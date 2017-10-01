Как пришельцы маскируют свои летательные аппараты
Как вы считаете, что лучше: посмотреть хорошие видеоролики об НЛО без комментариев или прочитать интересные заметки очевидцев, столкнувшихся с чем-то непонятным в небе, правда, сумевших запечатлеть это «нечто» лишь на фото? Судите сами, а мы начнем все-таки с рассказов — видео будет, как говорится, на «закуску»…
На Дальнем Востоке запечатлели НЛО в виде облака
Россиянин с Дальнего Востока выложил в Интернет (на портал «ВладТайм») фотоснимок НЛО в виде странного облака. К сожалению, очевидец не догадался (не сумел ли) снять все это на видео, а потому будем полагаться на его рассказ:
Я в тот момент просто восхищался красотами величественных горных склонов на фоне вечернего неба, как вдруг из облаков вылетело еще одно облако, очень странное и по форме, и, главное, по поведению. Причем если присмотреться, то внутри этого «облака» как будто кто-то или что-то прячется. Причем оно и перемещалось по небу так, словно им управляли. Настоящие облака так не летают…
Уфологи предположили, что это тот сравнительно нередкий случай, когда инопланетянепрячут свои летательные аппараты за облаками. Они как-то умеют управлять ими, заставляя лететь за кораблем и окутывать его туманной оболочкой, которую с поверхности земли легко принять за обычное облако. Как правило, они используют это для низких полетов. Один из известных российских уфологов Сергей Чернов утверждает, что он не единожды сталкивался с такой маскировкой инопланетян. По его мнению, это лишний раз доказывает, что перед вами – пришельцы, поскольку на Земле еще нет технологий управления облаками (esoreiter.ru).
Таинственный НЛО над Лас-Вегасом
Американец из пригорода Лас-Вегаса в тот момент также любовался природой, правда, он просто наслаждался закатом солнца, во время которого часто облака и небо раскрашиваются в самые фантастические оттенки, благодаря чему создаются настоящие шедевры «естественной живописи».
Вот как он поясняет увиденное:
В то время как солнце медленно заходило за холмы слева, в небе появился этот странный объект – своеобразный светящийся шар, с чуть заметными поперечными дымчатыми следами. По крайней мере, визуально он просматривался на уже темнеющем небе очень отчетливо и завораживающе. Это явно не был привычный НЛО в виде «летающей тарелки», более того, возможно, это вообще не имеет никакого отношения к пришельцам. Но тогда что это? Может кто-нибудь идентифицировать и объяснить данную загадку?
Предлагая вам также посмотреть подборку видео об НЛО (в самом конце), мы позволим себе уточнить: любое НЛО – это уже определенная аномалия в нашем небе и объяснить ее полетами инопланетян – самое простое, что могут сделать уфологи и прочие исследователи подобных явлений. Однако многое, как например, случай с жителем Лас-Вегаса, просто не поддается однозначному объяснению, поэтому чаще всего нам приходится довольствоваться – предположениями, которые порой бывают не только интересными, но и забавными.
Инопланетяне легко принимают облик наших близких
Инопланетяне, судя по всему, могут принимать любой образ, а потому наше представление об их облике, возможно, сильно искажено. Достаточно вспомнить некоторые случаи встреч с пришельцами, чтобы понять: при желании они могут находиться рядом с нами, и даже в образе самых близких нам людей, — а мы этого попросту не поймем. В историях, которые мы расскажем, инопланетяне хоть и принимали человеческий облик, но вели себя по-особому, что и позволило их «раскусить»…
В конце 1980-х годов Дальний Восток потрясла удивительная история, о которой рассказала краевая газета «Красное знамя». Жительница Дальнегорска, отправив в магазин своих детей, занялась уборкой квартиры.
Неожиданно в дверь позвонили — и женщина увидела на пороге собственных детей, но почему-то одетых в странного вида серебристые комбинезоны!.. Игнорируя ее недоуменные вопросы, «дети» вошли в квартиру и стали как бы фотографировать помещение, испуская световые вспышки…
Поняв, что происходит что-то неестественное, женщина замахнулась на вошедших пылесосной трубкой (она в это время убирала помещение). Непонятная сила тут же сбила ее с ног. В следующий момент снова раздался звонок – на этот раз пришли настоящие дети. А «двойники», синхронно повернувшись через левое плечо, исчезли прямо на глазах потрясенных очевидцев…
По словам председателя местной комиссии по паранормальным явлениям В.В. Двужильного, данный случай был единичным и больше не повторялся. По всей видимости, с детей, вышедших из дома, были сняты материализованные дубликаты. Кто снял «копии», тоже ясно, поскольку в день происшествия десятки людей видели НЛО, зависший возле дальнегорской телевизионной вышки.
Пришельцы в образе родителей
С того времени «двойники» не однажды появлялись в данном регионе. В августе 1992г. все, кто находился на траулере «Профессор Дерюгин», видели на причале с. Мысовое «родителей» рыбачки Людмилы Гончаровой. С траулера спустили шлюпку, но еще до того, как Люда добралась до берега, странное видение исчезло.
Очень обеспокоенная, девушка поспешила домой. Как оказалось, ее родители и не думали никуда отлучаться из города Большой Камень, где проживали. Кто и с какой целью принял их облик, осталось неразрешенной загадкой.
…Событие, произошедшее с Р.А. Авдеевой тридцать лет назад в Латвии, еще более фантастично. Молодая женщина шла через лес к хутору, который находился в Огрском районе: там проживали ее родители. Оказавшись на небольшой поляне, Авдеева застыла в недоумении: она увидела впереди свою мать, а также… себя саму с дочкой на руках. Все фигуры были неподвижными и хорошо различались.
Некоторое время спустя из леса появились три необычных существа – ростом чуть более полутора метров и «похожие на космонавтов», поскольку были одеты в облегающие белые комбинезоны и шлемы с небольшими козырьками. Авдеевой показалось, что лица у «космонавтов» — обычные, человеческие…
Эта удивительная троица направилась к недвижимым «двойникам» и некоторое время их разглядывала. Затем пришельцы развернулись и скрылись в чаще, откуда они и вышли. В это же время исчезли и «человеческие копии».
Едва придя в себя, Авдеева бросилась домой. Недалеко от места, где скрылись «космонавты», женщина увидела за деревьями красный светящийся купол диаметром метров десять. Его, в свою очередь, охватывал желтоватый купол – втрое больше по размеру.
Подойти поближе Авдеева не осмелилась и со всех ног бросилась к хутору. Уже возле крыльца оглянулась: над лесом медленно поднималась в небо сияющая желтоватая «тарелка», которая скоро исчезла за облаками. Родители, конечно же, ничего не знали о случившемся, никаких инопланетян в глаза не видели.
Узнав об этой истории, уфологи поспешили на место происшествия. Они обнаружили в земле три вмятины прямоугольной формы (30х20 см), видимо, оставленные посадочными опорами НЛО. Вмятины располагались так, словно были вершинами равностороннего треугольника с длиной стороны 8 метров…