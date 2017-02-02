Как притягивать людей и события?

Разве можем мы преодолеть нечто негативное, не противясь ему? Этот вопрос проявляет одно из тех заблуждений, которое (порой — всю жизнь) не дает нам получить то, чего мы хотим. Мы думаем, что, сопротивляясь негативу, освободимся от него. Но это не так. Во многих случаях свободу создавать желаемое мы получаем лишь после того, как прекратили сопротивляться.

Противясь своим желаниям, мы только подливаем масла в огонь. Так мы только усугубляем ситуацию. Если мы сопротивляемся тому, что для нас нежелательно, то полностью сосредоточиваемся на нем; мы действуем, исходя из того, что внешние обстоятельства не дадут нам получить то, чего нам хочется. Давайте рассмотрим несколько примеров. Если на работе мы против того, чтобы общаться с определенными людьми, непременно выходит так, что мы вынуждены сталкиваться с ними по делам постоянно. Чем больше мы воюем с какими-то привычками наших детей, тем сильнее они становятся. Если мы, боясь растолстеть, сопротивляемся желанию съесть десерт, нам еще сильнее его хочется. Когда мы не хотим оплачивать счета, они, кажется, просто заваливают нас. Когда спешим и боимся попасть в «пробку» — можете не сомневаться, что мы проторчим в ней не менее получаса. Из-за этого сопротивления человек отрицает свою внутреннюю силу создавать или привлекать желаемое. Деятельное сосредоточение на том, чего мы не хотим, ослабляет наши возможности получить то, чего мы желаем. Трудно быть уверенным в том, что можно сделать мечты реальностью, если думать только о том, чего не достиг. Нелегко испытать состояние внутреннего счастья, любви и мира, если пытаться искать его вовне. Это не значит, что человек должен игнорировать все, чего он не хочет. Но вместо того, чтобы сопротивляться негативу, его можно использовать. Отрицательные эмоции помогут прочувствовать желаемое и сосредоточиться на нем. Возможность создавать свое будущее полностью зависит от попыток делать это и от жизненной позиции человека. Не сопротивляйтесь, а осознавайте и отпускайте негативные эмоции, и тогда внимание обратится к тому, чего вы хотите. Сопротивление усиливает веру в то, что мы не можем получить желаемое. Мы автоматически начинаем накапливать признаки собственного бессилия и в конце концов теряем связь со своим творческим потенциалом. Мы создаем то, во что верим. Человеческое мышление намного мощнее, чем думает большинство людей. 90% того, что происходит в жизни, вызвано нашими мыслеобразами, и лишь 10% — поступками.

Человеку, который верит, что может иметь больше, но никак не может добиться желаемого, следует пристальнее всмотреться в свои переживания. И тогда он непременно увидит, что в глубине души не верит в свой успех. Напротив, продолжая верить в желаемое в самых безнадежных ситуациях, человек укрепляет свою веру и убеждения. Когда вы верите, проблемы делают вас сильнее и укрепляют вашу веру.

Мы создаем то, во что верим.

Когда ощущение безысходности берет верх над уверенностью человека в себе, он начинает излишне сопротивляться миру. Вместо того чтобы принять то, что имеет, и работать, чтобы получить то, чего хочет, он тратит все силы на сопротивление существующей ситуации. Когда мы сопротивляемся другому человеку или какой-либо ситуации, мы даем желанию неправильное направление. Вместо того чтобы стремиться к спокойствию и сотрудничеству, мы хотим избавиться от чего-либо. Вместо того чтобы пытаться завершить проект — тратим огромное количество энергии, увиливая от работы. Вместо того чтобы уладить отношения — понапрасну расходуем душевные силы, надеясь изменить поведение партнеров. Мы сосредоточиваемся на том, чего не хотим, и мысленно возвращаемся к случаям, когда не получили того, что хотели. Вместо этого мы должны концентрироваться на желаемом и помнить те случаи, когда получали его. Мы сопротивляемся поведению партнеров, чувствуя, что не нравимся им. Вместо того чтобы продемонстрировать коллегам свое дружелюбие, заинтересовать их, мы ждем, когда они в очередной раз обидят или разочаруют нас. В любом случае, сопротивляясь ситуации, мы неумело тратим энергию и продолжаем получать то, чему сопротивляемся, ничуть не приближаясь к тому, чего по-настоящему хотим. То, чему мы сопротивляемся, будет упорно возвращаться. Вы получаете то, на чем концентрируетесь. Нежелательное, подпитываясь от вашего внимания, только возрастает. Когда вы уделяете чему-либо внимание и испытываете при этом сильные негативные эмоции, вы в очередной раз привлекаете к себе то, чему сопротивляетесь.

