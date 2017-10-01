Как пришельцы маскируют свои летательные аппараты

Как вы считаете, что лучше: посмотреть хорошие видеоролики об НЛО без комментариев или прочитать интересные заметки очевидцев, столкнувшихся с чем-то непонятным в небе, правда, сумевших запечатлеть это «нечто» лишь на фото? Судите сами, а мы начнем все-таки с рассказов — видео будет, как говорится, на «закуску»…

На Дальнем Востоке запечатлели НЛО в виде облака

Россиянин с Дальнего Востока выложил в Интернет (на портал «ВладТайм») фотоснимок НЛО в виде странного облака. К сожалению, очевидец не догадался (не сумел ли) снять все это на видео, а потому будем полагаться на его рассказ:

Я в тот момент просто восхищался красотами величественных горных склонов на фоне вечернего неба, как вдруг из облаков вылетело еще одно облако, очень странное и по форме, и, главное, по поведению. Причем если присмотреться, то внутри этого «облака» как будто кто-то или что-то прячется. Причем оно и перемещалось по небу так, словно им управляли. Настоящие облака так не летают…

Уфологи предположили, что это тот сравнительно нередкий случай, когда инопланетянепрячут свои летательные аппараты за облаками. Они как-то умеют управлять ими, заставляя лететь за кораблем и окутывать его туманной оболочкой, которую с поверхности земли легко принять за обычное облако. Как правило, они используют это для низких полетов. Один из известных российских уфологов Сергей Чернов утверждает, что он не единожды сталкивался с такой маскировкой инопланетян. По его мнению, это лишний раз доказывает, что перед вами – пришельцы, поскольку на Земле еще нет технологий управления облаками (esoreiter.ru).

Таинственный НЛО над Лас-Вегасом

Американец из пригорода Лас-Вегаса в тот момент также любовался природой, правда, он просто наслаждался закатом солнца, во время которого часто облака и небо раскрашиваются в самые фантастические оттенки, благодаря чему создаются настоящие шедевры «естественной живописи».

Вот как он поясняет увиденное:

В то время как солнце медленно заходило за холмы слева, в небе появился этот странный объект – своеобразный светящийся шар, с чуть заметными поперечными дымчатыми следами. По крайней мере, визуально он просматривался на уже темнеющем небе очень отчетливо и завораживающе. Это явно не был привычный НЛО в виде «летающей тарелки», более того, возможно, это вообще не имеет никакого отношения к пришельцам. Но тогда что это? Может кто-нибудь идентифицировать и объяснить данную загадку?

Предлагая вам также посмотреть подборку видео об НЛО (в самом конце), мы позволим себе уточнить: любое НЛО – это уже определенная аномалия в нашем небе и объяснить ее полетами инопланетян – самое простое, что могут сделать уфологи и прочие исследователи подобных явлений. Однако многое, как например, случай с жителем Лас-Вегаса, просто не поддается однозначному объяснению, поэтому чаще всего нам приходится довольствоваться – предположениями, которые порой бывают не только интересными, но и забавными.



Инопланетяне легко принимают облик наших близких