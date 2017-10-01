Как правильно призвать Ангела-хранителя и попросить у него помощи

Если вам тяжело справиться с трудностями самостоятельно, обратитесь за помощью к своему Ангелу-Хранителю. Он обязательно вас услышит, если вы сделаете это правильно.

При рождении каждый человек оказывается под защитой высших сил. Ангел-Хранитель, который дается каждому при крещении, постоянно оберегает и старается защитить, помочь. Если в течение жизни человек совершает добро и праведные поступки, у него может появиться не один, а несколько Ангелов-Хранителей.

Очень часто нам приходится бороться с проблемами, которые сложно решить самостоятельно. Если жизнь возложила на вас много трудностей и вам кажется, что беды атаковали вас, попробуйте обратиться к своему небесному покровителю. Мы собрали для вас советы о том, как правильно просить помощи у Ангела-Хранителя, чтобы ваши просьбы были услышаны, а ответ был скорым.

Как призвать Ангела-Хранителя и попросить его о помощи

Считается, что при жизни человек может находиться под защитой сразу нескольких небесных наставников, и каждый из них играет определенную роль. Поэтому вы можете призвать своего защитника и попросить его о помощи, но нужно знать, как это правильно сделать.

Для начала возьмите лист бумаги и напишите на нем, что вам необходимо. Во время болезни вы можете попросить о здоровье. Если в жизни вас преследуют неудачи, попросите о счастье и избавлении от бед. В случае, если вас мучают личные переживания, вы также можете описать свою проблему самостоятельно, своими словами. Не стоит писать много текста, опишите только то, что вас действительно беспокоит. После того, как вы письменно рассказали о своей просьбе, закройте глаза и произнесите короткую молитву:

«Из-за горести и неудачи в жизни к тебе я обращаюсь, Ангел мой Хранитель. Прошу тебя, услышь о просьбе моей и помоги мне. С рождения ты дан мне был как защитник мой. Не отвернись же от меня в тяжелое для меня время, явись ко мне. Аминь!».

После этого спрячьте листок бумаги так, чтобы его никто не увидел. Не стоит ждать, что Ангел чудесным способом появится перед вами: его помощь будет незаметной, конечно, если ваши слова были искренними.

Поговорите с вашим Ангелом-Хранителем, и он поможет вам

Ваш защитник, посланный с небес, всегда слышит ваш внутренний голос, знает ваши помыслы и все, что вы чувствуете. Наверное, у каждого человека в жизни случалась ситуация, когда некому излить душу и рассказать о своих тревогах. Ваш Ангел-Хранитель может не просто помочь вам, но и выслушать вас в трудную минуту.

Вечером, перед тем, как ложиться спать, сядьте, закройте глаза и мысленно представьте, что перед вами находится ваш Ангел. После это произнесите молитву:

«Мой Хранитель, с рождения мне данный, услышь все просьбы и переживания мои. Стань моим собеседником, помоги мне избавиться от всех бед и несчастий. Сам Господь Бог послал тебя ко мне как помощника и защитника моего, не нарушая волю его, приди же ко мне в трудную минуту. Аминь».

После этих слов начните рассказывать обо всем, что вас беспокоит, или попросите небесного посланника о помощи. Не планируйте вашу речь заранее, она должна быть искренней.

Обратитесь к Ангелу-Хранителю с помощью чудодейственной молитвы

Каждому верующему человеку известно о том, какой невероятной силой может обладать обычное молитвенное обращение к Святым. Чтобы ваш небесный защитник услышал о просьбах, попробуйте обратиться к нему с помощью сильной молитвы.