То, чему вы уделяете внимание, возрастает в вашей жизни

Сопротивляясь чему-либо, вы продолжаете это создавать, ибо верите, что избавиться от него невозможно. Ощущение безысходности было источником вашего сопротивления, и оно опять появится, если вы верите, что не можете получить то, чего хотите.

Сопротивляясь, вы усиливаете веру в то, что не можете получить желаемое

Представьте, что знаете: по почте на ваше имя должен прийти чек на миллион долларов. В этом случае, вы бы не сопротивляясь оплатили любые счета и не боялись их подписать. Вы бы не желали, чтобы счета исчезли. Пребывая в уверенности, что денег у вас достаточно, вы бы не сопротивлялись необходимости их тратить. Вообразите, что ваш партнер болен, но вы точно знаете, что скоро он выздоровеет. Разве станете вы, обладая такой информацией, бросать все свои дела и начинать лично ухаживать за ним? Вы не опасаетесь, что он почувствует себя покинутым, не сопротивляетесь болезни и не считаете, что это тяжелая ноша. Ваше сопротивление сходит на нет, поскольку вы уверены, что получите то, чего хотите. Ваша уверенность в том, что все будет хорошо, не позволит вам попасться в ловушку сопротивления. С пониманием этого станет ясно и то, что для достижения успеха нам нужно оставить идею сопротивляться чему бы то ни было. Следующий шаг — обретение уверенности, которая поможет получить то, что вы хотите. Ничто так не укрепляет ее, как первый успех. Достижение успеха подобно катящемуся с горы снежному кому. Чем дольше он катится, тем больше становится. Аналогичным образом, достижение даже незначительного успеха укрепляет вашу веру. Вслед за ним приходит новая, более впечатляющая удача. Она придаст вам еще больше уверенности. Вместе с ней возрастет и ваш очередной успех. Теперь вы поверили в себя, исполнились энтузиазма. Вы просто излучаете положительную энергию и уверенность! Однажды набрав скорость, человек нередко продолжает катиться по инерции.

Ничто так не способствует успеху, как успех.

Усвоив это, вы сможете понять, почему так важно каждый день определять свои желания. Если вы загадали желание и оно осуществилось, вы почувствуете прилив сил от сознания того, что способны привлекать в свою жизнь желаемое. Однако маленькие чудеса больше никогда не случатся, если вы перестанете ощущать за них признательность. Ничто так не способствует успеху, как успех. Чтобы достичь личного успеха, нам надо чувствовать и действовать в соответствии со своими истинными желаниями. К несчастью, большинство наших повседневных чаяний рождает как раз привычка к сопротивлению. Такие желания не являются истинными. Вместо того чтобы привлекать в свою жизнь то, чего вам действительно хочется, ложные желания лишают вас энергии и укрепляют уверенность в бессилии получить желаемое.

Сосредоточившись на нежелательном» вы укрепляете свою уверенность в том, что неспособны получить то, чего хотите.

Допустим, вы застряли в уличной пробке. Если вы спешите, то хотите, чтобы машина двигалась как можно быстрее. Сопротивляясь дорожной ситуации, вы сосредоточиваетесь на том, чего вам не хочется, и тем самым укрепляете свою неспособность получить желаемое. Скорее всего, вы интуитивно предпочтете полосу, по которой машины движутся медленнее всего. А если даже и вырулите на не самую плохую, подумаете, что она хуже всех. Почему (например, в универсаме) последнюю упаковку нужного продукта всегда забирают у вас перед носом? Почему, когда вы спешите и беспокоитесь, — становитесь в очередь, которая едва движется? Это не случайность. Здесь явно существует закономерность. В спешке, пребывая в неуравновешенном состоянии, вы выберете самую медленную очередь. Если мы спешим, то в универсаме становимся в очередь, которая движется медленнее всех остальных. Не пребывая в согласии со своим внутренним центром, вы бессознательно («интуитивно») выберете ошибочный путь. Сопротивляясь обстоятельствам, мы только усугубляем ситуацию. Сосредоточившись на нежелании ждать, мы вынуждены будем ждать дольше.

