Будьте осторожны в словах. Обретя уверенность в созидании своей жизни, вы увидите, что высказанное вами сбывается. Сила ваших слов безгранична. Особенно если вы выражаете свои истинные желания.
Игра в сопротивление
Вот несколько примеров наших высказываний:
Перестать сопротивляться партнеру
Если вы загадываете желания с утвердительным акцентом, то тем самым способствуете их осуществлению.
Попробуйте — хотя бы в качестве игры — находить более позитивный способ выражения своих желаний.
Если вы обращаетесь к партнеру, считая, что он глух, то он вас и не услышит.