Почему прошлое повторяется

Вышеизложенное — еще одна причина, по которой так важно залечить старые раны. Если в прошлом вы испытали болезненные переживания (например, в бизнесе или личных отношениях), то будете стремиться к тому, чтобы избежать их вновь. Сопротивление страданиям может снова навлечь их. Однако если вас прежде не обижали, вы не станете много думать об обидах, а естественным образом сосредоточитесь на том, чего хотите. Именно это и будет привлечено в вашу жизнь.

Сопротивление болезненным переживаниям порождает вероятность вновь испытать их.

Очень трудно не сопротивляться тому плохому, что случается. После того как однажды случилась беда, мы, естественно, не хотим ее повторения. Но, сосредоточившись на этом нежелании, мы в определенной степени вновь притягиваем страдания. Чем полнее мы излечили свое прошлое, тем меньше нас будут беспокоить тени прошлого. Пока мы не избавимся от боли, связанной с минувшими событиями, какие-то их негативные аспекты будут повторяться и досаждать нам. Например, если мы страстно не хотим быть в одиночестве, именно его мы и получим. Если не желаем, чтобы нас отвергали и игнорировали, именно это и произойдет. Если нас ужасает возможность потерять нечто —оно будет утеряно. Если нас гнетет мысль о нелюбимой работе, она останется источником неприятностей. Если мы просто не можем сработаться с каким-то человеком, — нам придется все время иметь с ним дело.

Чем сильнее мы не хотим чего-то, тем в большей степени оно притягивается в нашу жизнь.

Научившись залечивать прошлые раны, мы позволим уйти прежней боли, а с ней — и подсознательному ожиданию ее повторения. С этого момента мы обретем свободу в большей мере сосредоточиться на том, чего хотим. Наши положительные желания возрастут настолько, насколько мы смогли избавиться от прошлых обид. Если вы не отпускаете свое прошлое, оно вновь и вновь будет являться вам. Противясь негативным переживаниям, вы автоматически привлечете к себе ситуации, которые вызовут неприятные эмоции. Сопротивление не только препятствует притягиванию того, чего вам действительно хочется, но и распыляет силы. Это как дыра в вашем резервуаре любви, из-за которой он не наполняется. Ваша энергия, вместо того чтобы быть сознательно использованной в конструктивных целях, утекает из него. В качестве эксперимента попробуйте отметить все те негативные мысли и плохие предчувствия, которые вы на словах выражаете за день. Вы поразитесь, насколько часто это происходит. А ведь «озвученное» сопротивление — всего лишь вершина айсберга. Отрицательные высказывания отражают подлинную суть сопротивления. Нашей истинной задачей является исцеление вызванных им душевных переживаний и ощущений. Начните с осознания того, что вы сказали. Будьте осторожны в словах. Обретя уверенность в созидании своей жизни, вы увидите, что высказанное вами сбывается. Сила ваших слов безгранична. Особенно если вы выражаете свои истинные желания.

Игра в сопротивление

Игра в сопротивление может быть забавной. Мы иногда играем в нее с моей двенадцатилетней дочерью Лорен. В один из дней мы вместе едем по магазинам и просто отмечаем все отрицательные высказывания друг друга. Потом пытаемся высказаться иначе. Вот несколько примеров наших высказываний:

Я сказал: «Скорее всего, здесь нет хорошего места для стоянки, давай поищем где-нибудь еще». Мне надо было сказать: «Давай посмотрим, нет ли поблизости хорошего места для стоянки». Затем мы поехали туда, где нам хотелось припарковаться, и нашли место для стоянки.

Она сказала: «Надеюсь, нам не придется долго ждать; у меня столько домашних заданий». Потом поправила себя: «Надеюсь, мы быстро управимся. Мне хочется иметь достаточно времени для того, чтобы сделать домашние задания».

Когда пришло время выходить из магазина, я сказал: «Твоей маме не понравится, если мы запоздаем». Вместе мы переделали эту фразу: «Если мы быстро вернемся домой, мама будет очень рада». Возле дома в машине я сказал: «Не забудь взять сумку». В положительном варианте это прозвучало: «Мы сейчас убедимся, что все взяли».

Перестать сопротивляться партнеру

Те же принципы применимы и к межличностным отношениям. Не зацикливайтесь на поступках и эмоциях партнера, которые кажутся вам негативными. Сосредоточьтесь на поведении и реакциях человека, которые вам по душе. Например, на желании услышать от него, какой замечательной личностью вы являетесь. Вспомните моменты, когда партнер давал вам высокую оценку. Чувствуйте так: «Я хочу, чтобы он любил меня и считал, что я великолепна». Вместо того, чтобы думать: «Он никогда ни в чем мне не помогает». Вспомните, как он однажды помог вам, оживите в памяти свои ощущения в тот момент. Потом выразите свое желание вновь испытать подобные эмоции и подумайте: «Я хочу, чтобы мой партнер помог мне». Если таким образом сместить акценты, найдут свое решение девяносто процентов проблем. Определяя свои положительные желания, вы пробуждаете внутреннюю веру в возможность обретения того, чего вам хочется. Когда ваша вера окрепнет, желаемое начнет совершаться.

Если вы загадываете желания с утвердительным акцентом, то тем самым способствуете их осуществлению.

Общаясь с людьми, старайтесь обращаться к ним в утвердительном ключе и избегайте выражать недовольство, критиковать и требовать. Попытайтесь избавиться от таких выражений, как «нет», «ты не должен», «ты обязан», «ты никогда…», «ты всегда…», «почему ты не…».

Попробуйте — хотя бы в качестве игры — находить более позитивный способ выражения своих желаний.

Вместо «Мы никогда никуда не ходим» скажите: «Давай на выходные сделаем что-нибудь необычное». Чем сказать «Ты опять забыл вынести мусор», выскажитесь по-другому: «Когда ты в последний раз выносил мусор? Ведро было полным, поэтому я вынесла его сама». Если вы просите о чем-то большем, не выражайте на словах осуждение, не стыдите, не обвиняйте. Все удастся, если вы используете легкий тон: словно за столом просите партнера подать масленку. Нет необходимости сомневаться в том, что он вас услышит.

Если вы обращаетесь к партнеру, считая, что он глух, то он вас и не услышит.

Если вы противитесь каким-то поступкам или настроениям, то в момент, когда ваш партнер находится в хорошем расположении духа, кратко и дружелюбно попросите его о желаемом, а потом терпеливо настаивайте .на этом. При случае — снова попросите, но каждый раз так, словно делаете это впервые. После нескольких просьб партнер поймет, что не дал вам того, чего вы хотели; при этом он будет благодарен за то, что вы не треплете ему нервы. Последнее обстоятельство позволит ему преодолеть собственные отрицательные эмоции в отношении вас. Он не только не отторгнет вас, но обретет дополнительный стимул сделать для вас что-нибудь еще. Этот же подход применим ко всем сферам взаимоотношений: в офисе, школе и дома.

Сила памяти

Память о хорошем укрепляет вашу уверенность так же, как отрицательные переживания усиливают сопротивление жизни. Если я очень хочу, чтобы что-то случилось, то вспоминаю счастливые события прошлого. Когда я задумал написать эту книгу и прикидывал, сколько это отнимет у меня времени, — вспомнил все случаи, когда уложился с работой в намеченный срок. Припомнил и то, с каким удовлетворением трудился раньше, как замечательно все у меня получалось. Извлек из памяти все положительные отзывы о своей работе и благодарности. Все это укрепило мою веру в то, что я смогу сделать подобное вновь. И я сделал!